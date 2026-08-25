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Celina lamenta morte de Maria Elisa Costa: "ícone e um símbolo de Brasília"

Em nota de pesar, Celina Leão destacou a trajetória da urbanista e sua contribuição decisiva para a manutenção das diretrizes que tornaram a cidade um bem protegido mundialmente. Filha do urbanista Lucio Costa, Maria Elisa morreu aos 91 anos

Para Celina Leão, Maria Elisa Costa deixa um enorme legado para a preservação de nossa identidade arquitetônica e a luta pela preservação de Brasília como patrimônio cultural da humanidade - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Para Celina Leão, Maria Elisa Costa deixa um enorme legado para a preservação de nossa identidade arquitetônica e a luta pela preservação de Brasília como patrimônio cultural da humanidade - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), lamentou a morte da arquiteta e urbanista Maria Elisa Costa. Filha do urbanista Lúcio Costa — pai do projeto do Plano Piloto —, Maria Elisa foi uma das vozes mais ativas e respeitadas na defesa da preservação urbanística e arquitetônica da capital federal.

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Filha de Lucio Costa, Maria Elisa morreu nesta terça-feira (25/8), aos 91 anos. Em nota de pesar, Celina Leão destacou a trajetória da urbanista e sua contribuição decisiva para a manutenção das diretrizes que tornaram a cidade um bem protegido mundialmente.

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"Maria Elisa Costa é um ícone e um símbolo de Brasília. Deixa um enorme legado para a preservação de nossa identidade arquitetônica e a luta pela preservação de Brasília como patrimônio cultural da humanidade. Minha solidariedade aos familiares e amigos de Maria Elisa", declarou Celina Leão.

Arquiteta de formação, Maria Elisa atuou por décadas na salvaguarda do acervo urbanístico da cidade. Integrou a equipe técnica responsável pelo dossiê que resultou no reconhecimento de Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, em 1987, e participou ativamente de conselhos de preservação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

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Adriana Bernardes

Coordenadora de produção

Graduada em Jornalismo pela Unitri, atua no Correio Braziliense desde 2005. É subeditora e coordenadora de Cidades. Escreve sobre mobilidade urbana, violência contra mulheres, economia e política local. Apresentadora do CB.Poder e Podcast do Correio

Por Adriana Bernardes
postado em 25/08/2026 19:58 / atualizado em 25/08/2026 20:00
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