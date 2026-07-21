Obituário: 46 funerais nesta terça-feira (21/7); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (21/7):
Campo da Esperança
Ângela Maria da Frota Mattos Fonteles, 81 anos
Carlos Marconi Gouvea, 90 anos
Décio Paulo Spaniol, 76 anos
Demétrio de Souza Melo, 98 anos
Elbe Cordeiro, 94 anos
Galba de Oliveira, 88 anos
João Batista Cardoso Rodrigues, 55 anos
José Barbosa da Silva, 85 anos
José Marcelo Macedo da Silva Borges, menos de 1 ano
José Liteotônio da Silva, 60 anos
Jozinaldo da Silva Lustosa, 77 anos
Leonidas Evangelista Ramos, 85 anos
Manoel Bispo de Roma, 83 anos
Márcia Helena Ramos Barbosa, 67 anos
Mirian Alves dos Santos, 64 anos
Norma Teresinha de Jesus Gomes, 84 anos
Paulo Octaviano Marques, 87 anos
Samuel Ramin Sponchiado, menos de 1 ano
Silvana Rodrigues de Barros, 66 anos
Taguatinga
Alair Teixeira de Oliveira, 86 anos
Alzira Vasconcelos Gibson, 67 anos
Donavan Alves Godinho, 34 anos
Flávio Antônio César Alves, 86 anos
Francisca de Sousa Portela, 126 anos
Geni Sales Maranhão, 82 anos
Helena Barbosa dos Santos, 79 anos
Maria Marlene Araujo Pereira, 71 anos
Paulo Sérgio Souza da Conceição, 49 anos
Steven Wendell de Loiveira, 41 anos
Tereza Maria Ferreira da Silva, 93 anos
Gama
Antônio Fernandes Santana, 87 anos
Dalmira Ferreira Brigato, 72 anos
Maria de Jesus Menezes do Nascimento, 104 anos
Terezinha Moreira da Fonseca, 89 anos
Planaltina
Lindaura Ferreira de Oliveira Orton, 70 anos
Maria Ana Tilde Pinheiro da Silva, 82 anos
Brazlândia
Amélia Santos Ferreira, 81 anos
José Ribamar Araujo Chaves, 75 anos
Sobradinho
José Amâncio de Oliveira, 66 anos
Josiel Vitor dos Santos Almeida, 23 anos
Maria de Lourdes da Silva Oliveira, 83 anos
Jardim Metropolitano
Faustina de Almeida Oliveira, 61 anos
Cleonice Caixeta da Silva, 69 anos
Marli Lima Pantoja, 66 anos
Maria Wilma de Souza Russo, 92 anos (cremação)
Raul Moreira Gasse Filho, 86 anos (cremação)