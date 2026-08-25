Obituário: 47 funerais nesta terça-feira (25/8); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (25/8):
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Campo da Esperança
Abílio da Silva Pereira, 91 anos
Ana Carla Rios Bispo, 38 anos
Antônio Medeiros Augusto da Cunha, 58 anos
Christina de Araújo Cunha, 92 anos
Dayse Figueiredo Pinheiro Rosa, 82 anos
Francisco Carlos Modesto Souza, 66 anos
Francisco Ferreira da Silva, 89 anos
Ivan Barbosa do Nascimento, 73 anos
José Franca Soares, 86 anos
Julieta Maria Medeiros, 10 anos
Luiz Eduardo Ribeiro Moreira, 41 anos
Marly Isabel Lucas, 86 anos
Nelita Maria Gomes, 90 anos
Paulo de Lima, 87 anos
Rone Luiz Paganella, 76 anos
Silvamar Batista da Silva, 67 anos
Sueli Borges Pereira Domingues, 78 anos
Wilson Levy Soares Mesquita, 29 anos
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Taguatinga
Atailor Rodrigues, 81 anos
Carina José de Paiva, 45 anos
Eliete Francisca da Silva, 75 anos
Ernane Evangelista da Silva Júnior, 35 anos
Francisca dos Santos Santana, 90 anos
Francisco Assis Gomes, 72 anos
Gilmar Martins dos Santos, 61 anos
Lidiane Lopes da Silva, 46 anos
Nelson de Brito Alves, 81 anos
Otávio Martins de Souza, 88 anos
Welson Santos Costa, 34 anos
Wenderson Bruno da Silva, 45 anos
Gama
Agripina Ferreira da Costa, 93 anos
Esther Carvalho Ribeiro, anos
Francisco Raimundo de Sousa, 79 anos
Gabriel Tomaz Sousa de Oliveira, 24 anos
Maria das Graças Lopes, 76 anos
Vitor Fernandes Cardoso, 24 anos
Planaltina
Antônio José Pereira da Silva, 51 anos
Maria Francineide Rodrigues dos Santos, 74 anos
Perulina Maria Amorim de Deus, 76 anos
Brazlândia
Edicilene Farias dos Santos, 54 anos
Sobradinho
Ciro Assis de Paiva Brasil Júnior, 61 anos
Coração de Oliveira Silva, 80 anos
Francisco Aprígio da Silva, 57 anos
Rita de Cássia Amorim Macedo, 70 anos
Jardim Metropolitano
Ila Maria de Amorim, 55 anos
Maria Moreira de Lima, 69 anos
Maria Nazaré Oliveira, 75 anos (cremação)