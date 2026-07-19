Obituário: 31 funerais neste domingo (19/7); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste domingo (19/7):
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Campo da Esperança
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Ana Fabrícia do Nascimento Costa, 39 anos
Antônio Vieira Torres, 87 anos
Cacilda Pereira de Andrade Siqueira, 69 anos
Francisco Gonçalves Santos, 75 anos
Jeconias Lídio dos Santos, 88 anos
Maria Fátima do Carmo, 68 anos
Natasha Rios Brum, 32 anos
Ricardo Martins Azevedo, 65 anos
Yoshisiro Oda, 87 anos
Taguatinga
Antônia Gomes Severo, 86 anos
Antônia Zilma Pedrosa da Silva, 94 anos
Bruna Laissa Santos Silva, 35 anos
Carlos Moreira do Nascimento, 59 anos
Claudelina Pereira dos Santos, 88 anos
Eline Pereira Venâncio Bezerra da Silva, 34 anos
Estácio Miguel, 71 anos
Izabel da Silva Reis, 80 anos
José Martins, 76 anos
Marcos Paulo da Silva Dias, 32 anos
Maria de Fátima Almeida, 76 anos
Ronaldo Mota da Silva, 59 anos
Gama
Alzira Rosa de Souza, 83 anos
Ana da Silva Santana, 62 anos
Jairo Matins de Brito, 67 anos
Planaltina
Maya Alves Pereira da Silva, 1 ano
Rita José de Abreu, 93 anos
Sônia de Souza Bonfim de Lima, 50 anos
Sobradinho
Anderson Palmeira Cruz Lima, 45 anos
Izabel Nóbrega de Almeida, 88 anos
Jardim Metropolitano
Claudio Martins dos Santos, 91 anos (cremação)
Francisca Ferreira dos Santos, 82 anos (cremação)