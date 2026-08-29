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Obituário: 41 funerais neste sábado (29/8); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 29 de agosto de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e do Entorno

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste sábado (29/8):

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Campo da Esperança

Ana Paula Ferreira Mesquita, 51 anos
Anderson Vieira do Nascimento, 29 anos
Araci Feitosa Monteiro, 97 anos
Eliana Oliveira de Castro Mota, 50 anos
Gabriela Cronemberger Damasceno, 50 anos
José Raimundo Lima Martins, 81 anos
Luciane Maria Neves Gomes, 58 anos
Maria de Lourdes da Silva, 87 anos
Maria Gabriella Barbosa Ferreira Lima Diniz, 27 anos
Mutsuro Yamamaru, 83 anos
Nora Lemos Oldemburgo, 94 anos
Rosângela Maria Simão Pedreira Cataldi, 61 anos
Sara Rosana Santos Araújo, 58 anos
Sônia de Morais Borges, 79 anos
Vera Queiroz Ferreira Borba Santos, 100 anos
Walter Ferreira da Silva, 71 anos
Wander Wilson Marques, 76 anos

Taguatinga

Anastácia Alves dos Santos, 85 anos
Antônio Lisbôa Gomes, 79 anos
Antônio Nilton Barbosa, 59 anos
Edila Marques Guedes, 69 anos
Joanita de Almeida e Silva, 97 anos
Manoel Vieira da Costa, 84 anos
Marinalva Gonçalves Santos, 61 anos
Mateus Almeida de Sousa, 29 anos

Gama

Manoel de Jesus Pereira Soares, 53 anos
Milton Rodrigues de França, 70 anos
Paulo Roberto do Nascimento, 59 anos
Vanessa Santos da Silva, 28 anos

Planaltina

Ala Sousa Gonçalves, 60 anos
Alessandro da Silva Cardoso, 41 anos
Raimundo Silva de Oliveira, 41 anos

Brazlândia

Eliete Pereira dos Reis, 40 anos
Nelda Bento Diniz, 71 anos
Rosana das Graças Martins, 72 anos

Sobradinho

Jailton Nogueira de Medeiros, 57 anos

Jardim Metropolitano

Eldina Costa e Silva, 66 anos
Wendell Ferreira, 32 anos
Eduardo Rossi Câmara, 78 anos (cremação)
Gabriel Antônio Neves dos Anjos, 61 anos (cremação)
Vilma Souza Gonçalves, 80 anos (cremação)

 
 
 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 29/08/2026 17:12
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