Obituário: 38 funerais nesta sexta-feira (17/7); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (17/7):
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Campo da Esperança
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Caroline Sousa e Silva, 40 anos
Djalma Ferreira Junior, 68 anos
Fausto Osório Alcalde Junior, 68 anos
Fernando Pereira de Souza, 63 anos
Jayme da Silva Lima, 89 anos
Joderval de Macedo Negreiros, 61 anos
Maria Aparecida de Paula, 90 anos
Maria Clara Sales de Melo e Silva, menos de 1 ano
Maria das Graças da Silva Moura, 70 anos
Maria José da Silva Barcelos, 73 anos
Noeme Teixeira Lopes, 84 anos
Odeil de Moreira dos Santos, 63 anos
Sebastiana dos Santos Rodrigues, 95 anos
Taguatinga
Deusdete Neves da Costa, 61 anos
Gildazo Pereira Pinto, 82 anos
Iracema Nascimento Luz, 60 anos
João Mendes Rolim, 84 anos
Julieta Gomes Ferreira, 79 anos
Luzia Luz da Silva, 72 anos
Marina de Oliveira Teixeira, 95 anos
Sara Victória da Silva, menos de 1 ano
Pedro Francisco de Assis, 64 anos
Gama
Joanice Alves do Nascimento Santos, 72 anos
Maria Izabel Cordeiro de Holanda, 86 anos
Maria Júlia Moura de Andrade, menos de 1 ano
Marilena Silva dos Santos, 51 anos
Vicente Oliveira de Andrade, menos de 1 ano
Yuri Ribeiro Maciel da Silva, 29 anos
Planaltina
Cleber Afonso Celdônio de Souza, 53 anos
Ivelton de Melo Silva, 33 anos
José Batista da Silva Filho, 74 anos
Reuza de Souza Durso, 65 anos
Brazlândia
Beatriz Ferreira Aerre, 17 anos
Isaac Pergentino Santos da Silva, 1 ano
Sobradinho
Antônio Batista dos Santos, 83 anos
Jardim Metropolitano
Ilenir Moreira de Souza, 76 anos
Maria Aparecida Corrêa de Arruda, 60 anos
John Anthony Penney, 85 anos (cremação)