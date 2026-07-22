Obituário: 43 funerais nesta quarta-feira (22/7); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (22/7):

Campo da Esperança

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Antônio Walter de Souza, 78 anos

Daniel Melquiades da Silva, 41 anos

Davi Alencar Garcia, menos de 1 ano

Eduardo de Moraes, 62 anos

Eudes Vicente da Silva, 41 anos

Gildo Simões, 69 anos

Idalino Marçal Filho, 67 anos

Jucelyn Torres, 102 anos

Lúcia Monteiro Barreto, 89 anos

Luiz Alves de Moura, 90 anos

Maria da Paz Pinheiro, 93 anos

Maria José Rodrigues, 75 anos

Narciso Domingues da Silva, 84 anos

Omilia Maia Pereira, 96 anos

Osvaldo Mendes de Souza, 78 anos

Rodrigo Magalhães de Alencar, 10 anos

Rosângela Cesário de Menezes, 56 anos

Taguatinga

Antônia Maria do Nascimento Silva, 71 anos

Claudio de Oliveira Sousa, 56 anos

Darcy Manoel da Cruz, 101 anos

Edenizia Silva do Nascimento, 61 anos

Endrick Raphael Aramides Menescal, 2 anos

José do Montes Machado, 93 anos

Maria Salete Pereira de Oliveira, 81 anos

Maurício Alves de Brito, 55 anos

Gama

Aloisio Peres Barros, 83 anos

Francisca Cleuma Cajão Marinho, 63 anos

José Justino da Cruz, 73 anos

Maria Adriana de Sousa Lira, 93 anos

Paulo Alexandre da Silva Santos, 37 anos

Samuel de Andrade, 94 anos

Thaigo Felix Caldas, 35 anos

Planaltina

Antônio Romualdo Nogueira, 70 anos

Eliane Novo Araújo, 34 anos

Brazlândia

Ana Soares Ferreira, 61 anos

Isabel Cristina Fernandes da Silva, 57 anos

Sobradinho

Luis Carlos Ines, 51 anos

Pedro Lucas Penha Pinheiro, 26 anos

Sheyla da Silva, 54 anos

Jardim Metropolitano

Francisco de Jesus Santos, 56 anos

Alfa Daniele Genatte Gonçalves Rodrigues Martins de Sá, 47 anos

Marcio Alexandre Lima, 55 anos (cremação)

Milintina Barbosa da Silva, 90 anos (cremação)



