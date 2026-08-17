Obituário: 29 funerais nesta segunda-feira (17/8); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (17/8):

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Campo da Esperança

Graça Maria Ibiapina Sobral, 78 anos

Jervel Jannes, 73 anos

Jorge Alberto Cabral Aude, 68 anos

José Roberto Carneiro, 72 anos

Luiz Gutenberg Lima Silva, 88 anos

Maria Fontineli Barreto, 88 anos

Maria Teodoro dos Santos Cardoso, 75 anos

Mozar Neves de Souza, 67 anos

Ronaldo Ribeiro de Freitas, 84 anos

Valvenagues Martins Borges, 71 anos

Taguatinga

Amália Mota de Andrade, 87 anos

Diva de Oliveira e Silva, 94 anos

Domício D'Abadia Lobo, 65 anos

Gabriel Silva da Frota, 25 anos

Lucemary Marinho de Souza, 67 anos

Maria Rodrigues dos Santos, 84 anos

Odílio Alves Pereira, 92 anos

Romualdo Martins de Almeida, 80 anos

Zilda Francisca dos Santos, 75 anos

Gama

Cícero Romério Ribeiro Honório, 55 anos

Maria Ramos da Silva Araújo, 68 anos

Valmir Messias Dourado, 76 anos

Planaltina

Rui Barbosa de Andrade, 58 anos

Thereza de Jesus Lima, 89 anos

Brazlândia

Manoel do Nascimento Filho, 61 anos

José Miguel Soares Sampaio dos Santos, menos de 1 ano

Sobradinho

João da Rocha Arantes, 75 anos

Jardim Metropolitano

Francisca Rodrigues Oliveira Gomes, 74 anos

Ilse Leyendecker de Lima, 86 anos (cremação)