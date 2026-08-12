Obituário: 52 funerais nesta quarta-feira (12/8); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (12/8):

Campo da Esperança

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Cacilda Solange Borges Silva, 64 anos

Celso Henrique da Rocha, 73 anos

Deisi Vaz Pinto, idade não informada

Eiko Fujimoto, 97 anos

Epaminondas Pimental Filho, 89 anos

Evilazaro Sousa e Paiva, 73 anos

Francisco José da Silva Cardoso, 74 anos

Genilde Oliveira Yung, 88 anos

Glenisson Salao Veras, 44 anos

Ivo Bertoni, 89 anos

João Eustáquio Correia, 79 anos

José Alves de Almeida Filho, 98 anos

José de Ribamar Silva Araujo, 83 anos

José Louiz Nascimento, 70 anos

Maria de Lourdes Dias dos Santos, 85 anos

Monica Barreto, 51 anos

Normeu Novais Lima, 87 anos

Osvaldo Skolaude Correa, 92 anos

Raimunda Felix de Lima, 56 anos

Sebastiana Maria da Rocha, 83 anos

Teresinha Castelo Branco Reis, 90 anos

Yara Guanaes Neiva Martins, 95 anos





Taguatinga

Ana Guimarães, 73 anos

Fernando Silva Rodrigues, 39 anos

Francisca Almeida da Silva, 70 anos

Francisco Pereira Soares, 65 anos

Franklyn Almeida Silva, 49 anos

Israel Murici Valadares, 60 anos

João Batista de Araújo, 72 anos

José Barros de Abreu, 97 anos

José Rodrigues da Silva, 91 anos

Ludimilia do Vale Gomes, 53 anos

Maria do Socorro de Souza, 61 anos

Maria Julia Rodrigues Campos, 93 anos

Marlene Alves Vieira, 86 anos

Marlene Goncalves de Freitas, 86 anos

Ramon Casimiro da Silva Gomes Pereira, 29 anos

Virginia Americo Magalhaes da Silva, 47 anos





Gama

Ana Regia da Rocha, 61 anos

Dilza Maria da Silva, 72 anos

Divino Antonio de Oliveira, 71 anos

Domingos Gomes da Silva, 88 anos

Maria de Lourdes Fernandes de Farias, 89 anos





Planaltina

Dalva Francisca do Amaral, 77 anos

Irene das Gracas Ribeiro Abud, 78 anos

Luiz Carlos da Silva, 67 anos





Sobradinho

Lucas Ferreira da Silva, 25 anos

Madenuza Paz de Sousa, 66 anos

Valdemar de Castro Ribeiro, 89 anos





Jardim Metropolitano

Luciene Barbosa da Costa de Mesquita, 57 anos

Edward de Salles Nogueira, 91 anos

Rosa Maria Coelho da Cruz, 56 anos (cremação)



