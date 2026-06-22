Obituário: 48 funerais nesta segunda-feira (22/6); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (22/6):
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Campo da Esperança
Altair Mota Cavalcante, 96 anos
Antonio Fenolls Sanz, 90 anos
Antônio Soares de Carvalho, 73 anos
Edgar Henrique de Santana, 94 anos
Edinilson Marçal da Câmara, 46 anos
Elmir de Sá Martins, 43 anos
Elodia Maria de Oliveira Silva, 78 anos
Fernando Saul Haas, 45 anos
Francisco Teixeira da Costa, 60 anos
Hugo Cesar de Souza Rodrigues, 69 anos
José Carlos Esteves Francisco, 74 anos
José Marques dos Santos, 88 anos
Maria Socorro Gonsalves de Souza, 86 anos
Marizita Santana Ito, 89 anos
Orlando Bernardino Costa, 89 anos
Renata Fernandes Mourão, 50 anos
Rosângela Alves de Souza, 64 anos
Selma do Nascimento Sousa, 50 anos
Sibele Dias Cardoso de Mesquita, 70 anos
Wilson Szervinsk Silva, 79 anos
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Taguatinga
Adalberto Soares de Oliveira, 62 anos
Antônio Alves de Souza, 75 anos
Antônio Carlos Alves Ribeiro, 66 anos
Antônio da Silva Rosa, 85 anos
Domingos Pereira Almeida, 44 anos
Doralice Ferreira Silva, 83 anos
Iraci Rozalina da Silva, 85 anos
Janice Pereira da Cunha, 65 anos
José de Oclécio da Paz Filho, 49 anos
José Rodrigues da Silva, 85 anos
José Uilmo Neto, 75 anos
Josias Ribeiro de Souza, 102 anos
Maria das Graças Ferreira Rodrigues, 77 anos
Maria Lúcia da Silva, 71 anos
Nezina Bezerra de Souza, 92 anos
Vinícius do Nascimento, 22 anos
Gama
Benilde Ferreira Dias, 62 anos
Dione Emanoela Anselmo Lima, menos de 1 ano
João Ramos do Nascimento, 83 anos
Manuel Duarte Ximenes, 57 anos
Maria Aparecida Quirino, 77 anos
Wismar Gomes da Silva, 72 anos
Planaltina
Jerônimo Paulino de Souza, 83 anos
Pedro Vieira dos Santos, 87 anos
Sobradinho
Maria da Conceição Marques, 96 anos
Massilon Procópio de Souto, 76 anos
Jardim Metropolitano
Marizeth Ribeiro da Costa, 60 anos
José Wilton Dias, 63 anos