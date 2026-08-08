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Obituário: DF e Valparaíso registram 41 funerais hoje (8/8); veja a lista

Veja quais foram os sepultamentos e cremações em 8 de agosto de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e do Entorno

Cemitério Campo da Esperança na Asa Sul teve 16 sepultamentos neste sábado (8/8) - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Cemitério Campo da Esperança na Asa Sul teve 16 sepultamentos neste sábado (8/8) - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Confira a lista dos sepultamentos realizados no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás neste sábado (8/8). O registro diário do Correio é uma homenagem à memória de quem partiu e um documento histórico para familiares e amigos.

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Campo da Esperança

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Antonios Simaan, 84 anos

Ari Alves de Oliveira, 78 anos

Luiz Savio Pereira da Rocha, 67 anos

Heitor Leite Brasil, 8 dias

João Amaro Pereira, 89 anos

José Nunes Rosa, 88 anos

José Roberto da Silva, 91 anos

Josenilton Conceição São Pedro, 51 anos

Lourenzo José Nascimento Nava, 1 dia

Maria do Carmo Carvalho Rodrigues, 73 anos

Raimundo Fernandes da Silva, 91 anos

Rubens Gallerani, 82 anos

Sebastiana Lourenco de Oliveira, 88 anos

Terezinha Barbosa de Oliveira, 92 anos

Wilson de Oliveira, 79 anos

Wilvon Couto Lins, 65 anos


Taguatinga

Elvira Raimunda da Silva, 88 anos

Ismael Ferreira Martins, 63 anos

Ivan de Souza Novais, 63 anos

Jose Ramos de Oliveira, 1 dia

Lian Henrique da Silva, 3 dias

Lucio Falcunery Colouna, 61 anos

Luís de Sousa Barros, 84 anos

Maria Margarida, 82 anos

Rossini Valentim Bezerra, 77 anos

Samuel de Moura Aguiar, 30 anos

Veríssimo Martins dos Santos, 58 anos


Gama

Elceny Soares de Oliveira, 57 anos

Luíza da Silva Almeida, 91 anos

Lusineth Felix dos Santos Silva, 69 anos


Planaltina

Aldemar Batista Santana, 58 anos

Christopher Lino Barros da Conceição, 32 anos

Natividade Lopes dos Santos, 71 anos


Brazlândia 

Geralda Vieira, 87 anos

 

Sobradinho

Antonio Alves Pereira, 87 anos

Gregório de Souza Rabelo Neto, 70 anos

Maria Constância Bispo, 82 anos

Jardim Metropolitano

Clelia Souza de Jesus, 64 anos

João Henrique de Abreu, 94 Anos (cremação)

Mariléa Silva de Moraes, 70 Anos (cremação)

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 08/08/2026 17:33
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