Governadora manda suspender instalação de semáforos em via de acesso à Ponte JK

Governadora Celina Leão determinou a suspensão da instalação de semáforos na via de acesso à Ponte JK - (crédito: Carlos Vieira CB/DA Press)

Beatriz Ocké*

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), ordenou ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) a suspensão da instalação de semáforos nos dois sentidos da via que dá acesso à Ponte JK. A ordem foi divulgada pela chefe do Executivo em uma publicação nas redes sociais nesta terça-feira (11/8).

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No post, Celina afirma que a determinação decorre de várias reclamações que recebeu sobre a implantação da sinalização. "Depois de ouvir inúmeras reclamações, determinei que o Detran suspenda a instalação de três semáforos nos dois sentidos, na Ponte JK”, escreveu a governadora.

Além disso, a dirigente declarou que pediu ao órgão regulador do trãnsito a realização de novos estudos que visem outras alternativas para um tráfego seguro e fluído na via.

Ao Correio, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) informou que dará início a novos estudos técnicos, a fim de reavaliar as alternativas antes da adoção de qualquer nova medida na região.

Entenda

No dia 13/7, o limite de velocidade da via que liga a Estrada Parque das Nações (DF-004) à Ponte Juscelino Kubitschek teve a velocidade máxima reduzida de 80 km/h para 60 km/h. Em razão da mudança, a via tornou-se arterial, caracterizada por permitir a instalação de recursos sinalizadores.

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Após a realização de estudos técnicos do Detran-DF, foi determinada a implementação de quatro cruzamentos com semáforo, próximos às paradas de ônibus, faixas de pedestres e bolsões de motos, além da quebra das barreiras de concreto em dois pontos.