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Obituário: 41 funerais neste sábado (13/6); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 13 de junho de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e do Entorno

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste sábado (13/6):

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Campo da Esperança
Altino de Almeida Souza, 63 anos
Ana Maria Reinaldo, 83 anos
Edilce Gonçalves Soares, 84 anos
Francisco Ferreira Lima, 73 anos
Frederica Sophia Berninger, 89 anos
Henrique Iseke Junior, 78 anos
Maria Carmen Ottoni Mesquita, 102 anos
Mateus Borges Pereira, menos de 1 ano
Neyda Pereira Pinto Garcia, 93 anos
Nilton Reis Batista, 89 anos
Renato Pereira Gomes, 79 anos
Wagner Ayres da Silva, 75 anos

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Taguatinga
Agenor de Souza Lima, 57 anos
Arailton Alves Bezerra, 52 anos
Elza Marques Rebouças, 103 anos
Euzebia Ribeiro da Silva, 93 anos
Francielen Rodrigues Soares, 27 anos
Gael Henrique Alves de Souza, menos de 1 ano
Joaquim Bento Olímpio, 86 anos
José Ramos de Morais, 78 anos
Luciana Teixeira Rosa da Silva, 68 anos
Maria de Lourdes Moitinho Barreto, 61 anos
Maria Diva de Sousa, 88 anos
Maria Felix Sotero, 74 anos
Pedro Lucas Santos Cardoso, menos de 1 ano
Taiane Cristina Tavares Barbosa, 41 anos
Theobosi Biserra, menos de 1 ano
Wilson Rodrigues de Oliveira, 57 anos

Gama
Almir Antônio de Oliveira, 56 anos
Jaime Souza Dias, 91 anos
Luiza de Oliveira, 90 anos
Maria de Fátima Espíndula dos Santos, 67 anos
Nelia Maria Azevedo dos Santos, 82 anos
Sebastião Campos de Oliveira, 64 anos
Woltiney Correia dos Santos, 55 anos

Planaltina
Helena de Jesus dos Santos, 78 anos
José Alves Sobrinho, 60 anos
Maria Júlia Alves da Silva, 94 anos
Miguel Benedito da Silva, 61 anos

Brazlândia
Orlando Teles de Menezes, 65 anos

Sobradinho
Taina Mendes Leão, 2 anos.


 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 13/06/2026 19:39
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