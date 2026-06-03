Obituário: 44 funerais nesta quarta-feira (3/6); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (3/6):

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Campo da Esperança

Geny Cândida de Oliveira, 89 anos

Hilda Fernandes de Macedo, 99 anos

José Nogueira de Abreu, 93 anos

Júlia Maria de Assis, 87 anos

Leda Maria de Souza, 77 anos

Levi Gonçalves de Siqueira, 61 anos

Lindomar José Chaves Rodrigues, 83 anos

Lúcia Pinto Labecca, 69 anos

Luiz Henrique de Sá, 67 anos

Marçal Chaves Filho, 70 anos

Maria José Ultra Alves, 82 anos

Maria Marina Soares de Oliveira, 77 anos

Maria Melvy Gutierrez Molina, 60 anos

Maria Otaviano da Silva, 84 anos

Modesto Alves Neto, 86 anos

Noeme Correia de Assis, 86 anos

Sebastião Alves Pereira, 74 anos

Simone Barreto Soares, 54 anos

Telma Almeida das Neves, 85 anos

Taguatinga

Alaor Alves Pereira, 81 anos

Albina Pereira dos Santos, 81 anos

Alessandra Ribeiro de Sousa de Moura, 41 anos

Antônio Rodrigues dos Santos Filho, 62 anos

Aylla Cristina de Jesus Rodrigues Dias, menos de 1 ano

Gabriel Moisés de Souza Alves Ribeiro, 26 anos

Ivonice do Prado Lima, 83 anos

Luzia Barbosa de Melo Boaventura, 86 anos

Maria Abadia Dias dos Santos, 80 anos

Maria Francisca de Brito, 75 anos

Nilza Maria de Jesus, 60 anos

Sabrina Cortereal Nogueira de Lima, 21 anos

Uilson Maria de Jesus, 80 anos

Gama

João Amaro Fernandes, 72 anos

Cristiana dos Santos Lima, natimorta

Natanael Rodrigues de Oliveira, 70 anos

Ulisses Ribeiro Lima, 74 anos

Planaltina

Abília Carvalho de Oliveira, 87 anos

Ana Santa da Silva, 90 anos

Brazlândia

José Mendes da Silva Neto, 82 anos

Maria Conceição Ribeiro, 71 anos

Valdeneia da O. Soares Ferreira, 48 anos

Sobradinho

Joyce Gomes Fernandes, 29 anos

Maria Hisae Oshiro, 87 anos

Jardim Metropolitano

Omar de Jesus Feitos, 61 anos.



