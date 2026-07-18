Obituário: 41 funerais neste sábado (18/7); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste sábado (18/7):

Campo da Esperança

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Maria José Ferreira, 83 anos

Anderson José dos Santos, 70 anos

Bruno Machado de Oliveira, 31 anos

Clóvis Roberto Puttini, 73 anos

Epifania Francisca das Neves, 98 anos

Floraci Peixoto Arantes, 82 anos

Francisco Barbosa Cardoso, 77 anos

Isabel Almeida Carmo, 78 anos

Leonardo Manoel da Silva, 65 anos

Lucieni Villela da Costa, 12 anos

Luís Acalza Mendes, menos de 1 ano

Maria Tereza Rodrigues Garcia, 81 anos

Marilene Jesus Taveira, 82 anos

Moacir Bronzatti, 71 anos

Regina Stella Ferreira Dias, 95 anos

Ruy Carlos de Camargo Vieira, 96 anos

Valderice Amavel dos Santos, 63 anos

Wilton Barbosa Silva, 36 anos

Taguatinga

Ana Nunes da Purificação, 82 anos

Constantina da Silva Nunes, 90 anos

Elaine Cardoso Mota, 59 anos

Jailson Fernandes Bezerra, 52 anos

João Batista Ramos da Silva, 68 anos

Jofran Borba Lima, 67 anos

Juvenal José Lacerda, 78 anos

Luan Soares da Silva, 25 anos

Luiz Gonzaga Arruda Vieira, 64 anos

Maria Aparecida Galdino dos Santos, 25 anos

Maria Borges de Lima, 69 anos

Maria Marcelina da Silva Coelho, 85 anos

Nivaldo Silva Souza, 78 anos

Pedro Henrique Souza Portela, 15 anos

Valdemir Ribeiro de Almeida, 58 anos

Gama

Zilma Alves de Lima, 50 anos

Planaltina

Aldecir Rodrigues dos Santos, 56 anos

Arthur Gabriel da Silva, menos de 1 ano

Maria da Conceição de Morais, 59 anos

Brazlândia

Maria José Gomes Antunes, 83 anos

Jardim Metropolitano

Emanuela Lopes de Souza, 39 anos

Ana Cláudia da Silva Pereira, 31 anos

Erivaldo Pinto Miranda, 73 anos (cremação)