Obituário: 41 funerais neste sábado (29/8); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste sábado (29/8):
Campo da Esperança
Ana Paula Ferreira Mesquita, 51 anos
Anderson Vieira do Nascimento, 29 anos
Araci Feitosa Monteiro, 97 anos
Eliana Oliveira de Castro Mota, 50 anos
Gabriela Cronemberger Damasceno, 50 anos
José Raimundo Lima Martins, 81 anos
Luciane Maria Neves Gomes, 58 anos
Maria de Lourdes da Silva, 87 anos
Maria Gabriella Barbosa Ferreira Lima Diniz, 27 anos
Mutsuro Yamamaru, 83 anos
Nora Lemos Oldemburgo, 94 anos
Rosângela Maria Simão Pedreira Cataldi, 61 anos
Sara Rosana Santos Araújo, 58 anos
Sônia de Morais Borges, 79 anos
Vera Queiroz Ferreira Borba Santos, 100 anos
Walter Ferreira da Silva, 71 anos
Wander Wilson Marques, 76 anos
Taguatinga
Anastácia Alves dos Santos, 85 anos
Antônio Lisbôa Gomes, 79 anos
Antônio Nilton Barbosa, 59 anos
Edila Marques Guedes, 69 anos
Joanita de Almeida e Silva, 97 anos
Manoel Vieira da Costa, 84 anos
Marinalva Gonçalves Santos, 61 anos
Mateus Almeida de Sousa, 29 anos
Gama
Manoel de Jesus Pereira Soares, 53 anos
Milton Rodrigues de França, 70 anos
Paulo Roberto do Nascimento, 59 anos
Vanessa Santos da Silva, 28 anos
Planaltina
Ala Sousa Gonçalves, 60 anos
Alessandro da Silva Cardoso, 41 anos
Raimundo Silva de Oliveira, 41 anos
Brazlândia
Eliete Pereira dos Reis, 40 anos
Nelda Bento Diniz, 71 anos
Rosana das Graças Martins, 72 anos
Sobradinho
Jailton Nogueira de Medeiros, 57 anos
Jardim Metropolitano
Eldina Costa e Silva, 66 anos
Wendell Ferreira, 32 anos
Eduardo Rossi Câmara, 78 anos (cremação)
Gabriel Antônio Neves dos Anjos, 61 anos (cremação)
Vilma Souza Gonçalves, 80 anos (cremação)