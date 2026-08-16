Obituário: 29 funerais neste domingo (16/8); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste domingo (16/8):

Campo da Esperança

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Abdias Nascimento de Araújo, 73 anos

Gilberto Gomes, 84 anos

Heleno Francisco de Menezes, 73 anos

Ivan Cícero da Silva Leite, 40 anos

Joel de Oliveira Barros, 96 anos

Maria Concionila Souto Maior de Medeiros, 98 anos

Marileide Fontoura, 55 anos

Marly Ferreira dos Reis Gomes, 53 anos

Marystael dos Mendes Lopes, 80 anos

Neide Pinto da Silva, 86 anos

Neusa Helena Franzoni de Morais, 79 anos

Osório Batista Pereira, 63 anos

Vanda da Silva Moraes, 73 anos

Taguatinga

Ana Maria de Sousa Farias, 62 anos

Denismar Silva dos Santos, 41 anos

Jarbas Silveira Piantino, 73 anos

Jose Rufino de Melo, 71 anos

Miguel Farias Alves, menos de 1 ano

Vitoria Caroline Alves da Silva, menos de 1 ano

Odete Medeiros de Macedo, 82 anos

Paulo Albino de Lima, 75 anos

Rayane Costa Pinto, 29 anos

Rosenilda Bento da Silva, 55 anos

Tiago Bernardes Rosa, 44 anos

Valdevino Pereira de Oliveira, 87 anos

Gama

Eudemar Barbosa da Silva, 63 anos

Leonardo Cavalcanti dos Santos, 42 anos

Planaltina

Claudia Gomes Castro da Silva, 35 anos

Jardim Metropolitano

Ana Fabíola Borges Foggia, 50 anos



