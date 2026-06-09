Obituário: 48 funerais nesta terça-feira (9/6); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (9/6):
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Campo da Esperança
Amanda Kristina da Silva Pinheiro, 38 anos
Dirce Santos, 85 anos
Edivaldo Leite Lopes, 90 anos
Fredson Geraldo Reis, 51 anos
Idelson Simas Cavalcante, 94 anos
Irene Maria Miketen da Silva, 92 anos
Iron Antônio de Oliveira, 82 anos
José de Alencar Pereira de Sousa, 93 anos
Lucca Rael Bezerra de Carvalho, menos de 1 ano
Lúcia Fátima Ribeiro de Lima, 64 anos
Maria Aparecida Sampaio, 92 anos
Maria José de Sousa, 87 anos
Renato Gonçalves Guimarães, 69 anos
Sílvia Helena Mastrocola de Senzi, 76 anos
Solange Duarte Silva, 83 anos
Vera Braga Elias, 94 anos
Taguatinga
Brendo Lima Rodrigues Felix, 28 anos
Cicera de Melo Queiroz Gomes do Nascimento, 75 anos
Dermival Felix da Silva, 94 anos
Edelcio Soares Andrade, 44 anos
Judite Pereira dos Santos Dias, 64 anos
Ketlen de Souza Dias da Silva, 28 anos
Levi Alves Lucena, menos de 1 ano
Magna Rodrigues Mesquita, 61 anos
Maria Alves de Santanna, 89 anos
Maria Analia da Conceição, 82 anos
Maria de Jesus Moura, 94 anos
Maria Fabiana Aquino de Matos, 31 anos
Mariângela Fernandes Silveira Moreira, 68 anos
Mudesto Felix da Silva, 78 anos
Walisson Medeiros da Silva, 35 anos
Warlon Roberto Morais, 60 anos
Willian de Cerqueira do Nascimento, 25 anos
Gama
Dalva Alves Silva Costa, 70 anos
Francisco Marques, 89 anos
Maria José Ferreira de Souza, 73 anos
Otávia Francisca dos Reis, 71 anos
Vitória Cardoso Almeida, 99 anos
Planaltina
Célia de Morais Spindula, 48 anos
Maria Tomazia de Moura, 91 anos
Oscar Wolmann, 74 anos
Brazlândia
Francisco Ferreira, 75 anos
Petronília Alves Pereira, 90 anos
Jardim Metropolitano
Geraldo José Ferreira, 57 anos
Marco Antonio dos Reis, 77 anos
Nazareth da Silva Sales Leitão, 68 anos
Maria do Rosário Nogueira Sirotheau, 80 anos (cremação)
Célia Maria Carvalho Souza, 71 anos (cremação)