Moradores do 26 de Setembro fecham Estrutural por falta de energia

Moradores do 26 de Setembro fecharam a via Estrutural, na altura da Cidade do Automóvel, nesta terça-feira (25/8). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os manifestantes atearam fogo a pneus, o que provocou o bloqueio total da via pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF).

Protesto deixou trânsito complicado na região (foto: Reprodução/DER-DF)

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A Polícia Militar também acompanha o ato e informou que a mobilização ocorre após a interrupção do fornecimento de energia elétrica na região.

Fogo em pneus bloqueou via Estrutural durante protesto (foto: Reprodução/DER-DF)

*Matéria em atualização





