Obituário: 43 funerais neste sábado (4/7); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste sábado (4/7):
Campo da Esperança
Antônio Luiz da Conceição, 88 anos
Antônio Machado da Costa, 68 anos
Armando Graciano de Souza, 59 anos
Bertrando Campos, 70 anos
Carlos Alberico Vasconcelos Galiza, 67 anos
Cleiton Barros de Oliveira, 39 anos
Hamilton Tavares Reis, 88 anos
Januário Lima Matos, 47 anos
João Carlos Pereira, 87 anos
Josué Alves Cavalcante, 60 anos
Maria de Lourdes Amorim dos Santos, 96 anos
Marluce Maria Ferreira, 75 anos
Adriana Pereira dos Santos Novais, menos de 1 ano
Nilson Alves de Albuquerque, 85 anos
Rafael Yamato Taira, menos de 1 ano
Regis Postal Pinheiro, 78 anos
Roberto Luís de Melo, 56 anos
Ulysses Alves de Levy Machado, 65 anos
Yzis Maytê Marques, menos de 1 ano
Taguatinga
Antônio Carlos Sampaio de Souza, 58 anos
Cornélio Alves dos Santos, 81 anos
Larissa Marques Pessoa Nogueira, 36 anos
Manuel Vitorino dos Santos, 91 anos
Ricardina Barbosa de Alburquerque, 67 anos
Tânia Maria dos Santos, 62 anos
Wildsey Roberto Costa Marques, 67 anos
Wilson Rodrigues Cavalcante, 47 anos
Gama
Alcina Alves Portela, 90 anos
Delzuite Vieira de Sá, 69 anos
Maria Lina Pereira da Silva, 65 anos
Sandra Marins da Silva, 55 anos
Planaltina
Hélio Marçal, 64 anos
Maria de Fátima Rolin da Silva, 69 anos
Brazlândia
Osmarina de Jesus Azevedo Ramos, 82 anos
Sobradinho
Edvaldo Batista de Souza, 62 anos
Ralisson Afonso de Oliveira Santos, 31 anos
Jardim Metropolitano
Isabela Costa Rodrigues, 24 anos
Pedro José dos Santos, 68 anos
Ester Alves Beserra, 100 anos
Maria de Lourdes Martins, 77 anos
Geny Maria da Silva, 87 anos
Tajla Freire Arruda, 42 anos (cremação)
Mario Celestino dos Santos, 70 anos (cremação)