Obituário: 35 funerais nesta segunda-feira (15/6); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (15/6):

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Campo da Esperança

Arnaldo Alencar Caixeta, 85 anos

Ayrton Magalhães Santos, 90 anos

Circe Merola da Costa Bastos, 97 anos

Fátima Ganim, 71 anos

Isis Brasil da Silva, 46 anos

João Francisco Ocampos, 91 anos

José Duarte Filho, 89 anos

Luiz Stangler Zoccoli, 66 anos

Maria Caetano de Faria, 82 anos

Maria José Brito, 51 anos

Neuza Britto Silva, 86 anos

Renato de Almeida Júnior, 65 anos

Rosa Ferreira da Silva, 97 anos

Vinícius Albuquerque Rodrigues dos Santos, 40 anos

Taguatinga

Célia Brasil de Souza, 60 anos

Divino Sales Gomes, 62 anos

Lacy Maria de Freitas dos Santos, 82 anos

Lázara Venâncio da Silva, 83 anos

Madalena Pereira de Sousa, 75 anos

Maria de Lourdes Avelino Correia, 74 anos

Maria do Rosário Belchior, 77 anos

Pablo Júnior Alves Moreira, 34 anos

Paulo Cauã de Oliveira Paz, 23 anos

Ricardo Alexandre Bomtempo, 49 anos

Gama

Elias Xavier Pereira, 54 anos

Isaac Alves de Carvalho Vinhas, menos de 1 ano

Maria Ribeiro dos Santos, 87 anos

Nilda de Sousa Vieira, 84 anos.

Planaltina

Eloína Pereira de Brito Cavalcante, 87 anos

Mariz Zoe Holanda Rocha, 2 anos

Sabrina Silva Meireles, 26 anos

Sobradinho

Edna de Sousa Lemos, 72 anos

Eliana Moreira de Miranda, 68 anos.

Jardim Metropolitano

Elzita Valeriano da Silva, 82 anos

José Moacir de Souza, 77 anos

Ary Mauro dos Reis, 65 anos.