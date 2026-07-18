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Obituário: 41 funerais neste sábado (18/7); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 18 de julho de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso de Goiás

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste sábado (18/7):

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Maria José Ferreira, 83 anos
Anderson José dos Santos, 70 anos
Bruno Machado de Oliveira, 31 anos
Clóvis Roberto Puttini, 73 anos
Epifania Francisca das Neves, 98 anos
Floraci Peixoto Arantes, 82 anos
Francisco Barbosa Cardoso, 77 anos
Isabel Almeida Carmo, 78 anos
Leonardo Manoel da Silva, 65 anos
Lucieni Villela da Costa, 12 anos
Luís Acalza Mendes, menos de 1 ano
Maria Tereza Rodrigues Garcia, 81 anos
Marilene Jesus Taveira, 82 anos
Moacir Bronzatti, 71 anos
Regina Stella Ferreira Dias, 95 anos
Ruy Carlos de Camargo Vieira, 96 anos
Valderice Amavel dos Santos, 63 anos
Wilton Barbosa Silva, 36 anos

Taguatinga

Ana Nunes da Purificação, 82 anos
Constantina da Silva Nunes, 90 anos
Elaine Cardoso Mota, 59 anos
Jailson Fernandes Bezerra, 52 anos
João Batista Ramos da Silva, 68 anos
Jofran Borba Lima, 67 anos
Juvenal José Lacerda, 78 anos
Luan Soares da Silva, 25 anos
Luiz Gonzaga Arruda Vieira, 64 anos
Maria Aparecida Galdino dos Santos, 25 anos
Maria Borges de Lima, 69 anos
Maria Marcelina da Silva Coelho, 85 anos
Nivaldo Silva Souza, 78 anos
Pedro Henrique Souza Portela, 15 anos
Valdemir Ribeiro de Almeida, 58 anos

Gama

Zilma Alves de Lima, 50 anos

Planaltina

Aldecir Rodrigues dos Santos, 56 anos
Arthur Gabriel da Silva, menos de 1 ano
Maria da Conceição de Morais, 59 anos

Brazlândia

Maria José Gomes Antunes, 83 anos

Jardim Metropolitano

Emanuela Lopes de Souza, 39 anos
Ana Cláudia da Silva Pereira, 31 anos
Erivaldo Pinto Miranda, 73 anos (cremação)

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 18/07/2026 18:02
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