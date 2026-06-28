Obituário: 49 funerais neste domingo (28/6); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste domingo (28/6):
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Campo da Esperança
Alice Almeida Vaquero Fernandez, 87 anos
Alisson Bruno dos Santos do Prado, 32 anos
Antonio Soares Bordaio Filho, 79 anos
Domiciano Lopes de Moura, 91 anos
Eliza Mancebo Feitosa, 47 anos
Francisco Guerra de Mello Brandão, 84 anos
Giovaldo de Carvalho Modesto, 85 anos
João Paulo Fonseca de Oliveira, 46 anos
Luiz Carlos Tavares Freitas, 85 anos
Luzia Mesquita Pereira, 88 anos
Marcia Cristina Ribeiro Finotti, 69 anos
Marcio José de Siqueira, 72 anos
Maria do Desteiro Bezerra de Oliveira, 83 anos
Maria José Barros dos Santos, 45 anos
Nelson Alves de Aguiar, 86 anos
Nivia Guimarães de Freitas Nasser, 90 anos
Raimunda Bizerra da Silva, 84 anos
Zelina Cassemiro Alves, 92 anos
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Taguatinga
Alice Vieira de Souza, 90 anos
Antonia Alves de Amorim, 65 anos
Cicero Esmero da Silva, 78 anos
Evilasio Pereira do Nascimento, 82 anos
Francisco Claudio Felicio do Bonfim, 65 anos
Francisco Estevão Pereira, 89 anos
Francisco Honorio da Silva Filho, 56 anos
Generina de Sá Farias, 97 anos
João Batista Anunciação do Nascimento, 50 anos
Juvencio Liberio de Paulo, 83 anos
Luiza Ferreira Pires, 11 anos
Maria de Lourdes Marinho, 89 anos
Osmiran Melo Vasconcelos, 68 anos
Rafael Wendel Carvalho Corado, 35 anos
RMS Sandevando de Sá Farias, 17 anos
RMS Dante Cordeiro de Souza, 88 anos
Teresa Cristina Vieira Sales, 66 anos
Gama
Joana Angelica dos Santos Santana, 70 anos
Maria José Martins Barbosa, 86 anos
Renato Gomes Barbosa, 74 anos
Thaie Mely Carneiro Cândido, 10 anos
Valmir Ferreira Lima, 76 anos
Geraldo Alves Filho, 73 anos
Brazlândia
José dos Santos Gomes, 67 anos
Sobradinho
Amabilia Sobrinha de Oliveira, 81 anos
Edilson Pereira da Silva, 59 anos
Kauê da Costa Santos, 21 anos
Luciane Almeida Rabelo, 45 anos
Maria Rosa Pereira do Nascimento, 82 anos
Zildene dos Santos Vieira, 68 anos