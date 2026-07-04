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Obituário: 43 funerais neste sábado (4/7); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 4 de julho de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso de Goiás

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste sábado (4/7):

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Campo da Esperança

Antônio Luiz da Conceição, 88 anos
Antônio Machado da Costa, 68 anos
Armando Graciano de Souza, 59 anos
Bertrando Campos, 70 anos
Carlos Alberico Vasconcelos Galiza, 67 anos
Cleiton Barros de Oliveira, 39 anos
Hamilton Tavares Reis, 88 anos
Januário Lima Matos, 47 anos
João Carlos Pereira, 87 anos
Josué Alves Cavalcante, 60 anos
Maria de Lourdes Amorim dos Santos, 96 anos
Marluce Maria Ferreira, 75 anos
Adriana Pereira dos Santos Novais, menos de 1 ano
Nilson Alves de Albuquerque, 85 anos
Rafael Yamato Taira, menos de 1 ano
Regis Postal Pinheiro, 78 anos
Roberto Luís de Melo, 56 anos
Ulysses Alves de Levy Machado, 65 anos
Yzis Maytê Marques, menos de 1 ano

Taguatinga

Antônio Carlos Sampaio de Souza, 58 anos
Cornélio Alves dos Santos, 81 anos
Larissa Marques Pessoa Nogueira, 36 anos
Manuel Vitorino dos Santos, 91 anos
Ricardina Barbosa de Alburquerque, 67 anos
Tânia Maria dos Santos, 62 anos
Wildsey Roberto Costa Marques, 67 anos
Wilson Rodrigues Cavalcante, 47 anos

Gama

Alcina Alves Portela, 90 anos
Delzuite Vieira de Sá, 69 anos
Maria Lina Pereira da Silva, 65 anos
Sandra Marins da Silva, 55 anos

Planaltina

Hélio Marçal, 64 anos
Maria de Fátima Rolin da Silva, 69 anos

Brazlândia

Osmarina de Jesus Azevedo Ramos, 82 anos

Sobradinho

Edvaldo Batista de Souza, 62 anos
Ralisson Afonso de Oliveira Santos, 31 anos

Jardim Metropolitano

Isabela Costa Rodrigues, 24 anos
Pedro José dos Santos, 68 anos
Ester Alves Beserra, 100 anos
Maria de Lourdes Martins, 77 anos
Geny Maria da Silva, 87 anos
Tajla Freire Arruda, 42 anos (cremação)
Mario Celestino dos Santos, 70 anos (cremação)

 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 04/07/2026 17:21
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