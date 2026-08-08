Obituário: DF e Valparaíso registram 41 funerais hoje (8/8); veja a lista

Confira a lista dos sepultamentos realizados no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás neste sábado (8/8). O registro diário do Correio é uma homenagem à memória de quem partiu e um documento histórico para familiares e amigos.
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Campo da Esperança
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Antonios Simaan, 84 anos
Ari Alves de Oliveira, 78 anos
Luiz Savio Pereira da Rocha, 67 anos
Heitor Leite Brasil, 8 dias
João Amaro Pereira, 89 anos
José Nunes Rosa, 88 anos
José Roberto da Silva, 91 anos
Josenilton Conceição São Pedro, 51 anos
Lourenzo José Nascimento Nava, 1 dia
Maria do Carmo Carvalho Rodrigues, 73 anos
Raimundo Fernandes da Silva, 91 anos
Rubens Gallerani, 82 anos
Sebastiana Lourenco de Oliveira, 88 anos
Terezinha Barbosa de Oliveira, 92 anos
Wilson de Oliveira, 79 anos
Wilvon Couto Lins, 65 anos
Taguatinga
Elvira Raimunda da Silva, 88 anos
Ismael Ferreira Martins, 63 anos
Ivan de Souza Novais, 63 anos
Jose Ramos de Oliveira, 1 dia
Lian Henrique da Silva, 3 dias
Lucio Falcunery Colouna, 61 anos
Luís de Sousa Barros, 84 anos
Maria Margarida, 82 anos
Rossini Valentim Bezerra, 77 anos
Samuel de Moura Aguiar, 30 anos
Veríssimo Martins dos Santos, 58 anos
Gama
Elceny Soares de Oliveira, 57 anos
Luíza da Silva Almeida, 91 anos
Lusineth Felix dos Santos Silva, 69 anos
Planaltina
Aldemar Batista Santana, 58 anos
Christopher Lino Barros da Conceição, 32 anos
Natividade Lopes dos Santos, 71 anos
Brazlândia
Geralda Vieira, 87 anos
Sobradinho
Antonio Alves Pereira, 87 anos
Gregório de Souza Rabelo Neto, 70 anos
Maria Constância Bispo, 82 anos
Jardim Metropolitano
Clelia Souza de Jesus, 64 anos
João Henrique de Abreu, 94 Anos (cremação)
Mariléa Silva de Moraes, 70 Anos (cremação)