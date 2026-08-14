Obituário: 31 funerais nesta sexta-feira (14/8); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (13/8):
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Campo da Esperança
Agnaldo Nery de Medeiros, 57 anos
Ana Maria da Silva, 96 anos
Carlos Augusto Gusmão Oliveira Rojas, 41 anos
Erotildes Cunha Moreira, 93 anos
Glória Bernadete Chamorro Spellmeier, 71 anos
Helena Pereira de Araújo, 80 anos
Jose da Silva Gomes, 80 anos
Ketlin Pereira de Sena, 44 anos
Luiz Gonzaga dos Santos Junior, 72 anos
Marlis Alves Amaral Chaves, 77 anos
Neide de Azevedo Oliveira, 59 anos
Sebastiao Soares da Costa, 87 anos
Taguatinga
Arielton Angelo da Silva, 50 anos
Francisca Moreira Rodrigues, 88 anos
Jose de Castro Aguiar, 81 anos
Marcelo Ferreira Moura, 48 anos
Mateus Alves de Lucca, 21 anos
Moises Azevedo da Silva, 12 anos
Pedro Araujo, 82 anos
Rogerio Rodrigues dos Santos, 52 anos
Vanilde Oliveira Rosa, 87 anos
Waldimeire Gomes da Mota, 49 anos
Gama
Antonio Maria Clarete Pereira, 66 anos
Crisostomo Caldeira, 95 anos
Elisabeth Bomfim Araújo, 54 anos
Planaltina
Rosi Chaves Lemes, 64 anos
Brazlândia
Maria Iracy Moreira Ferreira, 74 anos
Sobradinho
Zenaide Pereira de Moura, 63 anos
Jardim Metropolitano
Haynner Sirqueira do Nascimento, 34 anos
Celso Mattos, 74 anos (cremação)
Dilma Mendes da Silva Warderlay, 56 anos (cremação)