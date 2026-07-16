Direito Delas leva serviços gratuitos a mulheres vítimas de violência

Beatriz Ocké*—Núcleos do programa Direito Delas espalhados pelo DF oferecem às mulheres em situação de violência doméstica, familiar ou de gênero acolhimento e suporte para interromper o ciclo de violência. Com unidades em 12 regiões administrativas, a iniciativa reúne serviços gratuitos como atendimento psicológico, orientação jurídica, assistência social e encaminhamento para a rede de proteção em um único espaço.
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Todos os núcleos contam com equipes preparadas para realizar um atendimento individual e humano com cada mulher, respeitando suas necessidades e orientando sobre os direitos, medidas de proteção e os serviços disponíveis.
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Além desse suporte, o programa também estimula a independência financeira das participantes, dando acesso a cursos de qualificação, oficinas e ações de empreendedorismo destinadas à geração de renda.
Confira abaixo endereço e horários de funcionamento dos Núcleos do programa Direito Delas
Águas Claras
Endereço: Cowmeia Coworking – Edifício Easy, Rua das Pitangueiras, 5/6, Águas Claras.
Telefone: (61) 98314-0743.
Funcionamento: terças e quintas-feiras, das 9h às 17h.
Plano Piloto
Endereço: antiga Estação Rodoferroviária – Ala Norte, Térreo.
Telefones: (61) 2244-1118 / 2244-1117 | Celular: (61) 98314-0626 / 98382-0238.
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Ceilândia
Endereço: Shopping Popular, Espaço Na Hora.
Telefones: (61) 2244-1421 | Celular: (61) 98314-0620.
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Estrutural
Endereço: Administração Regional da Estrutural, Setor Central, Área Especial 5.
Telefones: (61) 2244-1130 | Celular: (61) 98382-0189.
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Gama
Endereço: Promotoria de Justiça do Gama (MPDFT), Setor Industrial Leste, Quadra 1, Lote 860.
Telefones: (61) 3555-1322 | Celular: (61) 98382-0169.
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Guará
Endereço: QELC, Praça da Quadra 1, Lúcio Costa.
Telefones: (61) 2244-1419 / 2244-1803 | Celular: (61) 98314-0619.
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Itapoã
Endereço: Quadra 203, Del Lago II, Praça dos Direitos.
Telefones: (61) 2244-1418 | Celular: (61) 98314-0632.
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Paranoá
Endereço: Quadra 5, Conjunto 3, Área Especial D, Parque de Obras.
Telefones: (61) 2244-1417 / 2244-1801 | Celular: (61) 98314-0622.
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Planaltina
Endereço: Setor Administrativo, Promotoria de Justiça de Planaltina.
Telefones: (61) 3555-2737 | Celular: (61) 98314-0611.
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.
Recanto das Emas
Endereço: Q. 113, Área Especial 1, Estação Cidadania – Céu das Artes.
Telefones: (61) 2244-1424 | Celular: (61) 98314-0613.
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Samambaia
Endereço: QS 402, Conjunto G, Lote 1.
Telefones: (61) 2244-1422 | Celular: (61) 98314-0792.
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
São Sebastião
Endereço: Administração Regional de São Sebastião, Quadra 101, Conjunto 8.
Telefones: (61) 2244-1131 | Celular: (61) 98314-0627.
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.