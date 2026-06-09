Obituário: 48 funerais nesta terça-feira (9/6); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (9/6):

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Campo da Esperança

Amanda Kristina da Silva Pinheiro, 38 anos

Dirce Santos, 85 anos

Edivaldo Leite Lopes, 90 anos

Fredson Geraldo Reis, 51 anos

Idelson Simas Cavalcante, 94 anos

Irene Maria Miketen da Silva, 92 anos

Iron Antônio de Oliveira, 82 anos

José de Alencar Pereira de Sousa, 93 anos

Lucca Rael Bezerra de Carvalho, menos de 1 ano

Lúcia Fátima Ribeiro de Lima, 64 anos

Maria Aparecida Sampaio, 92 anos

Maria José de Sousa, 87 anos

Renato Gonçalves Guimarães, 69 anos

Sílvia Helena Mastrocola de Senzi, 76 anos

Solange Duarte Silva, 83 anos

Vera Braga Elias, 94 anos

Taguatinga

Brendo Lima Rodrigues Felix, 28 anos

Cicera de Melo Queiroz Gomes do Nascimento, 75 anos

Dermival Felix da Silva, 94 anos

Edelcio Soares Andrade, 44 anos

Judite Pereira dos Santos Dias, 64 anos

Ketlen de Souza Dias da Silva, 28 anos

Levi Alves Lucena, menos de 1 ano

Magna Rodrigues Mesquita, 61 anos

Maria Alves de Santanna, 89 anos

Maria Analia da Conceição, 82 anos

Maria de Jesus Moura, 94 anos

Maria Fabiana Aquino de Matos, 31 anos

Mariângela Fernandes Silveira Moreira, 68 anos

Mudesto Felix da Silva, 78 anos

Walisson Medeiros da Silva, 35 anos

Warlon Roberto Morais, 60 anos

Willian de Cerqueira do Nascimento, 25 anos

Gama

Dalva Alves Silva Costa, 70 anos

Francisco Marques, 89 anos

Maria José Ferreira de Souza, 73 anos

Otávia Francisca dos Reis, 71 anos

Vitória Cardoso Almeida, 99 anos

Planaltina

Célia de Morais Spindula, 48 anos

Maria Tomazia de Moura, 91 anos

Oscar Wolmann, 74 anos

Brazlândia

Francisco Ferreira, 75 anos

Petronília Alves Pereira, 90 anos

Jardim Metropolitano

Geraldo José Ferreira, 57 anos

Marco Antonio dos Reis, 77 anos

Nazareth da Silva Sales Leitão, 68 anos

Maria do Rosário Nogueira Sirotheau, 80 anos (cremação)

Célia Maria Carvalho Souza, 71 anos (cremação)