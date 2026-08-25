Obituário: 47 funerais nesta terça-feira (25/8); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (25/8):

Campo da Esperança

Abílio da Silva Pereira, 91 anos

Ana Carla Rios Bispo, 38 anos

Antônio Medeiros Augusto da Cunha, 58 anos

Christina de Araújo Cunha, 92 anos

Dayse Figueiredo Pinheiro Rosa, 82 anos

Francisco Carlos Modesto Souza, 66 anos

Francisco Ferreira da Silva, 89 anos

Ivan Barbosa do Nascimento, 73 anos

José Franca Soares, 86 anos

Julieta Maria Medeiros, 10 anos

Luiz Eduardo Ribeiro Moreira, 41 anos

Marly Isabel Lucas, 86 anos

Nelita Maria Gomes, 90 anos

Paulo de Lima, 87 anos

Rone Luiz Paganella, 76 anos

Silvamar Batista da Silva, 67 anos

Sueli Borges Pereira Domingues, 78 anos

Wilson Levy Soares Mesquita, 29 anos

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Taguatinga

Atailor Rodrigues, 81 anos

Carina José de Paiva, 45 anos

Eliete Francisca da Silva, 75 anos

Ernane Evangelista da Silva Júnior, 35 anos

Francisca dos Santos Santana, 90 anos

Francisco Assis Gomes, 72 anos

Gilmar Martins dos Santos, 61 anos

Lidiane Lopes da Silva, 46 anos

Nelson de Brito Alves, 81 anos

Otávio Martins de Souza, 88 anos

Welson Santos Costa, 34 anos

Wenderson Bruno da Silva, 45 anos

Gama

Agripina Ferreira da Costa, 93 anos

Esther Carvalho Ribeiro, anos

Francisco Raimundo de Sousa, 79 anos

Gabriel Tomaz Sousa de Oliveira, 24 anos

Maria das Graças Lopes, 76 anos

Vitor Fernandes Cardoso, 24 anos

Planaltina

Antônio José Pereira da Silva, 51 anos

Maria Francineide Rodrigues dos Santos, 74 anos

Perulina Maria Amorim de Deus, 76 anos

Brazlândia

Edicilene Farias dos Santos, 54 anos

Sobradinho

Ciro Assis de Paiva Brasil Júnior, 61 anos

Coração de Oliveira Silva, 80 anos

Francisco Aprígio da Silva, 57 anos

Rita de Cássia Amorim Macedo, 70 anos

Jardim Metropolitano

Ila Maria de Amorim, 55 anos

Maria Moreira de Lima, 69 anos

Maria Nazaré Oliveira, 75 anos (cremação)