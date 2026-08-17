Obituário: 29 funerais nesta segunda-feira (17/8); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (17/8):
Campo da Esperança
Graça Maria Ibiapina Sobral, 78 anos
Jervel Jannes, 73 anos
Jorge Alberto Cabral Aude, 68 anos
José Roberto Carneiro, 72 anos
Luiz Gutenberg Lima Silva, 88 anos
Maria Fontineli Barreto, 88 anos
Maria Teodoro dos Santos Cardoso, 75 anos
Mozar Neves de Souza, 67 anos
Ronaldo Ribeiro de Freitas, 84 anos
Valvenagues Martins Borges, 71 anos
Taguatinga
Amália Mota de Andrade, 87 anos
Diva de Oliveira e Silva, 94 anos
Domício D'Abadia Lobo, 65 anos
Gabriel Silva da Frota, 25 anos
Lucemary Marinho de Souza, 67 anos
Maria Rodrigues dos Santos, 84 anos
Odílio Alves Pereira, 92 anos
Romualdo Martins de Almeida, 80 anos
Zilda Francisca dos Santos, 75 anos
Gama
Cícero Romério Ribeiro Honório, 55 anos
Maria Ramos da Silva Araújo, 68 anos
Valmir Messias Dourado, 76 anos
Planaltina
Rui Barbosa de Andrade, 58 anos
Thereza de Jesus Lima, 89 anos
Brazlândia
Manoel do Nascimento Filho, 61 anos
José Miguel Soares Sampaio dos Santos, menos de 1 ano
Sobradinho
João da Rocha Arantes, 75 anos
Jardim Metropolitano
Francisca Rodrigues Oliveira Gomes, 74 anos
Ilse Leyendecker de Lima, 86 anos (cremação)