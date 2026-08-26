Obituário: 47 funerais nesta quarta-feira (26/8); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (26/8):

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Campo da Esperança

Aliete Oliveira Azevedo, 89 anos

Antônio Francisco da Silva, 60 anos

Antônio Taboza de Amorim, 78 anos

Augusto Carreiro Gonçalves, 42 anos

Bruno Marques da Rosa, 32 anos

Francisco Ferreira da Silva, 89 anos

Geraldino Gomes de Sá, 90 anos

Maria Aparecida Alves Moreira, 59 anos

Maria Cristina da Silva Santos, 74 anos

Maria do Rosário Regina Abreu, 78 anos

Mônica Moreira Alves, 59 anos

Ricardo Amorim Becker, 58 anos

Wanderley Celso Vassoler, 72 anos

Zilma Aparecida Silva de Andrade, 50 anos

Taguatinga



Aleff Miguel Porto de Oliveira, menos de 1 ano

Antônio Avelino de Oliveira, 75 anos

Cosme Pereira do Nascimento, 72 anos

Emilly Kamilly dos Santos, 18 anos

Gescy Bomfim de Souza, 82 anos

Jovita Caetano da Costa, 80 anos

Junior Barros de Sousa, 40 anos

Justina Pereira de Melo, 78 anos

Luis Alberto de Araújo das Chagas Sousa, 40 anos

Manoel Vieira de França, 88 anos

Maria das Graças Fernandes de Oliveira, 75 anos

Maria das Neves de Souza Loa, 78 anos

Mateus Bonifácio Virtuoso, 25 anos

Valdivina Francisca de Almeida Melo, 80 anos

Veneranda Alves Pinheiro, 91 anos

Gama



Esther Carvalho Ribeiro, menos de 1 ano

Geraldo Alencar de Souza, 54 anos

Planaltina



Marcos Aurélio de Oliveira, 60 anos

Brazlândia



Maria Gomes da Silva, 95 anos

Sobradinho



Fernando Ferreira Leal, 47 anos

Rubem Pinto de Oliveira, 66 anos

Vera de Jesus Bueno de Menezes, 65 anos

Jardim Metropolitano



Álvaro Ferreira, 75 anos (cremação)



