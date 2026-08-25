Celina Leão anuncia que GDF comprará novos trens para o metrô

Celina garantiu que o DF possui uma programação orçamentária para os investimentos no metrô - (crédito: Divulgação/Ascom)

Durante agenda de campanha nesta terça-feira (25/8), a governadora do DF e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), afirmou que “não tem planos para o metrô e sim, ações”. Segundo ela, a licitaçção para compra de novos trens será encerrada em 15 de setembro. “Desde que o metrô foi inaugurado, nunca houve uma licitação para adquirir novos veículos. Vai custar quase R$ 1 bilhão”, disse.

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Celina afirmou, ainda, que concluiu as atualizações no sistema do Metrô e irá trabalhar no aprimoramento do sistema energético, nos projetos de expansão para Ceilândia e Samambaia e no estudo de viabilidade técnica para a linha 2, que irá abranger o Gama, Santa Maria e Riacho Fundo I e II. “A compra dos novos trens nós já fizemos. O que faremos é trabalhar e procurar recursos para a construção da linha 2, que vai custar cerca de R$ 13 bilhões. Temos uma programação orçamentária com o dinheiro reservado para todas essas obras”, completou.

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Pela manhã, a governadora se reuniu com os presidentes das associações de feiras do DF, na Residência Oficial de Águas Claras. Ela também conversou com representantes de órgãos como Novacap, CEB, Terracap, Caesb, Codhab, Seduh e DF Legal para tratar de temas como infraestrutura, segurança, mobilidade, urbanização e melhorias nos espaços destinados às feiras.

"Investimos R$ 45 milhões e também ficou decidido que, ainda este ano, mais R$ 12 milhões serão destinados para o setor", disse. A candidata confirmou a entrega da Feira de Santa Maria, que, segundo ela, está pronta. “Com a nova reforma dessa feira, novos feirantes conseguirão ocupar os boxes que estão vazios. Terá uma licitação com critérios sociais para determinar quais serão os comerciantes que irão ocupar esses locais. Esses critérios irão priorizar quem realmente é feirante e precisa do espaço para trabalhar e levar o sustento para a família”, disse.

No Recanto das Emas, a candidata percorreu a principal avenida do comércio da cidade para escutar os comerciantes e a população. De acordo com Celina, três novas creches serão entregues ainda este ano e um hospital está em construção. “O hospital está na segunda laje e contará com pediatria. Será uma das maiores entregas para a região”, afirmou.

À noite, Celina irá se reunir em um jantar com empresários de Vicente Pires.