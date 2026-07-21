Obituário: 46 funerais nesta terça-feira (21/7); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (21/7):

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Campo da Esperança

Ângela Maria da Frota Mattos Fonteles, 81 anos

Carlos Marconi Gouvea, 90 anos

Décio Paulo Spaniol, 76 anos

Demétrio de Souza Melo, 98 anos

Elbe Cordeiro, 94 anos

Galba de Oliveira, 88 anos

João Batista Cardoso Rodrigues, 55 anos

José Barbosa da Silva, 85 anos

José Marcelo Macedo da Silva Borges, menos de 1 ano

José Liteotônio da Silva, 60 anos

Jozinaldo da Silva Lustosa, 77 anos

Leonidas Evangelista Ramos, 85 anos

Manoel Bispo de Roma, 83 anos

Márcia Helena Ramos Barbosa, 67 anos

Mirian Alves dos Santos, 64 anos

Norma Teresinha de Jesus Gomes, 84 anos

Paulo Octaviano Marques, 87 anos

Samuel Ramin Sponchiado, menos de 1 ano

Silvana Rodrigues de Barros, 66 anos

Taguatinga

Alair Teixeira de Oliveira, 86 anos

Alzira Vasconcelos Gibson, 67 anos

Donavan Alves Godinho, 34 anos

Flávio Antônio César Alves, 86 anos

Francisca de Sousa Portela, 126 anos

Geni Sales Maranhão, 82 anos

Helena Barbosa dos Santos, 79 anos

Maria Marlene Araujo Pereira, 71 anos

Paulo Sérgio Souza da Conceição, 49 anos

Steven Wendell de Loiveira, 41 anos

Tereza Maria Ferreira da Silva, 93 anos

Gama

Antônio Fernandes Santana, 87 anos

Dalmira Ferreira Brigato, 72 anos

Maria de Jesus Menezes do Nascimento, 104 anos

Terezinha Moreira da Fonseca, 89 anos

Planaltina

Lindaura Ferreira de Oliveira Orton, 70 anos

Maria Ana Tilde Pinheiro da Silva, 82 anos

Brazlândia

Amélia Santos Ferreira, 81 anos

José Ribamar Araujo Chaves, 75 anos

Sobradinho

José Amâncio de Oliveira, 66 anos

Josiel Vitor dos Santos Almeida, 23 anos

Maria de Lourdes da Silva Oliveira, 83 anos

Jardim Metropolitano

Faustina de Almeida Oliveira, 61 anos

Cleonice Caixeta da Silva, 69 anos

Marli Lima Pantoja, 66 anos

Maria Wilma de Souza Russo, 92 anos (cremação)

Raul Moreira Gasse Filho, 86 anos (cremação)