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Obituário: 29 funerais nesta segunda-feira (17/8); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 17 de agosto de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e do Entorno

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (17/8):

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Campo da Esperança

Graça Maria Ibiapina Sobral, 78 anos
Jervel Jannes, 73 anos
Jorge Alberto Cabral Aude, 68 anos
José Roberto Carneiro, 72 anos
Luiz Gutenberg Lima Silva, 88 anos
Maria Fontineli Barreto, 88 anos
Maria Teodoro dos Santos Cardoso, 75 anos
Mozar Neves de Souza, 67 anos
Ronaldo Ribeiro de Freitas, 84 anos
Valvenagues Martins Borges, 71 anos

Taguatinga

Amália Mota de Andrade, 87 anos
Diva de Oliveira e Silva, 94 anos
Domício D'Abadia Lobo, 65 anos
Gabriel Silva da Frota, 25 anos
Lucemary Marinho de Souza, 67 anos
Maria Rodrigues dos Santos, 84 anos
Odílio Alves Pereira, 92 anos
Romualdo Martins de Almeida, 80 anos
Zilda Francisca dos Santos, 75 anos

Gama

Cícero Romério Ribeiro Honório, 55 anos
Maria Ramos da Silva Araújo, 68 anos
Valmir Messias Dourado, 76 anos

Planaltina

Rui Barbosa de Andrade, 58 anos
Thereza de Jesus Lima, 89 anos

Brazlândia

Manoel do Nascimento Filho, 61 anos
José Miguel Soares Sampaio dos Santos, menos de 1 ano

Sobradinho

João da Rocha Arantes, 75 anos

Jardim Metropolitano

Francisca Rodrigues Oliveira Gomes, 74 anos
Ilse Leyendecker de Lima, 86 anos (cremação)

 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 17/08/2026 18:47
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