Obituário: 29 funerais neste domingo (16/8); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste domingo (16/8):
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Campo da Esperança
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Abdias Nascimento de Araújo, 73 anos
Gilberto Gomes, 84 anos
Heleno Francisco de Menezes, 73 anos
Ivan Cícero da Silva Leite, 40 anos
Joel de Oliveira Barros, 96 anos
Maria Concionila Souto Maior de Medeiros, 98 anos
Marileide Fontoura, 55 anos
Marly Ferreira dos Reis Gomes, 53 anos
Marystael dos Mendes Lopes, 80 anos
Neide Pinto da Silva, 86 anos
Neusa Helena Franzoni de Morais, 79 anos
Osório Batista Pereira, 63 anos
Vanda da Silva Moraes, 73 anos
Taguatinga
Ana Maria de Sousa Farias, 62 anos
Denismar Silva dos Santos, 41 anos
Jarbas Silveira Piantino, 73 anos
Jose Rufino de Melo, 71 anos
Miguel Farias Alves, menos de 1 ano
Vitoria Caroline Alves da Silva, menos de 1 ano
Odete Medeiros de Macedo, 82 anos
Paulo Albino de Lima, 75 anos
Rayane Costa Pinto, 29 anos
Rosenilda Bento da Silva, 55 anos
Tiago Bernardes Rosa, 44 anos
Valdevino Pereira de Oliveira, 87 anos
Gama
Eudemar Barbosa da Silva, 63 anos
Leonardo Cavalcanti dos Santos, 42 anos
Planaltina
Claudia Gomes Castro da Silva, 35 anos
Jardim Metropolitano
Ana Fabíola Borges Foggia, 50 anos