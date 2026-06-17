Itapoã, Samambaia e Riacho Fundo têm energia suspensa para serviços de manutenção nesta quarta-feira





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A ação ocorre para garantir a segurança da população e dos operários





Hoje a Neoenergia realiza o desligamento de energia programado em regiões do Itapoã, Riacho Fundo e Samambaia, para a execução dos serviços de modernização da rede elétrica e poda de árvores.





No Itapoã o desligamento será das 10h às 16h para a melhoria e modernização da rede elétrica, e as áreas afetadas são as quadras 333, 350, 378, 06, 332, 311, 330, 349 e 203 do Del Lago. No Riacho Fundo a previsão do desligamento é das 10h às 16h,para pode de árvores e o serviço afeta a Fazenda Sucupira nas chácaras 1, 1-A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8-C, 9, 9-A, 10, 11, 12-B, 13, 14, 26, 38, 39 e 40, e na Samambaia a suspensão de energia ocorre das 9h às 12h para obras de melhoria e modernização da rede elétrica. O serviço abrange a QS 404, a QS 406, Conjunto B, lotes 1, 1A e 2; Conjunto D, lote 01; Conjunto C, lote 4; Conjunto I, lotes 4 e 5 e a QS 408.





Além dos desligamentos previstos, existe a possibilidade de que outras regiões também tenham a energia suspensa temporáriamente, e nesse caso a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116. E, caso o serviço acabe antes do previsto, a rede volta a ser energizada normalmente.