Obituário: 51 funerais nesta terça-feira (14/7); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (14/7):

Campo da Esperança

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Ana Torres Campos, 85 anos

Antônio Fernades Camilo, 79 anos

Francisco Gomes de Araujo, 91 anos

Inácia Maria da Silva, 96 anos

Isaac Miranda Teófilo, menos de 1 ano

Ivilma Costa de Britto Cunha, 82 anos

Josino dos Santos, 86 anos

Luiz Eduard o Ferreira, 77 anos

Maria da Penha Alexandre Felix, 78 anos

Maria Silva dos Santos, 79 anos

Odette Rosa Outeiro de Moura, 102 anos

Ovaldino Xavier de Oliveira Neto, 24 anos

Raimundo Nonato de Souza, 62 anos

Sandoval Ferreira Queiroz, 53 anos

Suely Pedro Ferreira, 75 anos

Wanderson Ferreira Brito, 37 anos

Taguatinga

Ana Lia Nunes Chaves, 73 anos

Diogo Lopes Cardoso, 35 anos

Diram de Barros Magalhães, 90 anos

Dorgival Nascimento Sobrinho, 70 anos

Irenice Ribeiro dos Santos, 64 anos

Luzia da Costa Araújo, 90 anos

Manoel Onilson do Nascimento, 76 anos

Maria da Abadia de Matos Duarte, 84 anos

Maria de Fátima Ribeiro Gomes, 73 anos

Mariana Domingues Bandeira,

menos de 1 ano

Marli Nogueira Vicente, 80 anos

Raimundo Dias Santiago, 77 anos

Reginaldo Bandeira Araújo, 62 anos

Rubens Jose da Silva, 60 anos

Simone Firino de Lima, 56 anos

Wellington Pereira da Silva, 43 anos

Gama

Ana Luiza Lima Leite, 26 anos

Jose Pontes Feitosa, 65 anos

Luiz Gonzaga de Paiva, 74 anos

Manoel de Souza Simplício, 77 anos

Maria da Dores Rodrigues Macedo,

82 anos

Odília Xavier da Silva, 75 anos

Brazlândia

Maria Auxiliadora de Lucena

Planaltina

Jose Irismar Frota, 73 anos

Maria da Luz Silva, 83 anos

Sobradinho

Cleuto Jose Luiz, 57 anos

Severino Gonçalo da Silva, 74 anos

Jardim Metropolitano

Rosa de Viterbo Lopes Alves Ferreira,

76 anos

Bernardo Ventura Araújo, 8 anos

Maria da Salete de Arruda Nery Souza,

84 anos

Raimundo Nonato da Silva, 72 anos (cremação)

Philomena Loreglio de Carvalho,

92 anos (cremação)

Sebastiana Rodrigues Batista,

87 anos (cremação)

Ana Maria de Azevedo, 91 anos (cremação)



