Obituário: 38 funerais nesta quinta-feira (23/7); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (23/7):
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Campo da Esperança
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Carlos Celio de Andrade Santos, 59 anos
Carlos Mendes Ferreira, 92 anos
Edmar Nunes de Queiroz, 74 anos
Eloizio Neves Guimarães, 70 anos
Fabricio Rosa Sobreira, 45 anos
Gerisnal Geraldo de Oliveira, 57 anos
Ivanda Silveira Lourenço, 88 anos
Mercedes da Costa Marques Ferigato, 74 anos
Rômulo Maia Junior, 55 anos
Thiago Dantas de Sousa Pinto, 41 anos
Victor Frederico Kastrup Junior, 81 anos
Taguatinga
Alex Felix da Silva, 48 anos
Celma Cristina dos Santos, 53 anos
Francisca Cosmo da Silva, 86 anos
Francisca Maria de Araújo Moreira, 75 anos
Geroncio Mendes de Franca, 72 anos
Luis de Jesus Maia, 74 anos
Maria da Conceição Santos da Silva, 83 anos
Ozael Rodrigues Pessoa, 80 anos
Senhorinha Maria das Graças, 77 anos
Severina Maria dos Santos, 78 anos
Wesley Maximo Gomes, 47 anos
Gama
Francisco de Assis Santana da Silva, 55 anos
Josefa das Neves Maciel, 90 anos
Maria José Veras de Carvalho, 92 anos
Maria Valdeci Vilar, 87 anos
Planaltina
Wellington Moreira da Silva, 81 anos
Brazlândia
Jair da Silva de Oliveira, 80 anos
Terezinha Maria da Silva, 77 anos
Sobradinho
Agripina Nogueira, 86 anos
Arlindo Laurentino da Costa, 86 anos
Paulo Ferreira Lima, 81 anos
Riosney Matos Parreira, 47 anos
Jardim Metropolitano
Gonçala Ribeiro de Sousa, 86 anos
Homero de Matos, 90 anos
Elizabete Ribeiro da Costa, 62 anos
Akiko Tanaka, 78 anos (cremação)
Maria de Fátima Rocha Silva, 75 anos (cremação)