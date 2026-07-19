Obituário: 31 funerais neste domingo (19/7); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste domingo (19/7):

Campo da Esperança

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ana Fabrícia do Nascimento Costa, 39 anos

Antônio Vieira Torres, 87 anos

Cacilda Pereira de Andrade Siqueira, 69 anos

Francisco Gonçalves Santos, 75 anos

Jeconias Lídio dos Santos, 88 anos

Maria Fátima do Carmo, 68 anos

Natasha Rios Brum, 32 anos

Ricardo Martins Azevedo, 65 anos

Yoshisiro Oda, 87 anos

Taguatinga

Antônia Gomes Severo, 86 anos

Antônia Zilma Pedrosa da Silva, 94 anos

Bruna Laissa Santos Silva, 35 anos

Carlos Moreira do Nascimento, 59 anos

Claudelina Pereira dos Santos, 88 anos

Eline Pereira Venâncio Bezerra da Silva, 34 anos

Estácio Miguel, 71 anos

Izabel da Silva Reis, 80 anos

José Martins, 76 anos

Marcos Paulo da Silva Dias, 32 anos

Maria de Fátima Almeida, 76 anos

Ronaldo Mota da Silva, 59 anos

Gama

Alzira Rosa de Souza, 83 anos

Ana da Silva Santana, 62 anos

Jairo Matins de Brito, 67 anos

Planaltina

Maya Alves Pereira da Silva, 1 ano

Rita José de Abreu, 93 anos

Sônia de Souza Bonfim de Lima, 50 anos

Sobradinho

Anderson Palmeira Cruz Lima, 45 anos

Izabel Nóbrega de Almeida, 88 anos

Jardim Metropolitano

Claudio Martins dos Santos, 91 anos (cremação)

Francisca Ferreira dos Santos, 82 anos (cremação)



