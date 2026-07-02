Obituário: 45 funerais nesta quinta-feira (2/7); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (2/7):

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Campo da Esperança

Antônio Villela, 104 anos

Carlos Alberto César Pasqualetti Martins, 81 anos

Carlos Eugênio Mendes de Moraes, 37 anos

Carlos Ferro de Novais, 82 anos

Daniel Lucas Andres Reis, 28 anos

Francisco Pereira da Silva, 67 anos

Irene Rosa Costa Doria, 95 anos

Ivonilda Rosa de Figueiredo, 68 anos

Jacques Galinkin, 74 anos

Maria Leônia de Menezes Galvão, 92 anos

Maristela Mendes, 70 anos

Rogério Kohler, 64 anos

Rosa Sabino Gomes, 94 anos

Salins Siddartha Martins Diniz, 73 anos

Sebastião Florêncio Cavalcante, 88 anos

Vera Lúcia Luciano da Silva, 73 anos

Wanderlei Afonso de Almeida, 68 anos

Taguatinga

Antônia de Oliveira Almeida, 63 anos

Antônio Alves do Nascimento, 75 anos

Francineide Ribeiro do Nascimento Feitosa, 45 anos

Francisco Oliveira dos Santos, menos de 1 ano

José Neto de Souza, 62 anos

Lucca Rafael Gomes de Matos, menos de 1 ano

Manuel Oliveira dos Santos, menos de 1 ano

Maria Teresa de Jesus Ferreira Abreu, 87 anos

Raimundo Alves da Silva, 81 anos

Regina Barros dos Santos, 43 anos

Rozildo Alves Cavalcante, 64 anos

Silvério Novais Sena, 99 anos

Ubiratan Gonçalves, 74 anos

Gama

Ana Laura de Sousa Fernandes, menos de 1 ano

Benjamim Dias Diniz, menos de 1 ano

Edriele Menezes da Silva Sales, 41 anos

Planaltina

Francisco Soares da Cruz, 66 anos

Geralda Aparecida Ferreira de Sousa, 64 anos

Maria Valdeir de Jesus Santos, 46 anos

Helena Ferreira Andrade, menos de 1 ano

Vanderlea de Fátima Avelino da Silva, 56 anos

Brazlândia

Edvaldo Cavalcanti, 61 anos

Sobradinho

Carlos Dias de Santana, 58 anos

Giulio César da Fonseca, 59 anos

Jardim Metropolitano

Antônio Severo Sobrinho, 77 anos

Caleb Chaves Moreira, menos de 1 ano

Darli Pereira, 65 anos

Daniel da Silva Gomes, 92 anos (cremação)