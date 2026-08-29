Obituário: 41 funerais neste sábado (29/8); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste sábado (29/8):

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Campo da Esperança

Ana Paula Ferreira Mesquita, 51 anos

Anderson Vieira do Nascimento, 29 anos

Araci Feitosa Monteiro, 97 anos

Eliana Oliveira de Castro Mota, 50 anos

Gabriela Cronemberger Damasceno, 50 anos

José Raimundo Lima Martins, 81 anos

Luciane Maria Neves Gomes, 58 anos

Maria de Lourdes da Silva, 87 anos

Maria Gabriella Barbosa Ferreira Lima Diniz, 27 anos

Mutsuro Yamamaru, 83 anos

Nora Lemos Oldemburgo, 94 anos

Rosângela Maria Simão Pedreira Cataldi, 61 anos

Sara Rosana Santos Araújo, 58 anos

Sônia de Morais Borges, 79 anos

Vera Queiroz Ferreira Borba Santos, 100 anos

Walter Ferreira da Silva, 71 anos

Wander Wilson Marques, 76 anos

Taguatinga

Anastácia Alves dos Santos, 85 anos

Antônio Lisbôa Gomes, 79 anos

Antônio Nilton Barbosa, 59 anos

Edila Marques Guedes, 69 anos

Joanita de Almeida e Silva, 97 anos

Manoel Vieira da Costa, 84 anos

Marinalva Gonçalves Santos, 61 anos

Mateus Almeida de Sousa, 29 anos

Gama

Manoel de Jesus Pereira Soares, 53 anos

Milton Rodrigues de França, 70 anos

Paulo Roberto do Nascimento, 59 anos

Vanessa Santos da Silva, 28 anos

Planaltina

Ala Sousa Gonçalves, 60 anos

Alessandro da Silva Cardoso, 41 anos

Raimundo Silva de Oliveira, 41 anos

Brazlândia

Eliete Pereira dos Reis, 40 anos

Nelda Bento Diniz, 71 anos

Rosana das Graças Martins, 72 anos

Sobradinho

Jailton Nogueira de Medeiros, 57 anos

Jardim Metropolitano

Eldina Costa e Silva, 66 anos

Wendell Ferreira, 32 anos

Eduardo Rossi Câmara, 78 anos (cremação)

Gabriel Antônio Neves dos Anjos, 61 anos (cremação)

Vilma Souza Gonçalves, 80 anos (cremação)