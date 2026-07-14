Obituário: 51 funerais nesta terça-feira (14/7); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (14/7):
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Campo da Esperança
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Ana Torres Campos, 85 anos
Antônio Fernades Camilo, 79 anos
Francisco Gomes de Araujo, 91 anos
Inácia Maria da Silva, 96 anos
Isaac Miranda Teófilo, menos de 1 ano
Ivilma Costa de Britto Cunha, 82 anos
Josino dos Santos, 86 anos
Luiz Eduard o Ferreira, 77 anos
Maria da Penha Alexandre Felix, 78 anos
Maria Silva dos Santos, 79 anos
Odette Rosa Outeiro de Moura, 102 anos
Ovaldino Xavier de Oliveira Neto, 24 anos
Raimundo Nonato de Souza, 62 anos
Sandoval Ferreira Queiroz, 53 anos
Suely Pedro Ferreira, 75 anos
Wanderson Ferreira Brito, 37 anos
Taguatinga
Ana Lia Nunes Chaves, 73 anos
Diogo Lopes Cardoso, 35 anos
Diram de Barros Magalhães, 90 anos
Dorgival Nascimento Sobrinho, 70 anos
Irenice Ribeiro dos Santos, 64 anos
Luzia da Costa Araújo, 90 anos
Manoel Onilson do Nascimento, 76 anos
Maria da Abadia de Matos Duarte, 84 anos
Maria de Fátima Ribeiro Gomes, 73 anos
Mariana Domingues Bandeira,
menos de 1 ano
Marli Nogueira Vicente, 80 anos
Raimundo Dias Santiago, 77 anos
Reginaldo Bandeira Araújo, 62 anos
Rubens Jose da Silva, 60 anos
Simone Firino de Lima, 56 anos
Wellington Pereira da Silva, 43 anos
Gama
Ana Luiza Lima Leite, 26 anos
Jose Pontes Feitosa, 65 anos
Luiz Gonzaga de Paiva, 74 anos
Manoel de Souza Simplício, 77 anos
Maria da Dores Rodrigues Macedo,
82 anos
Odília Xavier da Silva, 75 anos
Brazlândia
Maria Auxiliadora de Lucena
Planaltina
Jose Irismar Frota, 73 anos
Maria da Luz Silva, 83 anos
Sobradinho
Cleuto Jose Luiz, 57 anos
Severino Gonçalo da Silva, 74 anos
Jardim Metropolitano
Rosa de Viterbo Lopes Alves Ferreira,
76 anos
Bernardo Ventura Araújo, 8 anos
Maria da Salete de Arruda Nery Souza,
84 anos
Raimundo Nonato da Silva, 72 anos (cremação)
Philomena Loreglio de Carvalho,
92 anos (cremação)
Sebastiana Rodrigues Batista,
87 anos (cremação)
Ana Maria de Azevedo, 91 anos (cremação)