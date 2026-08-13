Obituário: 52 funerais nesta quinta-feira (13/8); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (13/8):

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Campo da Esperança

Bernarda Dias Candeira Silva, 90 anos

Davino Cardoso da Silva, 86 anos

Francisca Neres de Souza, 79 anos

Heitor Chagas Silva, 34 anos

Izabel Soares da Fonseca, 90 anos

Jovana Maria Pires Sousa, 49 anos

Luiz Gustavo Pereira de Souza, 39 anos

Marconi Rodrigues, 66 anos

Mateus de Azevedo Dantas, 30 anos

Maximino Tomas de Souza, 84 anos

Nelson Shinji Kodama, 65 anos

Sueli da Silva Joanna Alves, 74 anos

Telma Alves Ferraz Galvao, 90 anos

Wania Lucia Salema da Silva, 83 anos

Wilmar Rodrigues Guimaraes, 71 anos

Taguatinga

Adriele Barbosa de Araujo, 33 anos

Ana Lidia Bomfim Seara, 47 anos

Bruno Pinheiro Martins, 33 anos

Cleber Anderson Dias Rodrigues, 22 anos

Ismael Pereira Neto, 73 anos

Joaquim Alves de Lima, 79 anos

Jose Dantas Alves, 47 anos

Jose Ferreira Lima, 86 anos

Leonardo Batista de Oliveira, 77 anos

Luiz Cleber de Araujo Arruda, 49 anos

Maria Madalena de Oliveira, 88 anos

Vailton Meira dos Santos, 67 anos

Valderir Pereira Souto, 70 anos

Gama

Maikon Douglas Souza Costa, 31 anos

Maria da Conceição Sousa de Abreu, 69 anos

Rosângela Dorocio de Almeida, 60 anos

Planaltina

Levi Samuel Gomes da Silva, menos de 1 ano

Larissa Sebastiana Santos de Almeida, menos de 1 ano

Brazlândia

Balbino Rodrigues de Oliveira, 73 anos

Sobradinho

Benedito Miguel Gonçalves, 104 anos

Yuri Nascimento de Brito, 24 anos

Jardim Metropolitano

Antônio Fernandes dos Santos, 59 anos

Francisca das Chagas Menezes, 56 anos

Diêgo Gomes de Souza, 39 anos

Jaime Zaconeta Calencia, 89 anos

Victaliano de Aguiar Barbosa, 60 anos (cremação)

Albino do Nascimento, 55 anos (cremação)

Lázara de Castro Ribeiro, 88 anos (cremação)

Mônica Venâncio Santana, 57 anos (cremação)



