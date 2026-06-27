Obituário: 37 funerais neste sábado (27/6); confira lista

Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste sábado (27/6):

Campo da Esperança

Almir Cipriano Baldez, 99 anos

Angela Maria de Brito Morais, 83 anos

Beatriz Teixeira Furtado, 95 anos

Camilla Marcelino da Silva, 91 anos

Cinzas Conceição de Maria Matos Saldanha, 78 anos

Cinzas-Marly Santos Ferreira, 81 anos

Elenice Pereira da Silva, 62 anos

Eva Maria da Silva, 77 anos

Getulio Borges, 67 anos

Irene Bitencourt da Silva, 88 anos

Jussara Alves da Silva, 41 anos

Maria da Glória de Jesus Soares, 86 anos

Maria das Dores Batista Santos, 89 anos

Maroli Soares da Cruz, 79 anos

Osman de Lima Miranda, 65 anos

Suzanete Araujo da Silva, 78 anos

Valadar Domingues de Figueredo, 82 anos

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Taguatinga

Ademir de Castro Cunha, 64 anos

Deuzi Dias da Silva, 65 anos

Leticia Lacerda de Oliveira, 44 anos

Maria das Dores Albuquerque Pinheiro, 97 anos

Maria Rosa de Oliveira, 10 anos

Nelio de Oliveira Cardoso, 83 anos

Orlando Cardoso Santos, 80 anos

Ornan Raimundo Alencar, 72 anos

Osvaldo Gomes da Silva, 64 anos

Wilson Carlos Silva, 78 anos

Zamita Maria de Jesus, 90 anos

Planaltina

Severino Gonçalves Vieira, 84 anos

Sobradinho

José de Paula Lima, 84 anos

Maria Alda Neres, 93 anos

Rafael Francisco Landin Ribeiro, 44 anos

Jardim Metropolitano

Mauro Gonçalves dos Santos, 48 anos

José Fiel de Souza, 86 anos

Isac Paulo Cirilo, 52 anos (cremação)

Amaro Ulisses Gomes Campelo, 67 anos(cremação)