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Obituário: 45 funerais nesta quinta-feira (2/7); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 2 de julho de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e do Entorno

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (2/7):

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Campo da Esperança

Antônio Villela, 104 anos
Carlos Alberto César Pasqualetti Martins, 81 anos
Carlos Eugênio Mendes de Moraes, 37 anos
Carlos Ferro de Novais, 82 anos
Daniel Lucas Andres Reis, 28 anos
Francisco Pereira da Silva, 67 anos
Irene Rosa Costa Doria, 95 anos
Ivonilda Rosa de Figueiredo, 68 anos
Jacques Galinkin, 74 anos
Maria Leônia de Menezes Galvão, 92 anos
Maristela Mendes, 70 anos
Rogério Kohler, 64 anos
Rosa Sabino Gomes, 94 anos
Salins Siddartha Martins Diniz, 73 anos
Sebastião Florêncio Cavalcante, 88 anos
Vera Lúcia Luciano da Silva, 73 anos
Wanderlei Afonso de Almeida, 68 anos

Taguatinga

Antônia de Oliveira Almeida, 63 anos
Antônio Alves do Nascimento, 75 anos
Francineide Ribeiro do Nascimento Feitosa, 45 anos
Francisco Oliveira dos Santos, menos de 1 ano
José Neto de Souza, 62 anos
Lucca Rafael Gomes de Matos, menos de 1 ano
Manuel Oliveira dos Santos, menos de 1 ano
Maria Teresa de Jesus Ferreira Abreu, 87 anos
Raimundo Alves da Silva, 81 anos
Regina Barros dos Santos, 43 anos
Rozildo Alves Cavalcante, 64 anos
Silvério Novais Sena, 99 anos
Ubiratan Gonçalves, 74 anos

Gama

Ana Laura de Sousa Fernandes, menos de 1 ano
Benjamim Dias Diniz, menos de 1 ano
Edriele Menezes da Silva Sales, 41 anos

Planaltina

Francisco Soares da Cruz, 66 anos
Geralda Aparecida Ferreira de Sousa, 64 anos
Maria Valdeir de Jesus Santos, 46 anos
Helena Ferreira Andrade, menos de 1 ano
Vanderlea de Fátima Avelino da Silva, 56 anos

Brazlândia

Edvaldo Cavalcanti, 61 anos

Sobradinho

Carlos Dias de Santana, 58 anos
Giulio César da Fonseca, 59 anos

Jardim Metropolitano

Antônio Severo Sobrinho, 77 anos
Caleb Chaves Moreira, menos de 1 ano
Darli Pereira, 65 anos
Daniel da Silva Gomes, 92 anos (cremação)

 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 02/07/2026 18:54
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