Obituário: 52 funerais nesta quinta-feira (13/8); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (13/8):
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Campo da Esperança
Bernarda Dias Candeira Silva, 90 anos
Davino Cardoso da Silva, 86 anos
Francisca Neres de Souza, 79 anos
Heitor Chagas Silva, 34 anos
Izabel Soares da Fonseca, 90 anos
Jovana Maria Pires Sousa, 49 anos
Luiz Gustavo Pereira de Souza, 39 anos
Marconi Rodrigues, 66 anos
Mateus de Azevedo Dantas, 30 anos
Maximino Tomas de Souza, 84 anos
Nelson Shinji Kodama, 65 anos
Sueli da Silva Joanna Alves, 74 anos
Telma Alves Ferraz Galvao, 90 anos
Wania Lucia Salema da Silva, 83 anos
Wilmar Rodrigues Guimaraes, 71 anos
Taguatinga
Adriele Barbosa de Araujo, 33 anos
Ana Lidia Bomfim Seara, 47 anos
Bruno Pinheiro Martins, 33 anos
Cleber Anderson Dias Rodrigues, 22 anos
Ismael Pereira Neto, 73 anos
Joaquim Alves de Lima, 79 anos
Jose Dantas Alves, 47 anos
Jose Ferreira Lima, 86 anos
Leonardo Batista de Oliveira, 77 anos
Luiz Cleber de Araujo Arruda, 49 anos
Maria Madalena de Oliveira, 88 anos
Vailton Meira dos Santos, 67 anos
Valderir Pereira Souto, 70 anos
Gama
Maikon Douglas Souza Costa, 31 anos
Maria da Conceição Sousa de Abreu, 69 anos
Rosângela Dorocio de Almeida, 60 anos
Planaltina
Levi Samuel Gomes da Silva, menos de 1 ano
Larissa Sebastiana Santos de Almeida, menos de 1 ano
Brazlândia
Balbino Rodrigues de Oliveira, 73 anos
Sobradinho
Benedito Miguel Gonçalves, 104 anos
Yuri Nascimento de Brito, 24 anos
Jardim Metropolitano
Antônio Fernandes dos Santos, 59 anos
Francisca das Chagas Menezes, 56 anos
Diêgo Gomes de Souza, 39 anos
Jaime Zaconeta Calencia, 89 anos
Victaliano de Aguiar Barbosa, 60 anos (cremação)
Albino do Nascimento, 55 anos (cremação)
Lázara de Castro Ribeiro, 88 anos (cremação)
Mônica Venâncio Santana, 57 anos (cremação)