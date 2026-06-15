Obituário: 35 funerais nesta segunda-feira (15/6); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (15/6):
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Campo da Esperança
Arnaldo Alencar Caixeta, 85 anos
Ayrton Magalhães Santos, 90 anos
Circe Merola da Costa Bastos, 97 anos
Fátima Ganim, 71 anos
Isis Brasil da Silva, 46 anos
João Francisco Ocampos, 91 anos
José Duarte Filho, 89 anos
Luiz Stangler Zoccoli, 66 anos
Maria Caetano de Faria, 82 anos
Maria José Brito, 51 anos
Neuza Britto Silva, 86 anos
Renato de Almeida Júnior, 65 anos
Rosa Ferreira da Silva, 97 anos
Vinícius Albuquerque Rodrigues dos Santos, 40 anos
Taguatinga
Célia Brasil de Souza, 60 anos
Divino Sales Gomes, 62 anos
Lacy Maria de Freitas dos Santos, 82 anos
Lázara Venâncio da Silva, 83 anos
Madalena Pereira de Sousa, 75 anos
Maria de Lourdes Avelino Correia, 74 anos
Maria do Rosário Belchior, 77 anos
Pablo Júnior Alves Moreira, 34 anos
Paulo Cauã de Oliveira Paz, 23 anos
Ricardo Alexandre Bomtempo, 49 anos
Gama
Elias Xavier Pereira, 54 anos
Isaac Alves de Carvalho Vinhas, menos de 1 ano
Maria Ribeiro dos Santos, 87 anos
Nilda de Sousa Vieira, 84 anos.
Planaltina
Eloína Pereira de Brito Cavalcante, 87 anos
Mariz Zoe Holanda Rocha, 2 anos
Sabrina Silva Meireles, 26 anos
Sobradinho
Edna de Sousa Lemos, 72 anos
Eliana Moreira de Miranda, 68 anos.
Jardim Metropolitano
Elzita Valeriano da Silva, 82 anos
José Moacir de Souza, 77 anos
Ary Mauro dos Reis, 65 anos.