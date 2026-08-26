Obituário: 47 funerais nesta quarta-feira (26/8); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (26/8):
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Campo da Esperança
Aliete Oliveira Azevedo, 89 anos
Antônio Francisco da Silva, 60 anos
Antônio Taboza de Amorim, 78 anos
Augusto Carreiro Gonçalves, 42 anos
Bruno Marques da Rosa, 32 anos
Francisco Ferreira da Silva, 89 anos
Geraldino Gomes de Sá, 90 anos
Maria Aparecida Alves Moreira, 59 anos
Maria Cristina da Silva Santos, 74 anos
Maria do Rosário Regina Abreu, 78 anos
Mônica Moreira Alves, 59 anos
Ricardo Amorim Becker, 58 anos
Wanderley Celso Vassoler, 72 anos
Zilma Aparecida Silva de Andrade, 50 anos
Taguatinga
Aleff Miguel Porto de Oliveira, menos de 1 ano
Antônio Avelino de Oliveira, 75 anos
Cosme Pereira do Nascimento, 72 anos
Emilly Kamilly dos Santos, 18 anos
Gescy Bomfim de Souza, 82 anos
Jovita Caetano da Costa, 80 anos
Junior Barros de Sousa, 40 anos
Justina Pereira de Melo, 78 anos
Luis Alberto de Araújo das Chagas Sousa, 40 anos
Manoel Vieira de França, 88 anos
Maria das Graças Fernandes de Oliveira, 75 anos
Maria das Neves de Souza Loa, 78 anos
Mateus Bonifácio Virtuoso, 25 anos
Valdivina Francisca de Almeida Melo, 80 anos
Veneranda Alves Pinheiro, 91 anos
Gama
Esther Carvalho Ribeiro, menos de 1 ano
Geraldo Alencar de Souza, 54 anos
Planaltina
Marcos Aurélio de Oliveira, 60 anos
Brazlândia
Maria Gomes da Silva, 95 anos
Sobradinho
Fernando Ferreira Leal, 47 anos
Rubem Pinto de Oliveira, 66 anos
Vera de Jesus Bueno de Menezes, 65 anos
Jardim Metropolitano
Álvaro Ferreira, 75 anos (cremação)