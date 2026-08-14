Vendas no varejo e no setor de serviços recuam em junho no DF

Comércio varejista ampliado apresentou queda de 2,8% em relação ao mês anterior. Frente a junho de 2025, avançou 9,9% - (crédito: Magnific)

O volume de vendas do comércio varejista no Distrito Federal registrou queda de 1,0% em junho de 2026 frente a maio, no indicador mensal com ajuste sazonal, voltando a cair após uma alta no mês anterior. Em nível nacional, as vendas no comércio varejista variaram 0,5%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgados ontem pelo IBGE. Na série sem ajuste sazonal, frente a junho de 2025, o volume de vendas variou 8,8% na capital federal. A variação acumulada no ano foi de 7,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. O acumulado nos últimos 12 meses registrou alta de 5,5% na comparação com os 12 meses imediatamente anteriores.



Comércio varejista ampliado teve queda de 2,8%

Considerando o comércio varejista ampliado, que inclui, além do varejo, as atividades de veículos, motos, partes e peças, material de construção e atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo, o volume de vendas em junho, na capital federal apresentou queda de 2,8% em relação ao mês anterior. Frente a junho de 2025, o varejo ampliado avançou 9,9%.



Atividades que tiveram variação positiva

Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação — 49,5%

Móveis e eletrodomésticos — 28,6%



Outros artigos de uso pessoal e doméstico — 24,9%



Livros, jornais, revistas e papelaria — 24,9%



Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo — 9,0%



Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos — 4,7%



Comparação com junho de 2025

Serviços também caíram em junho, mas tiveram resultado positivo no semestre



Mesmo com queda em junho, setor de serviços avançou no semestre (foto: Reprodução da internet)

Outro levantamento divulgado pelo IBGE, a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), apontou queda de 1,6% no setor de serviços em junho, na comparação com maio. Foi a terceira variação negativa mensal consecutiva, mas no acumulado de janeiro a junho, o setor cresceu 9,1%, segunda maior taxa entre as unidades da Federação, atrás apenas de Alagoas, com 10,0%. Na comparação com junho de 2025, o volume de serviços do DF avançou 2,2%. Nos últimos 12 meses, a alta chega a 7,8%. Informação e comunicação foi destaque, com crescimento de 6,5% na comparação com junho de 2025. No acumulado do primeiro semestre, a atividade avançou 22,2%. Serviços prestados às famílias caíram 5,9% e as atividades turísticas do DF acenderam um alerta, com recuo de 4,7% em relação a maio e 12% na comparação com junho de 2025.



Desaceleração merece atenção, avalia Fecomércio



José Aparecido Freire, presidente da Fecomércio-DF (foto: ED ALVES/CB/D.A.Press)

Para o presidente do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, os resultados das duas pesquisas mostram que a economia brasiliense encerrou o primeiro semestre com desempenho positivo, embora os indicadores mais recentes apontem para uma desaceleração que precisa ser acompanhada com atenção. "Os números mostram que comércio e serviços continuam apresentando crescimento importante no Distrito Federal. O varejo acumula alta de 7,4% no primeiro semestre e os serviços avançaram 9,1% no mesmo período, com uma das maiores taxas do país", avalia José Aparecido. "São resultados que demonstram a força da nossa economia e a capacidade do setor produtivo de gerar atividade, emprego e renda. Ao mesmo tempo, não podemos ignorar os sinais mais recentes. O comércio recuou 1,0% em junho, e os serviços vêm apresentando perda de ritmo nos últimos meses. Isso recomenda atenção, mas não muda, por enquanto, a trajetória positiva observada no acumulado do ano”, acrescenta.

Novo centro especializado em saúde da mulher



Maternidade Brasília, da Rede Américas, inaugura Centro da Mulher Brasília, no Sudoeste (foto: Divulgação/Nathan Amorim)

A Maternidade Brasília, da Rede Américas, inaugurou ontem o Centro da Mulher Brasília, no Sudoeste (QNSW 6). São 31 consultórios, 14 exames e mais de 20 especialidades, incluindo saúde da adolescente, ginecologia e obstetrícia, endocrinologia, cirurgia oncológica, vascular e coloproctologia. A ideia é tornar a jornada de cuidado da paciente mais integrada e resolutiva. “Queremos estar presentes em todas as fases da vida da mulher, com um cuidado coordenado e acolhedor. O Centro da Mulher Brasília representa uma evolução da nossa atuação, preservando a excelência construída na assistência materno-infantil e ampliando o atendimento para responder às diferentes necessidades femininas ao longo da vida”, destaca Julio Mott, diretor-geral da Maternidade Brasília.



Evento reúne cervejarias do DF e de três estados

Em comemoração ao mês dos pais, o Terraço Shopping realiza de hoje a domingo uma edição especial da Beer Week, que celebra os 10 anos de um dos eventos mais tradicionais de seu calendário gastronômico. Com entrada gratuita, a programação reúne, na Praça Central, cervejarias artesanais do Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e Bahia. Música ao vivo e encontros com especialistas completam o roteiro. A programação começa às 14h, hoje e amanhã, e às 12h, no domingo.

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