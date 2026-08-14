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Obituário: 31 funerais nesta sexta-feira (14/8); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 14 de agosto de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e do Entorno

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (13/8):

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Campo da Esperança

Agnaldo Nery de Medeiros, 57 anos

Ana Maria da Silva, 96 anos

Carlos Augusto Gusmão Oliveira Rojas, 41 anos

Erotildes Cunha Moreira, 93 anos

Glória Bernadete Chamorro Spellmeier, 71 anos

Helena Pereira de Araújo, 80 anos

Jose da Silva Gomes, 80 anos

Ketlin Pereira de Sena, 44 anos

Luiz Gonzaga dos Santos Junior, 72 anos

Marlis Alves Amaral Chaves, 77 anos

Neide de Azevedo Oliveira, 59 anos

Sebastiao Soares da Costa, 87 anos


Taguatinga

Arielton Angelo da Silva, 50 anos

Francisca Moreira Rodrigues, 88 anos

Jose de Castro Aguiar, 81 anos

Marcelo Ferreira Moura, 48 anos

Mateus Alves de Lucca, 21 anos

Moises Azevedo da Silva, 12 anos

Pedro Araujo, 82 anos

Rogerio Rodrigues dos Santos, 52 anos

Vanilde Oliveira Rosa, 87 anos

Waldimeire Gomes da Mota, 49 anos


Gama

Antonio Maria Clarete Pereira, 66 anos

Crisostomo Caldeira, 95 anos

Elisabeth Bomfim Araújo, 54 anos


Planaltina

Rosi Chaves Lemes, 64 anos


Brazlândia

Maria Iracy Moreira Ferreira, 74 anos


Sobradinho

Zenaide Pereira de Moura, 63 anos


Jardim Metropolitano

Haynner Sirqueira do Nascimento, 34 anos

Celso Mattos, 74 anos (cremação)

Dilma Mendes da Silva Warderlay, 56 anos (cremação)


 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 14/08/2026 18:10
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