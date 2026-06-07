Obituário: 36 funerais neste domingo (7/6); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste domingo (7/6):

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Campo da Esperança

Adelina Braga Ramos, 90 anos

Bernardo Afonso Ribeiro, 76 anos

Divina Neuza Ferreira Ramos, 71 anos

Elifar Coelho da Silva, 24 anos

Fabiana Gomes dos Santos, 36 anos

Homem Torres, 98 anos

Jose Santana de Oliveira, 80 anos

Lelio Viana Lobo, 94 anos

Maria Aparecida Alves, 60 anos

Maria de Fatima Moreira dos Santos, 77 anos

Maria de Lourdes Torres Feitosa, 88 anos

Mariana Hofmeister Broda, 91 anos

Sinira Oliveira de Carvalho, 75 anos

Terezinha Meira Magalhaes, 97 anos

Teto Augusto dos Santos Palmieri, 67 anos

Taguatinga

Davi Silva Monteiro, 67 anos

Estacilia Dias dos Reis, 76 anos

Eva Rosa da Silva, idade não informada

João Batista da Silva, 65 anos

Jose Maria Silva do Nascimento, 71 anos

Larissa Terra Reis, 34 anos

Maria das Graças Duarte Costa, 77 anos

Romao Rodrigues de Queiroz, 75 anos

Valdelice Araujo Mendonca, 85 anos

Valdemir Pereira Lima, 63 anos

Gama

Francisca Antonia da Costa, 76 anos

Raimundo Nonato Diniz Ferreira, 66 anos

Rita Rufino da Silva, 75 anos

Waldir Campos, 65 anos

Planaltina

Antonia Gomes Pires, 73 anos

Jeremias Neto de Sousa Campos, 65 anos

Brazlândia

Francisco Helio de Araujo, 62 anos

Francisco Rodrigues da Silva, 60 anos



Jardim Metropolitano

Josué de Sousa, 40 anos

Valberto Batista Neves, 55 anos

Luiz José Guimarães Falcão, 92 anos (cremação)