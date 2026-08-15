Obituário: 36 funerais neste sábado (15/8); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste sábado (15/8):

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Campo da Esperança

Edson de Castro Borges, 56 anos

Elza Alves Souza Picardo, 77 anos

Flavia Ribeiro da Costa Melo, 51 anos

Guilherme Augusto Silva, 25 anos

Jose Alves Bezerra Filho, 74 anos

Jose Sebastiao Rosario Borges, 59 anos

Juscelino Gonçalves da Silva, 75 anos

Maria de Lourdes Alves de Siqueira Barboza, 81 anos

Maria do Socorro Rodrigues Britto, 85 anos

Mayara Rodrigues dos Santos, menos de 1 ano

Stephanie Dorval, menos de 1 ano

Neuza Maria de Souza, 77 anos

Querino Muniz Pereira, 102 anos

Tereza Cristina de Araujo Cerqueira, 74 anos

Thereza Sambatti Ferreira Dias, 90 anos

Valdencio Francisco da Silva, 76 anos

Zuleide Tavares Corado Caetano, 56 anos

Taguatinga

Joao Batista dos Santos, 86 anos

João Carvalho da Conceicao, 91 anos

Jose Antonio Pereira, 60 anos

Laicio Goncalves de Oliveira, 58 anos

Lis Souza Orio, 1 ano

Luzia de Souza Avila, 76 anos

Maria Leonor Leal da Silva, 86 anos

Yara Neres Marques da Silva, 48 anos

Gama

Antônia de Mattos Silva Franco, 76 anos

Gilvan Soares, 63 anos

Ideltrudes Pereira Garra, 86 anos

Josenaldo Guedes da Silva, 60 anos

Planaltina

Antônio Lima, 83 anos

Carlos Souza Morais, 52 anos

Claudia Maria da Silva Araujo, 62 anos

Levi Fernandes de Oliveira, menos de 1 ano

Sobradinho

Alvaro Esteves de Araujo, menos de 1 ano

Maria Aparecida Bezerra de Lima, 40 anos

Orenice Rosa dos Santos, 93 anos



