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Obituário: 47 funerais nesta quarta-feira (26/8); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 26 de agosto de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e do Entorno

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (26/8):

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Campo da Esperança

Aliete Oliveira Azevedo, 89 anos
Antônio Francisco da Silva, 60 anos
Antônio Taboza de Amorim, 78 anos
Augusto Carreiro Gonçalves, 42 anos
Bruno Marques da Rosa, 32 anos
Francisco Ferreira da Silva, 89 anos
Geraldino Gomes de Sá, 90 anos
Maria Aparecida Alves Moreira, 59 anos
Maria Cristina da Silva Santos, 74 anos
Maria do Rosário Regina Abreu, 78 anos
Mônica Moreira Alves, 59 anos
Ricardo Amorim Becker, 58 anos
Wanderley Celso Vassoler, 72 anos
Zilma Aparecida Silva de Andrade, 50 anos

 

Taguatinga

Aleff Miguel Porto de Oliveira, menos de 1 ano
Antônio Avelino de Oliveira, 75 anos
Cosme Pereira do Nascimento, 72 anos
Emilly Kamilly dos Santos, 18 anos
Gescy Bomfim de Souza, 82 anos
Jovita Caetano da Costa, 80 anos
Junior Barros de Sousa, 40 anos
Justina Pereira de Melo, 78 anos
Luis Alberto de Araújo das Chagas Sousa, 40 anos
Manoel Vieira de França, 88 anos
Maria das Graças Fernandes de Oliveira, 75 anos
Maria das Neves de Souza Loa, 78 anos
Mateus Bonifácio Virtuoso, 25 anos
Valdivina Francisca de Almeida Melo, 80 anos
Veneranda Alves Pinheiro, 91 anos

 

Gama

Esther Carvalho Ribeiro, menos de 1 ano
Geraldo Alencar de Souza, 54 anos

 

Planaltina

Marcos Aurélio de Oliveira, 60 anos

 

Brazlândia

Maria Gomes da Silva, 95 anos

 

Sobradinho

Fernando Ferreira Leal, 47 anos
Rubem Pinto de Oliveira, 66 anos
Vera de Jesus Bueno de Menezes, 65 anos

 

Jardim Metropolitano

Álvaro Ferreira, 75 anos (cremação)


 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 26/08/2026 18:46
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