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Obituário: 37 funerais nesta quinta-feira (6/8); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 6 de agosto de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e do Entorno

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (6/8):

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Campo da Esperança

Ângela Maria Jardim da Mota, 77 anos
Bruna Machado Teixeira, 57 anos
Christovam Jacques Neves, 86 anos
Emiliana Brito Vieira, 49 anos
Erbenia Alexandre Sousa, 53 anos
Frederico Filgueiras Pohl, 83 anos
Irapuan de Sá e Mello, 90 anos
Júlio José de Brito Lima, 88 anos
Maria Ribeiro de Sousa, 82 anos
Marlene de Souza Pereira, 89 anos
Santer Francisco de Jesus, 87 anos
Vanclei Bezerra da Silva, 43 anos

Taguatinga

Alexandrino Costa Brasileiro, 97 anos
Ana Cardoso de Jesus, 63 anos
Francisco Vicente de Aguiar, 64 anos
Joelinaldo Ferreira da Silva, 44 anos
Jorge Rodrigues Garajau, 56 anos
Maria do Socorro Menezes da Silva, 84 anos
Martinha Candeira Barros do Nascimento, 91 anos
Rafael Cordeiro Barbosa, 42 anos
Regina Francisca do Nascimento, 92 anos
Rozilda de Almeida, 83 anos

Gama

Andreia Vieira da Trindade, 51 anos
Francisco Ferreira da Ponte, 90 anos
Maria de Jesus Tavares de Sousa, 71 anos

Planaltina

Cristiano Pereira de Vasconcelos, 47 anos
Gilmara Silva Coelho, 46 anos
Junielson da Purificação Sousa, 28 anos
Marianilda Alves Miranda, 60 anos
Miguel da Costa Lima Neto, 64 anos

Brazlândia

Maria Inês Caldas da Silva, 93 anos

Sobradinho

Eliton Medina Borges dos Santos, 48 anos
José Carlos de Passos Braga, 59 anos
Manoel Bezerra da Silva Lopes, 78 anos

Jardim Metropolitano

Josefa dos Santos Pereira, 86 anos
Morone Alan da Silva, 30 anos (cremação)
Floripes Pereira Guimarães Teles, 95 anos (cremação)

 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 06/08/2026 17:20
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