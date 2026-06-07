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Obituário: 36 funerais neste domingo (7/6); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 7 de junho de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso de Goiás

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste domingo (7/6):

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Campo da Esperança

Adelina Braga Ramos, 90 anos
Bernardo Afonso Ribeiro, 76 anos
Divina Neuza Ferreira Ramos, 71 anos
Elifar Coelho da Silva, 24 anos
Fabiana Gomes dos Santos, 36 anos
Homem Torres, 98 anos
Jose Santana de Oliveira, 80 anos
Lelio Viana Lobo, 94 anos
Maria Aparecida Alves, 60 anos
Maria de Fatima Moreira dos Santos, 77 anos
Maria de Lourdes Torres Feitosa, 88 anos
Mariana Hofmeister Broda, 91 anos
Sinira Oliveira de Carvalho, 75 anos
Terezinha Meira Magalhaes, 97 anos
Teto Augusto dos Santos Palmieri, 67 anos

 

Taguatinga

Davi Silva Monteiro, 67 anos
Estacilia Dias dos Reis, 76 anos
Eva Rosa da Silva, idade não informada
João Batista da Silva, 65 anos
Jose Maria Silva do Nascimento, 71 anos
Larissa Terra Reis, 34 anos
Maria das Graças Duarte Costa, 77 anos
Romao Rodrigues de Queiroz, 75 anos
Valdelice Araujo Mendonca, 85 anos
Valdemir Pereira Lima, 63 anos

 

Gama

Francisca Antonia da Costa, 76 anos
Raimundo Nonato Diniz Ferreira, 66 anos
Rita Rufino da Silva, 75 anos
Waldir Campos, 65 anos

 

Planaltina

Antonia Gomes Pires, 73 anos
Jeremias Neto de Sousa Campos, 65 anos

 

Brazlândia

Francisco Helio de Araujo, 62 anos
Francisco Rodrigues da Silva, 60 anos

 

Jardim Metropolitano

Josué de Sousa, 40 anos
Valberto Batista Neves, 55 anos
Luiz José Guimarães Falcão, 92 anos (cremação)

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 07/06/2026 18:18
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