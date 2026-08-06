Obituário: 37 funerais nesta quinta-feira (6/8); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (6/8):
Campo da Esperança
Ângela Maria Jardim da Mota, 77 anos
Bruna Machado Teixeira, 57 anos
Christovam Jacques Neves, 86 anos
Emiliana Brito Vieira, 49 anos
Erbenia Alexandre Sousa, 53 anos
Frederico Filgueiras Pohl, 83 anos
Irapuan de Sá e Mello, 90 anos
Júlio José de Brito Lima, 88 anos
Maria Ribeiro de Sousa, 82 anos
Marlene de Souza Pereira, 89 anos
Santer Francisco de Jesus, 87 anos
Vanclei Bezerra da Silva, 43 anos
Taguatinga
Alexandrino Costa Brasileiro, 97 anos
Ana Cardoso de Jesus, 63 anos
Francisco Vicente de Aguiar, 64 anos
Joelinaldo Ferreira da Silva, 44 anos
Jorge Rodrigues Garajau, 56 anos
Maria do Socorro Menezes da Silva, 84 anos
Martinha Candeira Barros do Nascimento, 91 anos
Rafael Cordeiro Barbosa, 42 anos
Regina Francisca do Nascimento, 92 anos
Rozilda de Almeida, 83 anos
Gama
Andreia Vieira da Trindade, 51 anos
Francisco Ferreira da Ponte, 90 anos
Maria de Jesus Tavares de Sousa, 71 anos
Planaltina
Cristiano Pereira de Vasconcelos, 47 anos
Gilmara Silva Coelho, 46 anos
Junielson da Purificação Sousa, 28 anos
Marianilda Alves Miranda, 60 anos
Miguel da Costa Lima Neto, 64 anos
Brazlândia
Maria Inês Caldas da Silva, 93 anos
Sobradinho
Eliton Medina Borges dos Santos, 48 anos
José Carlos de Passos Braga, 59 anos
Manoel Bezerra da Silva Lopes, 78 anos
Jardim Metropolitano
Josefa dos Santos Pereira, 86 anos
Morone Alan da Silva, 30 anos (cremação)
Floripes Pereira Guimarães Teles, 95 anos (cremação)