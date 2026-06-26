Obituário: 41 funerais nesta sexta-feira (26/6); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (26/6):

Campo da Esperança

Adaonildo Ioanes Cavalcante de Freitas, 70 anos

Alice do Espírito Santo, 81 anos

Celenita Rodrigues da Cunha Ferreira, 58 anos

Edivaldo Ferreira de Souza, 81 anos

Francisca do Livramento Aguiar, 69 anos

Gustavo Rodrigues Campos Ferreira, 40 anos

Jorge de Oliveira, 98 anos

José Ailton Menezes de Paula, 57 anos

José Gaspar Naymenovelli, 64 anos

Júlia Maria de Oliveira Lafetá, 90 anos

Lealyrio da Silva, 94 anos

Manoel Farias da Silva, 90 anos

Maria de Fátima Espíndola Sedlmayer, 70 anos

Maria de Lourdes Oliveira, 88 anos

Maria do Socorro Macedo Costa, 51 anos

Nidraci Marcolan Pereira, 78 anos

Ronaldo Lopes da Silva, 62 anos

Telma Lúcia de Jesus, 78 anos

Valfredo Melo e Souza, 89 anos

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Taguatinga

Carlos Roberto Soares, 59 anos

Francisco Félix da Silva, 36 anos

Luiz Paulo Vieira, 74 anos

Maria José de Oliveira Santos, 85 anos

Maria Salvina da Silva, 85 anos

Nilo Aires Cirqueira, 87 anos

Sebastiana Alves de Sousa, 79 anos

Gama

Francisco das Chagas Gomes da Silva, 67 anos

Maria de Fátima Alves, 70 anos

Miguel Alves Moreira, 81 anos

Phellipe Vieira Costa, 42 anos

Simone Sousa Dias, 56 anos

Thales Castro Ferreira dos Santos, menos de 1 ano

Planaltina

Carlos Alexandre Monteiro Jorge, 41 anos

Jasmira Isidora dos Santos, 74 anos

Natia Manda Kelly Alves Lopes da Silva, menos de 1 ano

Sobradinho

José Pereira Matheus, 94 anos

Maria Guiomar de Sousa, 72 anos

Osmano Gomes de Morais, 96 anos

Vicente Pinto Neto, 83 anos

Jardim Metropolitano

Raul Messias da Silva Junior, 57 anos

Anadilha Faustino de Castro Silva, 70 anos (cremação)



