Obituário: 44 funerais nesta quarta-feira (3/6); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (3/6):
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Campo da Esperança
Geny Cândida de Oliveira, 89 anos
Hilda Fernandes de Macedo, 99 anos
José Nogueira de Abreu, 93 anos
Júlia Maria de Assis, 87 anos
Leda Maria de Souza, 77 anos
Levi Gonçalves de Siqueira, 61 anos
Lindomar José Chaves Rodrigues, 83 anos
Lúcia Pinto Labecca, 69 anos
Luiz Henrique de Sá, 67 anos
Marçal Chaves Filho, 70 anos
Maria José Ultra Alves, 82 anos
Maria Marina Soares de Oliveira, 77 anos
Maria Melvy Gutierrez Molina, 60 anos
Maria Otaviano da Silva, 84 anos
Modesto Alves Neto, 86 anos
Noeme Correia de Assis, 86 anos
Sebastião Alves Pereira, 74 anos
Simone Barreto Soares, 54 anos
Telma Almeida das Neves, 85 anos
Taguatinga
Alaor Alves Pereira, 81 anos
Albina Pereira dos Santos, 81 anos
Alessandra Ribeiro de Sousa de Moura, 41 anos
Antônio Rodrigues dos Santos Filho, 62 anos
Aylla Cristina de Jesus Rodrigues Dias, menos de 1 ano
Gabriel Moisés de Souza Alves Ribeiro, 26 anos
Ivonice do Prado Lima, 83 anos
Luzia Barbosa de Melo Boaventura, 86 anos
Maria Abadia Dias dos Santos, 80 anos
Maria Francisca de Brito, 75 anos
Nilza Maria de Jesus, 60 anos
Sabrina Cortereal Nogueira de Lima, 21 anos
Uilson Maria de Jesus, 80 anos
Gama
João Amaro Fernandes, 72 anos
Cristiana dos Santos Lima, natimorta
Natanael Rodrigues de Oliveira, 70 anos
Ulisses Ribeiro Lima, 74 anos
Planaltina
Abília Carvalho de Oliveira, 87 anos
Ana Santa da Silva, 90 anos
Brazlândia
José Mendes da Silva Neto, 82 anos
Maria Conceição Ribeiro, 71 anos
Valdeneia da O. Soares Ferreira, 48 anos
Sobradinho
Joyce Gomes Fernandes, 29 anos
Maria Hisae Oshiro, 87 anos
Jardim Metropolitano
Omar de Jesus Feitos, 61 anos.