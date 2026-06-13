Obituário: 41 funerais neste sábado (13/6); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste sábado (13/6):

Campo da Esperança

Altino de Almeida Souza, 63 anos

Ana Maria Reinaldo, 83 anos

Edilce Gonçalves Soares, 84 anos

Francisco Ferreira Lima, 73 anos

Frederica Sophia Berninger, 89 anos

Henrique Iseke Junior, 78 anos

Maria Carmen Ottoni Mesquita, 102 anos

Mateus Borges Pereira, menos de 1 ano

Neyda Pereira Pinto Garcia, 93 anos

Nilton Reis Batista, 89 anos

Renato Pereira Gomes, 79 anos

Wagner Ayres da Silva, 75 anos

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Taguatinga

Agenor de Souza Lima, 57 anos

Arailton Alves Bezerra, 52 anos

Elza Marques Rebouças, 103 anos

Euzebia Ribeiro da Silva, 93 anos

Francielen Rodrigues Soares, 27 anos

Gael Henrique Alves de Souza, menos de 1 ano

Joaquim Bento Olímpio, 86 anos

José Ramos de Morais, 78 anos

Luciana Teixeira Rosa da Silva, 68 anos

Maria de Lourdes Moitinho Barreto, 61 anos

Maria Diva de Sousa, 88 anos

Maria Felix Sotero, 74 anos

Pedro Lucas Santos Cardoso, menos de 1 ano

Taiane Cristina Tavares Barbosa, 41 anos

Theobosi Biserra, menos de 1 ano

Wilson Rodrigues de Oliveira, 57 anos

Gama

Almir Antônio de Oliveira, 56 anos

Jaime Souza Dias, 91 anos

Luiza de Oliveira, 90 anos

Maria de Fátima Espíndula dos Santos, 67 anos

Nelia Maria Azevedo dos Santos, 82 anos

Sebastião Campos de Oliveira, 64 anos

Woltiney Correia dos Santos, 55 anos

Planaltina

Helena de Jesus dos Santos, 78 anos

José Alves Sobrinho, 60 anos

Maria Júlia Alves da Silva, 94 anos

Miguel Benedito da Silva, 61 anos

Brazlândia

Orlando Teles de Menezes, 65 anos

Sobradinho

Taina Mendes Leão, 2 anos.



