Obituário: 52 funerais nesta quarta-feira (12/8); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (12/8):
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Campo da Esperança
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Cacilda Solange Borges Silva, 64 anos
Celso Henrique da Rocha, 73 anos
Deisi Vaz Pinto, idade não informada
Eiko Fujimoto, 97 anos
Epaminondas Pimental Filho, 89 anos
Evilazaro Sousa e Paiva, 73 anos
Francisco José da Silva Cardoso, 74 anos
Genilde Oliveira Yung, 88 anos
Glenisson Salao Veras, 44 anos
Ivo Bertoni, 89 anos
João Eustáquio Correia, 79 anos
José Alves de Almeida Filho, 98 anos
José de Ribamar Silva Araujo, 83 anos
José Louiz Nascimento, 70 anos
Maria de Lourdes Dias dos Santos, 85 anos
Monica Barreto, 51 anos
Normeu Novais Lima, 87 anos
Osvaldo Skolaude Correa, 92 anos
Raimunda Felix de Lima, 56 anos
Sebastiana Maria da Rocha, 83 anos
Teresinha Castelo Branco Reis, 90 anos
Yara Guanaes Neiva Martins, 95 anos
Taguatinga
Ana Guimarães, 73 anos
Fernando Silva Rodrigues, 39 anos
Francisca Almeida da Silva, 70 anos
Francisco Pereira Soares, 65 anos
Franklyn Almeida Silva, 49 anos
Israel Murici Valadares, 60 anos
João Batista de Araújo, 72 anos
José Barros de Abreu, 97 anos
José Rodrigues da Silva, 91 anos
Ludimilia do Vale Gomes, 53 anos
Maria do Socorro de Souza, 61 anos
Maria Julia Rodrigues Campos, 93 anos
Marlene Alves Vieira, 86 anos
Marlene Goncalves de Freitas, 86 anos
Ramon Casimiro da Silva Gomes Pereira, 29 anos
Virginia Americo Magalhaes da Silva, 47 anos
Gama
Ana Regia da Rocha, 61 anos
Dilza Maria da Silva, 72 anos
Divino Antonio de Oliveira, 71 anos
Domingos Gomes da Silva, 88 anos
Maria de Lourdes Fernandes de Farias, 89 anos
Planaltina
Dalva Francisca do Amaral, 77 anos
Irene das Gracas Ribeiro Abud, 78 anos
Luiz Carlos da Silva, 67 anos
Sobradinho
Lucas Ferreira da Silva, 25 anos
Madenuza Paz de Sousa, 66 anos
Valdemar de Castro Ribeiro, 89 anos
Jardim Metropolitano
Luciene Barbosa da Costa de Mesquita, 57 anos
Edward de Salles Nogueira, 91 anos
Rosa Maria Coelho da Cruz, 56 anos (cremação)