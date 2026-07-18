Obituário: 41 funerais neste sábado (18/7); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste sábado (18/7):
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Campo da Esperança
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Maria José Ferreira, 83 anos
Anderson José dos Santos, 70 anos
Bruno Machado de Oliveira, 31 anos
Clóvis Roberto Puttini, 73 anos
Epifania Francisca das Neves, 98 anos
Floraci Peixoto Arantes, 82 anos
Francisco Barbosa Cardoso, 77 anos
Isabel Almeida Carmo, 78 anos
Leonardo Manoel da Silva, 65 anos
Lucieni Villela da Costa, 12 anos
Luís Acalza Mendes, menos de 1 ano
Maria Tereza Rodrigues Garcia, 81 anos
Marilene Jesus Taveira, 82 anos
Moacir Bronzatti, 71 anos
Regina Stella Ferreira Dias, 95 anos
Ruy Carlos de Camargo Vieira, 96 anos
Valderice Amavel dos Santos, 63 anos
Wilton Barbosa Silva, 36 anos
Taguatinga
Ana Nunes da Purificação, 82 anos
Constantina da Silva Nunes, 90 anos
Elaine Cardoso Mota, 59 anos
Jailson Fernandes Bezerra, 52 anos
João Batista Ramos da Silva, 68 anos
Jofran Borba Lima, 67 anos
Juvenal José Lacerda, 78 anos
Luan Soares da Silva, 25 anos
Luiz Gonzaga Arruda Vieira, 64 anos
Maria Aparecida Galdino dos Santos, 25 anos
Maria Borges de Lima, 69 anos
Maria Marcelina da Silva Coelho, 85 anos
Nivaldo Silva Souza, 78 anos
Pedro Henrique Souza Portela, 15 anos
Valdemir Ribeiro de Almeida, 58 anos
Gama
Zilma Alves de Lima, 50 anos
Planaltina
Aldecir Rodrigues dos Santos, 56 anos
Arthur Gabriel da Silva, menos de 1 ano
Maria da Conceição de Morais, 59 anos
Brazlândia
Maria José Gomes Antunes, 83 anos
Jardim Metropolitano
Emanuela Lopes de Souza, 39 anos
Ana Cláudia da Silva Pereira, 31 anos
Erivaldo Pinto Miranda, 73 anos (cremação)