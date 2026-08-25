Homem em situação de rua é preso na 104 Norte após tentar matar outro esfaquedo

A vítima fugiu do local do crime e não foi localizada pela Polícia Militar - (crédito: Caio Gomez/CB/DA.Press)

Um homem em situação de rua foi preso por tentativa de homicídio na 104 Norte, na noite da última segunda-feira (24/8). O suspeito desferiu diversos golpes de faca contra a vítima nas proximidades de um prédio, perto de uma loja no Bloco D, e tentou se desfazer da arma do crime descartando-a em um bueiro.

Testemunhas que presenciaram a discussão entre os dois homens acionaram a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Durante o desentendimento, a vítima, que aparentemente também está em situação de rua, foi atingida por várias facadas. Após ser ferido, o homem deixou o local cambaleando e seguiu pelo Bloco B. A testemunha acompanhou o deslocamento à distância e acionou o 190.

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Ferido, o homem passou por uma igreja e seguiu em direção a um posto de combustíveis, quando saiu do campo de visão da testemunha. Enquanto isso, o agressor permaneceu no local do crime, pegou água em um balde e tentou limpar o sangue deixado no chão. Em seguida, lavou a faca utilizada no ataque e a jogou em um bueiro.

Policiais do Gtop 23 localizaram e abordaram o suspeito na região. Durante a abordagem, ele admitiu a discussão e confirmou ter golpeado a vítima diversas vezes com a faca, declarando ainda que tinha a intenção de matá-la.

Com base nas informações repassadas pelo agressor e pela testemunha, os policiais realizaram buscas na área e recuperaram a arma do crime dentro do bueiro. O homem foi encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia (5ª DP) e autuado em flagrante por tentativa de homicídio. A vítima ainda não foi localizada.