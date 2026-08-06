Obituário: 37 funerais nesta quinta-feira (6/8); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (6/8):

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Campo da Esperança

Ângela Maria Jardim da Mota, 77 anos

Bruna Machado Teixeira, 57 anos

Christovam Jacques Neves, 86 anos

Emiliana Brito Vieira, 49 anos

Erbenia Alexandre Sousa, 53 anos

Frederico Filgueiras Pohl, 83 anos

Irapuan de Sá e Mello, 90 anos

Júlio José de Brito Lima, 88 anos

Maria Ribeiro de Sousa, 82 anos

Marlene de Souza Pereira, 89 anos

Santer Francisco de Jesus, 87 anos

Vanclei Bezerra da Silva, 43 anos

Taguatinga

Alexandrino Costa Brasileiro, 97 anos

Ana Cardoso de Jesus, 63 anos

Francisco Vicente de Aguiar, 64 anos

Joelinaldo Ferreira da Silva, 44 anos

Jorge Rodrigues Garajau, 56 anos

Maria do Socorro Menezes da Silva, 84 anos

Martinha Candeira Barros do Nascimento, 91 anos

Rafael Cordeiro Barbosa, 42 anos

Regina Francisca do Nascimento, 92 anos

Rozilda de Almeida, 83 anos

Gama

Andreia Vieira da Trindade, 51 anos

Francisco Ferreira da Ponte, 90 anos

Maria de Jesus Tavares de Sousa, 71 anos

Planaltina

Cristiano Pereira de Vasconcelos, 47 anos

Gilmara Silva Coelho, 46 anos

Junielson da Purificação Sousa, 28 anos

Marianilda Alves Miranda, 60 anos

Miguel da Costa Lima Neto, 64 anos

Brazlândia

Maria Inês Caldas da Silva, 93 anos

Sobradinho

Eliton Medina Borges dos Santos, 48 anos

José Carlos de Passos Braga, 59 anos

Manoel Bezerra da Silva Lopes, 78 anos

Jardim Metropolitano

Josefa dos Santos Pereira, 86 anos

Morone Alan da Silva, 30 anos (cremação)

Floripes Pereira Guimarães Teles, 95 anos (cremação)