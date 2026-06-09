Gripe ou covid-19: saiba como agir e quando procurar um médico

A vacinação é crucial na prevenção de doenças respiratórias como gripe e covid-19, protegendo especialmente grupos de risco - (crédito: Divulgação/SES-DF)

A mudança no clima e as noites mais frias aumentam a frequência de espirros, tosses e narizes escorrendo. Esse período de sazonalidade de doenças respiratórias facilita a transmissão de vírus como os da gripe e da covid-19, que apresentam sintomas bem semelhantes.

Segundo a referência técnica distrital de Família e Comunidade da Secretaria de Saúde (SES-DF), Camila Damasceno, não é possível diferenciar as enfermidades apenas pelos sintomas. Ambas podem apresentar quadros de tosse, coriza, febre, dor de cabeça e dor no corpo. “O distúrbio olfativo [não sentir cheiros], por exemplo, não é exclusivo da covid-19, apesar de levantar um pouco mais de suspeita”, explica.

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Como agir e quando buscar ajuda

A orientação é procurar assistência médica conforme a gravidade dos casos. Se a pessoa apresentar sinais respiratórios leves, como dor de cabeça, coriza, tosse, dor na garganta e moleza, o atendimento deve ser buscado nas unidades básicas de saúde (UBSs).

Casos graves exigem assistência imediata em unidades de urgência e emergência. Os sintomas que merecem maior atenção são:

febre por mais de 72 horas seguidas;

febre alta, acima de 39,5 graus, que não diminui com o uso de remédios;

dificuldade para respirar ou respiração acelerada;

sensação de desmaio;

pressão no peito.

Medidas que ajudam na prevenção

A gripe é causada pelo vírus influenza, enquanto a covid-19 tem origem no coronavírus SARS-CoV-2. As duas doenças têm alto potencial de contágio e mutação, podendo evoluir para formas graves, especialmente em pessoas vulneráveis, como crianças e idosos.

Por serem doenças virais, o tratamento é voltado para o alívio dos sintomas até que o organismo elimine o vírus. Antitérmicos, analgésicos e anti-inflamatórios são os mais utilizados, sempre com orientação profissional. Nos casos leves, recomenda-se repouso, hidratação adequada, alimentação equilibrada e isolamento para evitar a transmissão.

Outras medidas de prevenção incluem ventilar os ambientes, higienizar as mãos frequentemente e evitar aglomerações.

Por que é tão importante tomar a vacina

A vacinação é uma das principais formas de prevenção contra a gripe e a covid-19. “A dose contra a influenza é atualizada anualmente. Isso porque as cepas da doença também sofrem alterações de um ano para o outro“, detalha Damasceno, que lembra que o imunizante protege contra casos graves, hospitalizações e mortes.

As vacinas não impedem que o indivíduo contraia o vírus, mas são essenciais para evitar o agravamento dos casos. A proteção vale especialmente para grupos de risco, como idosos, doentes crônicos, crianças menores de cinco anos, gestantes, puérperas e profissionais de saúde e educação.

Camila Damasceno também destaca que a covid-19 segue circulando. “O coronavírus não foi embora nem vai, infelizmente. É uma infecção que vai continuar presente, como já acontece com a influenza e o VSR [vírus sincicial respiratório]”, avalia.



* Com informações da Agência Brasília

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.