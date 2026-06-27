Obituário: 37 funerais neste sábado (27/6); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste sábado (27/6):
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Campo da Esperança
Almir Cipriano Baldez, 99 anos
Angela Maria de Brito Morais, 83 anos
Beatriz Teixeira Furtado, 95 anos
Camilla Marcelino da Silva, 91 anos
Cinzas Conceição de Maria Matos Saldanha, 78 anos
Cinzas-Marly Santos Ferreira, 81 anos
Elenice Pereira da Silva, 62 anos
Eva Maria da Silva, 77 anos
Getulio Borges, 67 anos
Irene Bitencourt da Silva, 88 anos
Jussara Alves da Silva, 41 anos
Maria da Glória de Jesus Soares, 86 anos
Maria das Dores Batista Santos, 89 anos
Maroli Soares da Cruz, 79 anos
Osman de Lima Miranda, 65 anos
Suzanete Araujo da Silva, 78 anos
Valadar Domingues de Figueredo, 82 anos
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Taguatinga
Ademir de Castro Cunha, 64 anos
Deuzi Dias da Silva, 65 anos
Leticia Lacerda de Oliveira, 44 anos
Maria das Dores Albuquerque Pinheiro, 97 anos
Maria Rosa de Oliveira, 10 anos
Nelio de Oliveira Cardoso, 83 anos
Orlando Cardoso Santos, 80 anos
Ornan Raimundo Alencar, 72 anos
Osvaldo Gomes da Silva, 64 anos
Wilson Carlos Silva, 78 anos
Zamita Maria de Jesus, 90 anos
Planaltina
Severino Gonçalves Vieira, 84 anos
Sobradinho
José de Paula Lima, 84 anos
Maria Alda Neres, 93 anos
Rafael Francisco Landin Ribeiro, 44 anos
Jardim Metropolitano
Mauro Gonçalves dos Santos, 48 anos
José Fiel de Souza, 86 anos
Isac Paulo Cirilo, 52 anos (cremação)
Amaro Ulisses Gomes Campelo, 67 anos(cremação)