Aporte ao BRB entra na reta final

O contrato de empréstimo que viabilizará a capitalização do Banco de Brasília (BRB) pode ser assinado em até duas semanas. A estimativa foi apresentada pelo presidente da instituição, Nelson de Souza, que afirmou, ontem, ao Correio, que as negociações com o Fundo Garantidor de Crédito (FGC) avançam para a definição dos últimos detalhes da operação.

O financiamento, no valor de até R$ 6,6 bilhões, será contratado pelo Governo do Distrito Federal (GDF) e posteriormente destinado ao banco na forma de aporte de capital. A operação foi viabilizada após acordo homologado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux, encerrando um impasse jurídico que impedia a conclusão do negócio.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com Nelson de Souza, o cronograma poderá ser até menor, uma vez que o próprio Fux pediu celeridade na execução das medidas previstas no acordo. "Creio que todos estão imbuídos dessa necessidade de aprovação e contratação do empréstimo com rapidez", adiantou.

Segundo o presidente do BRB, desde a homologação do acordo as equipes técnicas do banco, do GDF e do sistema financeiro vêm atuando de forma conjunta para concluir a modelagem da operação. O objetivo é garantir que todos os aspectos jurídicos, regulatórios e financeiros estejam definidos antes da assinatura do contrato.

Atualmente, os técnicos discutem os parâmetros finais da operação, incluindo taxas de juros, período de carência e prazo de pagamento. O valor do empréstimo está definido, restando apenas a formalização das condições contratuais. A expectativa é que, uma vez concluída essa etapa, a assinatura ocorra rapidamente para que os recursos possam ser disponibilizados ao governo e repassados ao banco.

Nível de confiança

Nelson destacou que a operação apresenta "elevado grau de segurança" para o sistema financeiro. Segundo ele, a garantia oferecida pelos principais bancos do país confere à transação características equivalentes às de operações classificadas com rating AAA, considerado o mais alto nível de confiança do mercado.

Anteriormente, o dirigente explicou que a estrutura construída para viabilizar o empréstimo é considerada inédita no mercado financeiro brasileiro, justamente pela participação do Fundo Garantidor de Crédito e pela rede de garantias envolvidas.

Nos bastidores, a expectativa é de que a conclusão da operação represente um passo decisivo para a estabilização da instituição. O acordo costurado entre o GDF, o BRB, a União e o FGC foi tratado como uma das principais medidas para enfrentar a crise financeira enfrentada pelo banco nos últimos meses.

A previsão do governo e do banco é que a injeção de recursos fortaleça a estrutura financeira da instituição e contribua para a recuperação dos indicadores patrimoniais do BRB, abrindo caminho para uma nova etapa de reorganização e fortalecimento da instituição financeira controlada pelo Distrito Federal. (PG)

O que é rating AAA?

É a nota mais alta atribuída por agências de classificação de risco. Ela indica que uma operação ou instituição apresenta risco extremamente baixo de inadimplência e elevada capacidade de cumprir seus compromissos financeiros.