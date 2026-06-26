Correio vence categoria Eventos e Branded Content no Prêmio Colunistas Brasília

Os vencedores foram anunciados em 22 de maio, após um processo de julgamento conduzido por 40 jurados na etapa online e sete jurados na fase presencial. - (crédito: Gabriella Braz/CB/D.A Press)

O Correio Braziliense é o vencedor da categoria Eventos e Branded Content da 40ª edição do Prêmio Colunistas Brasília, uma das mais tradicionais premiações da publicidade e da comunicação no país. O reconhecimento destaca a excelência do jornal na realização de eventos e projetos de conteúdo de marca, reforçando seu protagonismo no mercado de comunicação do Distrito Federal.

A cerimônia de entrega dos troféus aconteceu nesta sexta-feira (26/6), no Unique Palace, reunindo centenas de profissionais da publicidade, do marketing e da comunicação em uma noite de celebração aos principais destaques do setor.

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“Os eventos e os Brandeds Contents permitem que as marcas estabeleçam conexões mais profundas com o público por meio de conteúdos relevantes e de qualidade. No Correio, esse trabalho é desenvolvido com apuração criteriosa e cuidado editorial. Assim, entregamos projetos que geram valor tanto para os anunciantes quanto para os leitores", ressalta Gabriella Collodetti, gerente de Marketing do Correio Braziliense.

Em sua 40ª edição, o Prêmio Colunistas Brasília consolida quatro décadas de valorização da criatividade brasiliense, reconhecendo agências, anunciantes, veículos, empresas e profissionais que mais se destacaram ao longo do último ano. Os vencedores foram anunciados em 22 de maio, após um processo de julgamento conduzido por 40 jurados na etapa on-line e sete jurados na fase presencial.

A edição registrou recorde de inscrições e avaliou trabalhos em 12 categorias principais, como Branded Content, Digital, Filme, Inovação, OOH, Relações Públicas e Técnica, além de diversas subcategorias. Entre as novidades deste ano estão as categorias de Influência e Inteligência Artificial, incorporadas às áreas de Digital e Técnica.

Além do reconhecimento ao Correio, a Nacional foi eleita Agência do Ano, conquistando o tricampeonato. A Terruá repetiu o feito do ano anterior e venceu como Empresa de Promo e Live Marketing do Ano. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) foi escolhida como Anunciante do Ano, enquanto o Banco do Brasil conquistou, pela segunda vez, o prêmio de Cliente de Promo e Live Marketing do Ano.

“Pela quadragésima vez, cumprimos a missão de entregar ao mercado da Comunicação Publicitária e do Promo Live Marketing a realização do nosso Prêmio Colunistas Brasília. Foi uma missão árdua, porém realizada com muito critério pelos júris on-line e presencial”, afirma o organizador da premiação, Fernando Vasconcelos.

Fernando Vasconcelos também destaca a evolução do mercado criativo local. “A cada ano que realizamos o Colunistas Brasília, somos surpreendidos pela capacidade criativa e pelo volume dos trabalhos desenvolvidos ao longo de 12 meses”, ressalta.