Obituário: 50 funerais neste domingo (14/6); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste domingo (14/6):
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Campo da Esperança
Altina Coelho Pires, 77 anos
Edgar de Uzêda Barros, 96 anos
Eduardo Soares da Silva Filho, 43 anos
Elias Ribeiro Viana, 75 anos
Eloanda Gomes de Andrade, 80 anos
Eluiza de Amorim, 80 anos
Euclides Ferreira da Silva, 87 anos
José Carlos Cobucci, 72 anos
José Luiz Veloso, 89 anos
José Roberto Alves de Sousa, 49 anos
Júlia Dias Gomes, 91 anos
Lorenzo Windmoller Martins, 23 anos
Luiz Fernando Monteiro Faria, 85 anos
Luiza Antunes Morgado, 97 anos
Maria Dolores Puig dos Santos Reis, 94 anos
Orleide da Rocha Santiago, 81 anos
Simone Nina Lamar, 87 anos
Tereza Augusta da Silva, 91 anos
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Taguatinga
Ailton Muniz dos Santos, 43 anos
Ana Stephanie Santos da Silva, 29 anos
Antônio Ailton Nunes, 57 anos
Baltazar Costa Bandeira, 70 anos
Creuzo Alves da Mota, 88 anos
Ivani de Souza Nascimento, 62 anos
José Augusto de Jesus, 65 anos
Lionice Vieira Borges, 83 anos
Luis Carlos Sitta de Sousa, 38 anos
Maria de Jesus Pereira Santos, 81 anos
Maria do Livramento Borges dos Santos, 86 anos
Maria do Socorro Angelim Correia, 94 anos
Marilda Basílio dos Santos Matos, 64 anos
Vitória Batista de Souza, 13 anos
Gama
Gaspar Emídio da Silva, 78 anos
Italariaje Ferreira Cordeiro, 65 anos
Jurandi Souza da Silva, 56 anos
Maria de Lourdes Miranda Guilherme, 75 anos
Maria Francisca, 87 anos
Nélia Maria Azevedo dos Santos, 82 anos
Vinicius de Jesus Ferreira Dantas, 21 anos
Brazlândia
Basílio Francisco Barbosa, 68 anos
Edvando Felix Bezerra Lima, 50 anos
Iva Machado Rodrigues, 86 anos
Maria Moreira de Souza, 78 anos
Sobradinho
Henri Felix Del Valle, 74 anos
Maria Eugênia Pereira de Oliveira, 78 anos.
Jardim Metropolitano
João Jordão da Rocha, 88 anos
Nathálie Regina Moraes, 55 anos
Gerardo Cosmo da Silva, 85 anos (cremação)
Maria da Silva Corralo Barbosa, 89 anos (cremação)
Thiago Rabelo de Aquino Ferreira, 30 anos (cremação)