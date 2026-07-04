Obituário: 43 funerais neste sábado (4/7); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste sábado (4/7):

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Campo da Esperança

Antônio Luiz da Conceição, 88 anos

Antônio Machado da Costa, 68 anos

Armando Graciano de Souza, 59 anos

Bertrando Campos, 70 anos

Carlos Alberico Vasconcelos Galiza, 67 anos

Cleiton Barros de Oliveira, 39 anos

Hamilton Tavares Reis, 88 anos

Januário Lima Matos, 47 anos

João Carlos Pereira, 87 anos

Josué Alves Cavalcante, 60 anos

Maria de Lourdes Amorim dos Santos, 96 anos

Marluce Maria Ferreira, 75 anos

Adriana Pereira dos Santos Novais, menos de 1 ano

Nilson Alves de Albuquerque, 85 anos

Rafael Yamato Taira, menos de 1 ano

Regis Postal Pinheiro, 78 anos

Roberto Luís de Melo, 56 anos

Ulysses Alves de Levy Machado, 65 anos

Yzis Maytê Marques, menos de 1 ano

Taguatinga

Antônio Carlos Sampaio de Souza, 58 anos

Cornélio Alves dos Santos, 81 anos

Larissa Marques Pessoa Nogueira, 36 anos

Manuel Vitorino dos Santos, 91 anos

Ricardina Barbosa de Alburquerque, 67 anos

Tânia Maria dos Santos, 62 anos

Wildsey Roberto Costa Marques, 67 anos

Wilson Rodrigues Cavalcante, 47 anos

Gama

Alcina Alves Portela, 90 anos

Delzuite Vieira de Sá, 69 anos

Maria Lina Pereira da Silva, 65 anos

Sandra Marins da Silva, 55 anos

Planaltina

Hélio Marçal, 64 anos

Maria de Fátima Rolin da Silva, 69 anos

Brazlândia

Osmarina de Jesus Azevedo Ramos, 82 anos

Sobradinho

Edvaldo Batista de Souza, 62 anos

Ralisson Afonso de Oliveira Santos, 31 anos

Jardim Metropolitano

Isabela Costa Rodrigues, 24 anos

Pedro José dos Santos, 68 anos

Ester Alves Beserra, 100 anos

Maria de Lourdes Martins, 77 anos

Geny Maria da Silva, 87 anos

Tajla Freire Arruda, 42 anos (cremação)

Mario Celestino dos Santos, 70 anos (cremação)