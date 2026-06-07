Obituário: 36 funerais neste domingo (7/6); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste domingo (7/6):
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Campo da Esperança
Adelina Braga Ramos, 90 anos
Bernardo Afonso Ribeiro, 76 anos
Divina Neuza Ferreira Ramos, 71 anos
Elifar Coelho da Silva, 24 anos
Fabiana Gomes dos Santos, 36 anos
Homem Torres, 98 anos
Jose Santana de Oliveira, 80 anos
Lelio Viana Lobo, 94 anos
Maria Aparecida Alves, 60 anos
Maria de Fatima Moreira dos Santos, 77 anos
Maria de Lourdes Torres Feitosa, 88 anos
Mariana Hofmeister Broda, 91 anos
Sinira Oliveira de Carvalho, 75 anos
Terezinha Meira Magalhaes, 97 anos
Teto Augusto dos Santos Palmieri, 67 anos
Taguatinga
Davi Silva Monteiro, 67 anos
Estacilia Dias dos Reis, 76 anos
Eva Rosa da Silva, idade não informada
João Batista da Silva, 65 anos
Jose Maria Silva do Nascimento, 71 anos
Larissa Terra Reis, 34 anos
Maria das Graças Duarte Costa, 77 anos
Romao Rodrigues de Queiroz, 75 anos
Valdelice Araujo Mendonca, 85 anos
Valdemir Pereira Lima, 63 anos
Gama
Francisca Antonia da Costa, 76 anos
Raimundo Nonato Diniz Ferreira, 66 anos
Rita Rufino da Silva, 75 anos
Waldir Campos, 65 anos
Planaltina
Antonia Gomes Pires, 73 anos
Jeremias Neto de Sousa Campos, 65 anos
Brazlândia
Francisco Helio de Araujo, 62 anos
Francisco Rodrigues da Silva, 60 anos
Jardim Metropolitano
Josué de Sousa, 40 anos
Valberto Batista Neves, 55 anos
Luiz José Guimarães Falcão, 92 anos (cremação)