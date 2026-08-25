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PROTESTO

Moradores do 26 de Setembro fecham Estrutural por falta de energia

Mobilização causou transtornos no trânsito, já que a via chegou a ser fechada totalmente

Trânsito estrutural - (crédito: Divulgação/DER-DF)
Trânsito estrutural - (crédito: Divulgação/DER-DF)

Moradores do 26 de Setembro fecharam a via Estrutural, na altura da Cidade do Automóvel, nesta terça-feira (25/8). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os manifestantes atearam fogo a pneus, o que provocou o bloqueio total da via pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF).

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Via estrutural
Protesto deixou trânsito complicado na região (foto: Reprodução/DER-DF)

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A Polícia Militar também acompanha o ato e informou que a mobilização ocorre após a interrupção do fornecimento de energia elétrica na região.

Via Estrutural
Fogo em pneus bloqueou via Estrutural durante protesto (foto: Reprodução/DER-DF)

*Matéria em atualização

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    A Polícia Militar também acompanha o ato e informou que a mobilização ocorre após a interrupção do fornecimento de energia elétrica na região Foto: Reprodução/DER-DF
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    Fogo em pneus bloqueou via Estrutural durante protesto Foto: Reprodução/DER-DF
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    Protesto deixou trânsito complicado na região Foto: Reprodução/DER-DF
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Rafaela Soares

Subeditora

Jornalista com mais de 8 anos de atuação em televisão e mídia digital. Tem experiência completa no ciclo jornalístico, com ênfase em política, Três Poderes, ministérios e pautas especiais.

Por Rafaela Soares
postado em 25/08/2026 19:56 / atualizado em 25/08/2026 20:05
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