Obituário: 38 funerais nesta sexta-feira (17/7); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (17/7):

Campo da Esperança

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Caroline Sousa e Silva, 40 anos

Djalma Ferreira Junior, 68 anos

Fausto Osório Alcalde Junior, 68 anos

Fernando Pereira de Souza, 63 anos

Jayme da Silva Lima, 89 anos

Joderval de Macedo Negreiros, 61 anos

Maria Aparecida de Paula, 90 anos

Maria Clara Sales de Melo e Silva, menos de 1 ano

Maria das Graças da Silva Moura, 70 anos

Maria José da Silva Barcelos, 73 anos

Noeme Teixeira Lopes, 84 anos

Odeil de Moreira dos Santos, 63 anos

Sebastiana dos Santos Rodrigues, 95 anos

Taguatinga

Deusdete Neves da Costa, 61 anos

Gildazo Pereira Pinto, 82 anos

Iracema Nascimento Luz, 60 anos

João Mendes Rolim, 84 anos

Julieta Gomes Ferreira, 79 anos

Luzia Luz da Silva, 72 anos

Marina de Oliveira Teixeira, 95 anos

Sara Victória da Silva, menos de 1 ano

Pedro Francisco de Assis, 64 anos

Gama

Joanice Alves do Nascimento Santos, 72 anos

Maria Izabel Cordeiro de Holanda, 86 anos

Maria Júlia Moura de Andrade, menos de 1 ano

Marilena Silva dos Santos, 51 anos

Vicente Oliveira de Andrade, menos de 1 ano

Yuri Ribeiro Maciel da Silva, 29 anos

Planaltina

Cleber Afonso Celdônio de Souza, 53 anos

Ivelton de Melo Silva, 33 anos

José Batista da Silva Filho, 74 anos

Reuza de Souza Durso, 65 anos

Brazlândia

Beatriz Ferreira Aerre, 17 anos

Isaac Pergentino Santos da Silva, 1 ano

Sobradinho

Antônio Batista dos Santos, 83 anos

Jardim Metropolitano

Ilenir Moreira de Souza, 76 anos

Maria Aparecida Corrêa de Arruda, 60 anos

John Anthony Penney, 85 anos (cremação)



