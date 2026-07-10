Newsletter do Correio estreia novo formato semanal; veja como assinar

A newsletter do Correio Braziliense mudou. A partir de agora, ela será enviada semanalmente, sempre às sextas-feiras pela manhã. O novo formato reúne os principais acontecimentos da semana em uma leitura ágil e bem selecionada.

Além de um resumo dos fatos mais relevantes, a newsletter traz análises e curadoria dos conteúdos produzidos pelo Correio, para que você acompanhe os temas que marcaram a semana de forma prática e aprofundada.

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A publicação passa a ser organizada em quatro seções: Destaque da Semana, O que você precisa saber (com quatro notas), Por dentro da Redação e Curtas.

Na seção Por dentro da Redação, jornalistas do Correio compartilham análises, bastidores e recomendações sobre temas variados. Na edição de estreia, a convidada é a subeditora de Cultura, Nahima Maciel.

Já a seção Curtas reúne cinco reportagens que se destacaram no site do Correio Braziliense ao longo da semana, oferecendo uma seleção de leituras para quem deseja se manter informado.