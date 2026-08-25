Moradores do 26 de Setembro fecham Estrutural por falta de energia

Moradores do 26 de Setembro fecharam a via Estrutural, na altura da Cidade do Automóvel, nesta terça-feira (25/8). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os manifestantes atearam fogo a pneus, o que provocou o bloqueio total da via pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF).
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A Polícia Militar também acompanha o ato e informou que a mobilização ocorre após a interrupção do fornecimento de energia elétrica na região.
*Matéria em atualização
Por Rafaela Soares
postado em 25/08/2026 19:56 / atualizado em 25/08/2026 20:05