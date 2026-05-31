Curso oferece capacitação gratuita para concurso público da Sedes-DF

O programa Capacita DF está com 500 vagas disponíveis na modalidade on-line do curso preparatório gratuito voltado ao concurso da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes-DF). As inscrições permanecem abertas até 5 de junho e podem ser realizadas por qualquer interessado pelo site do programa.

Promovido pelo Instituto Reciclando o Futuro, o projeto oferece aulas presenciais e on-line aos domingos, além de materiais de apoio, simulados e acompanhamento dos alunos. O conteúdo abrange disciplinas básicas e específicas previstas no edital, com foco na preparação para as diferentes etapas do certame.

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Segundo o professor Orlando Sales de Oliveira Junior, o curso foi estruturado para oferecer uma preparação completa e direcionada. “O que eu falo para os alunos é que passar em concurso é uma jornada, e uma jornada que exige constância. As pessoas se inscrevem por ser gratuito, mas às vezes não têm essa garra, essa vontade de vir, de estar aqui. Em concurso não passa gênio, passa quem tem força de vontade e quem persevera até o fim”, destacou.

A ação do Instituto Reciclando o Futuro tem objetivo de ampliar o acesso a cursos preparatórios para concursos públicos. A proposta oferece formação gratuita e suporte especializado a candidatos que não têm condições de investir em cursos particulares.

“O Capacita DF é um cursinho de resultado, com centenas de aprovações comprovadas em concursos. Não se trata apenas de estudar, mas de ter a estratégia certa ao seu lado”, afirmou a fundadora do Instituto Reciclando o Futuro e idealizadora da iniciativa, Renata Daguiar.

De acordo com edital, o concurso da Sedes-DF prevê cerca de 4 mil vagas para cargos de níveis médio e superior, com provas marcadas para setembro e salários que chegam aos R$ 9 mil. As inscrições para o concurso devem ser feitas no site da banca organizadora (Instituto Quadrix), entre os dias 09 de junho até 13 de julho.