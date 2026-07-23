Obituário: 38 funerais nesta quinta-feira (23/7); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (23/7):

Campo da Esperança

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Carlos Celio de Andrade Santos, 59 anos

Carlos Mendes Ferreira, 92 anos

Edmar Nunes de Queiroz, 74 anos

Eloizio Neves Guimarães, 70 anos

Fabricio Rosa Sobreira, 45 anos

Gerisnal Geraldo de Oliveira, 57 anos

Ivanda Silveira Lourenço, 88 anos

Mercedes da Costa Marques Ferigato, 74 anos

Rômulo Maia Junior, 55 anos

Thiago Dantas de Sousa Pinto, 41 anos

Victor Frederico Kastrup Junior, 81 anos

Taguatinga

Alex Felix da Silva, 48 anos

Celma Cristina dos Santos, 53 anos

Francisca Cosmo da Silva, 86 anos

Francisca Maria de Araújo Moreira, 75 anos

Geroncio Mendes de Franca, 72 anos

Luis de Jesus Maia, 74 anos

Maria da Conceição Santos da Silva, 83 anos

Ozael Rodrigues Pessoa, 80 anos

Senhorinha Maria das Graças, 77 anos

Severina Maria dos Santos, 78 anos

Wesley Maximo Gomes, 47 anos

Gama

Francisco de Assis Santana da Silva, 55 anos

Josefa das Neves Maciel, 90 anos

Maria José Veras de Carvalho, 92 anos

Maria Valdeci Vilar, 87 anos

Planaltina

Wellington Moreira da Silva, 81 anos

Brazlândia

Jair da Silva de Oliveira, 80 anos

Terezinha Maria da Silva, 77 anos

Sobradinho

Agripina Nogueira, 86 anos

Arlindo Laurentino da Costa, 86 anos

Paulo Ferreira Lima, 81 anos

Riosney Matos Parreira, 47 anos

Jardim Metropolitano

Gonçala Ribeiro de Sousa, 86 anos

Homero de Matos, 90 anos

Elizabete Ribeiro da Costa, 62 anos

Akiko Tanaka, 78 anos (cremação)

Maria de Fátima Rocha Silva, 75 anos (cremação)



