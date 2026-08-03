Cartão de crédito lidera consumo no Dia dos Pais no DF

Pesquisa da Fecomércio indica que 38,8% dos consumidores pretendem pagar o presente do papai com cartão de crédito - (crédito: Reprodução/Invest News)

O cartão de crédito será o principal meio de pagamento para o Dia dos Pais, que será celebrado no próximo domingo, concentrando 38,8% das preferências dos consumidores, seguido pelo Pix com 23,3%, cartão de débito com 20,1% e dinheiro com 17,8%, conforme levantamento da Fecomércio-DF divulgado com exclusividade pela coluna.

Local

Os dados indicam que o comércio físico mantém tração relevante, com os shopping centers respondendo por 32,6% das intenções de compra e as lojas de rua por 26,4%, enquanto o canal digital atrai 18,6% dos consumidores.

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Data e hora

O comportamento de compra revela uma concentração nos dias imediatamente anteriores à data festiva, com o próximo sábado liderando o fluxo do varejo com 25,4% da preferência, seguido pela sexta-feira com 23,4% e pela quinta-feira com 16,3%. No recorte de horário, o período da tarde desponta como o favorito para as aquisições, reunindo 56,6% das respostas, ante 28,7% à noite e 14,7% pela manhã. A movimentação aponta para um varejo focado em transações ágeis e na decisão de compra concentrada na reta final.

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Aposta em perfumaria

O Shopping Conjunto Nacional lançou a campanha Pai em Todos os Sentidos para atrair fluxo e estimular o consumo até o próximo domingo, oferecendo um kit de O Boticário para compras acumuladas a partir de R$ 500 combinadas com o uso do aplicativo aMais.

Conjunto Nacional terá um kit especial para o Dia dos Pais (foto: Telmo Ximenes/Divulgação)

A iniciativa busca capturar a alta esperada pelo setor diante de projeções da Fecomércio-DF que 54,4% dos empresários projetam vendas superiores em relação ao ano passado, no Dia dos Pais.

Vinho como opção

Ainda na linha de presente para o Dia dos Pais, os vinhos nacionais aparecem como uma opção para quem deseja celebrar a data com sabor e criar momentos especiais em família. O Buteco de Vinhos Sanabria, localizado na Asa Norte, está com expectativa positiva para as vendas no período.

O empresário Carlos Sanabria, proprietário do Buteco de Vinhos Sanabria, aposta em alta nas vendas (foto: Divulgação)

Atualmente, a marca reúne 22 rótulos de vinhos nacionais, com opções para diferentes gostos e faixas de preço, de R$ 120 a R$ 249. "Percebemos que o consumidor está cada vez mais interessado em conhecer os vinhos produzidos no Brasil. Para o Dia dos Pais, esperamos um aumento na procura, principalmente por rótulos que possam acompanhar um almoço especial ou criar um momento de celebração em família", afirma Carlos Sanabria, proprietário do Buteco de Vinhos Sanabria.

Projeção internacional

Criada em Brasília pelo economista Edson Agatti, a Hayek Global College começa a ganhar projeção internacional após ser reconhecida em um ranking mundial voltado à inovação no ensino superior. A instituição aposta em um modelo próprio de aulas com professores estrangeiros conectados em tempo real e já mantém parcerias com mais de 25 universidades nos cinco continentes. O principal diferencial é o American College, graduação que oferece dupla titulação Brasil-Estados Unidos, mirando a demanda crescente por formação internacional sem a necessidade de estudar no exterior. O avanço da Hayek reforça um movimento de internacionalização do ensino superior privado e amplia a competição por alunos de maior renda, segmento impulsionado pela expansão das escolas bilíngues e internacionais no país.

O economista Edson Agatti criou, em Brasília, a Hayek Global College (foto: Divulgação)

Diferentemente dos formatos tradicionais presenciais, on-line ou híbridos, a instituição desenvolveu uma modalidade de ensino própria chamada Global-Exchange-Based Learning. Os alunos ficam fisicamente em sala de aula, acompanhados por um mediador, enquanto o professor internacional participa remotamente, de qualquer país do mundo, por meio do Haybot, tecnologia desenvolvida pela própria instituição. "O equipamento permite que professores lecionem em tempo real, interagindo com os alunos de forma imersiva e proporcionando uma sensação de proximidade física entre estudantes e docentes. O Haybot conta com uma câmera de 180 graus, monitor ajustável, som surround e outros equipamentos, promovendo uma experiência de aprendizado envolvente", completa Edson.

