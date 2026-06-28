Obituário: 49 funerais neste domingo (28/6); confira lista

Obituário falecimentos sepultamentos funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste domingo (28/6):

Campo da Esperança

Alice Almeida Vaquero Fernandez, 87 anos

Alisson Bruno dos Santos do Prado, 32 anos

Antonio Soares Bordaio Filho, 79 anos

Domiciano Lopes de Moura, 91 anos

Eliza Mancebo Feitosa, 47 anos

Francisco Guerra de Mello Brandão, 84 anos

Giovaldo de Carvalho Modesto, 85 anos

João Paulo Fonseca de Oliveira, 46 anos

Luiz Carlos Tavares Freitas, 85 anos

Luzia Mesquita Pereira, 88 anos

Marcia Cristina Ribeiro Finotti, 69 anos

Marcio José de Siqueira, 72 anos

Maria do Desteiro Bezerra de Oliveira, 83 anos

Maria José Barros dos Santos, 45 anos

Nelson Alves de Aguiar, 86 anos

Nivia Guimarães de Freitas Nasser, 90 anos

Raimunda Bizerra da Silva, 84 anos

Zelina Cassemiro Alves, 92 anos

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Taguatinga

Alice Vieira de Souza, 90 anos

Antonia Alves de Amorim, 65 anos

Cicero Esmero da Silva, 78 anos

Evilasio Pereira do Nascimento, 82 anos

Francisco Claudio Felicio do Bonfim, 65 anos

Francisco Estevão Pereira, 89 anos

Francisco Honorio da Silva Filho, 56 anos

Generina de Sá Farias, 97 anos

João Batista Anunciação do Nascimento, 50 anos

Juvencio Liberio de Paulo, 83 anos

Luiza Ferreira Pires, 11 anos

Maria de Lourdes Marinho, 89 anos

Osmiran Melo Vasconcelos, 68 anos

Rafael Wendel Carvalho Corado, 35 anos

RMS Sandevando de Sá Farias, 17 anos

RMS Dante Cordeiro de Souza, 88 anos

Teresa Cristina Vieira Sales, 66 anos

Gama

Joana Angelica dos Santos Santana, 70 anos

Maria José Martins Barbosa, 86 anos

Renato Gomes Barbosa, 74 anos

Thaie Mely Carneiro Cândido, 10 anos

Valmir Ferreira Lima, 76 anos

Geraldo Alves Filho, 73 anos

Brazlândia

José dos Santos Gomes, 67 anos

Sobradinho

Amabilia Sobrinha de Oliveira, 81 anos

Edilson Pereira da Silva, 59 anos

Kauê da Costa Santos, 21 anos

Luciane Almeida Rabelo, 45 anos

Maria Rosa Pereira do Nascimento, 82 anos

Zildene dos Santos Vieira, 68 anos