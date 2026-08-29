Eventos buscam fortalecer produção rural e valorizar produtores do DF

28/08/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Carlos Cardoso, gerente de negócios em rede do Sebrae no DF com o superintendente do Senar-DF, Eduardo Schulter, são os entrevistados do CB.Agro - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Brasília receberá, neste segundo semestre, dois eventos voltados ao fortalecimento do setor rural e à valorização dos produtores do Distrito Federal. O assunto foi discutido no CB.Agro, parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília, ontem, com Carlos Cardoso, gerente de negócios em rede do Sebrae-DF, e Eduardo Schulter, superintendente do Senar-DF. Aos jornalistas Carlos Alexandre de Souza e Samanta Sallum, os convidados destacaram o potencial da produção local e falaram sobre iniciativas para ampliar a comercialização e agregar valor aos produtos do DF.

Com entrada gratuita, o Expoabra teve início, ontem, na Granja do Torto, promovendo torneios, feiras, exposições e palestras que focam na capacitação de produtores e trabalhadores rurais. De acordo com Eduardo Schulter, o evento trabalhará com diferentes segmentações, desde avicultura à bovinocultura. "Serão 17 dias de evento, no parque que tem 77 hectares. Acontecem provas, leilões, tudo ao mesmo tempo", disse o superintendente. Na feira, os produtores estarão expondo seus produtos, a exemplo de queijos, vinhos e café. "Tem estacionamento, alimentação e espaço kids. É um programa para a família. Eu mesmo estarei lá com os meus filhos", complementa Eduardo.

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Laboratório

Já o evento Alimenta 2026 está programado para os dias 5, 6 e 7 de novembro, também com entrada franca, no Pavilhão do Parque da Cidade. O encontro contará com um laboratório de política pública voltado para debater, discutir e encaminhar propostas de incentivo ao setor para o próximo governo. Segundo Carlos Cardoso, a programação oferecerá muito conteúdo e oficinas-show com chefs de cozinha locais e de fora de Brasília. "Os produtores interessados em participar como expositores já podem acessar o edital de cadastramento disponível no site alimentasebrai.com.br", destaca o gerente de negócios.

Outro ponto discutido durante o CB.Agro é o estímulo ao consumo local por meio de iniciativas como o programa "Compra do Pequeno" do Sebrae, que gera um círculo virtuoso ao reter recursos na região, gerar empregos e fortalecer a economia de forma sustentável. De acordo com Cardoso, o DF já se destaca na exportação de produtos de valor agregado, como mel, geleia de mirtilo, vinhos e cachaças premiadas nacionalmente, como a da Fercal. "O produto daqui se destaca por essa qualidade e tem muito potencial, mas faltam políticas públicas", comenta Schulter.

Os entrevistados ressaltaram, ainda, o foco em capacitação, assistência técnica e inserção digital dos produtores para aumentar a produtividade e facilitar o acesso a novas tecnologias, maquinários e crédito.

Eles devem ser estimulados a produzir localmente. "Quando eu começo fazer muitas entradas de produtos de outros estados, eu desestimulo a produção local. Se eu tenho um território que não produz por escala e outros estados produzem, pois eles têm um grande espaço para fazer a produção em escala, eu entro com esse produto de fora aqui e fica difícil estimular o produtor a produzir", enfatiza Carlos Cardoso.

O gerente de negócios em rede do Sebrae complementa que a Secretaria da Agricultura é "importantíssima nesse processo". "É uma parceira. Ela tem diversas câmaras de discussão de cada uma dessas cadeias: café, piscicultura, fruticultura, onde os temas relacionados à produção são discutidos".



