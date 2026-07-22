Obituário: 43 funerais nesta quarta-feira (22/7); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (22/7):
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Campo da Esperança
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Antônio Walter de Souza, 78 anos
Daniel Melquiades da Silva, 41 anos
Davi Alencar Garcia, menos de 1 ano
Eduardo de Moraes, 62 anos
Eudes Vicente da Silva, 41 anos
Gildo Simões, 69 anos
Idalino Marçal Filho, 67 anos
Jucelyn Torres, 102 anos
Lúcia Monteiro Barreto, 89 anos
Luiz Alves de Moura, 90 anos
Maria da Paz Pinheiro, 93 anos
Maria José Rodrigues, 75 anos
Narciso Domingues da Silva, 84 anos
Omilia Maia Pereira, 96 anos
Osvaldo Mendes de Souza, 78 anos
Rodrigo Magalhães de Alencar, 10 anos
Rosângela Cesário de Menezes, 56 anos
Taguatinga
Antônia Maria do Nascimento Silva, 71 anos
Claudio de Oliveira Sousa, 56 anos
Darcy Manoel da Cruz, 101 anos
Edenizia Silva do Nascimento, 61 anos
Endrick Raphael Aramides Menescal, 2 anos
José do Montes Machado, 93 anos
Maria Salete Pereira de Oliveira, 81 anos
Maurício Alves de Brito, 55 anos
Gama
Aloisio Peres Barros, 83 anos
Francisca Cleuma Cajão Marinho, 63 anos
José Justino da Cruz, 73 anos
Maria Adriana de Sousa Lira, 93 anos
Paulo Alexandre da Silva Santos, 37 anos
Samuel de Andrade, 94 anos
Thaigo Felix Caldas, 35 anos
Planaltina
Antônio Romualdo Nogueira, 70 anos
Eliane Novo Araújo, 34 anos
Brazlândia
Ana Soares Ferreira, 61 anos
Isabel Cristina Fernandes da Silva, 57 anos
Sobradinho
Luis Carlos Ines, 51 anos
Pedro Lucas Penha Pinheiro, 26 anos
Sheyla da Silva, 54 anos
Jardim Metropolitano
Francisco de Jesus Santos, 56 anos
Alfa Daniele Genatte Gonçalves Rodrigues Martins de Sá, 47 anos
Marcio Alexandre Lima, 55 anos (cremação)
Milintina Barbosa da Silva, 90 anos (cremação)