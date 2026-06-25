Obituário: 43 funerais nesta quinta-feira (25/6); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (25/6):
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Campo da Esperança
Adaonildo Ioanes Cavalcante de Freitas, 70 anos
Alice do Espírito Santo, 81 anos
Celenita Rodrigues da Cunha Ferreira, 58 anos
Edivaldo Ferreira de Souza, 81 anos
Francisca do Livramento Aguiar, 69 anos
Gustavo Rodrigues Campos Ferreira, 40 anos
Jorge de Oliveira, 98 anos
José Ailton Menezes de Paula, 57 anos
José Gaspar Naymen Novelli, 64 anos
Júlia Maria de Oliveira Lafeta, 90 anos
Lea Lyrio da Silva, 94 anos
Manoel Farias da Silva, 90 anos
Maria de Fátima Espindola Sedlmayer, 70 anos
Maria de Lourdes Oliveira, 88 anos
Maria do Socorro Macedo Costa, 51 anos
Nidraci Marcolan Pereira, 78 anos
Ronaldo Lopes da Silva, 62 anos
Telma Lúcia de Jesus, 78 anos
Valfredo Melo e Souza, 89 anos
Taguatinga
Carlos Roberto Soares, 59 anos
Francisco Felix da Silva, 36 anos
Luiz Paulo Vieira, 74 anos
Maria José de Oliveira Santos, 85 anos
Maria Salvina da Silva, 85 anos
Nilo Aires Cirqueira, 87 anos
Sebastiana Alves de Sousa, 79 anos
Gama
Francisco das Chagas Gomes da Silva, 67 anos
Maria de Fátima Alves, 70 anos
Miguel Alves Moreira, 81 anos
Phellipe Vieira Costa, 42 anos
Simone Sousa Dias, 56 anos
Thales Castro Ferreira dos Santos, menos de 1 ano
Planaltina
Carlos Alexandre Monteiro Jorge, 41 anos
Jasmira Isidora dos Santos, 74 anos
Amanda Kelly Alves Lopes da Silva, menos de 1 ano
Sobradinho
José Pereira Matheus, 94 anos
Maria Guiomar de Sousa, 72 anos
Osmano Gomes de Morais, 96 anos
Vicente Pinto Neto, 83 anos
Jardim Metropolitano
Ingrid Luana de Jesus Oliveira, 16 anos
Cláudio Marinho de Andrade, 89 anos
Flávio Roberto Arruda Rani, 51 anos
Nilda Machado de Sousa Aguiar, 89 anos