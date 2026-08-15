Obituário: 36 funerais neste sábado (15/8); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste sábado (15/8):
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Campo da Esperança
Edson de Castro Borges, 56 anos
Elza Alves Souza Picardo, 77 anos
Flavia Ribeiro da Costa Melo, 51 anos
Guilherme Augusto Silva, 25 anos
Jose Alves Bezerra Filho, 74 anos
Jose Sebastiao Rosario Borges, 59 anos
Juscelino Gonçalves da Silva, 75 anos
Maria de Lourdes Alves de Siqueira Barboza, 81 anos
Maria do Socorro Rodrigues Britto, 85 anos
Mayara Rodrigues dos Santos, menos de 1 ano
Stephanie Dorval, menos de 1 ano
Neuza Maria de Souza, 77 anos
Querino Muniz Pereira, 102 anos
Tereza Cristina de Araujo Cerqueira, 74 anos
Thereza Sambatti Ferreira Dias, 90 anos
Valdencio Francisco da Silva, 76 anos
Zuleide Tavares Corado Caetano, 56 anos
Taguatinga
Joao Batista dos Santos, 86 anos
João Carvalho da Conceicao, 91 anos
Jose Antonio Pereira, 60 anos
Laicio Goncalves de Oliveira, 58 anos
Lis Souza Orio, 1 ano
Luzia de Souza Avila, 76 anos
Maria Leonor Leal da Silva, 86 anos
Yara Neres Marques da Silva, 48 anos
Gama
Antônia de Mattos Silva Franco, 76 anos
Gilvan Soares, 63 anos
Ideltrudes Pereira Garra, 86 anos
Josenaldo Guedes da Silva, 60 anos
Planaltina
Antônio Lima, 83 anos
Carlos Souza Morais, 52 anos
Claudia Maria da Silva Araujo, 62 anos
Levi Fernandes de Oliveira, menos de 1 ano
Sobradinho
Alvaro Esteves de Araujo, menos de 1 ano
Maria Aparecida Bezerra de Lima, 40 anos
Orenice Rosa dos Santos, 93 anos