DF bate recorde de calor pelo terceiro dia seguido e chega a 35,2 °C

O Distrito Federal alcançou mais um recorde de temperatura nesta segunda-feira (31/8). Com termômetros marcando 35,2 °C na estação do Gama, o índice é a maior temperatura já registrada para um mês de agosto desde o início das medições na capital.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o que configura o terceiro recorde de temperatura seguido nos últimos dias. No domingo (30), o DF registrou 35,1 °C, enquanto no sábado (29) foram 34,6 °C. Os três recordes foram registrados na estação do Gama.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Já a umidade relativa do ar chegou a 13% nos horários mais quentes do dia.
Próximos dias
A região ainda está sob alerta amarelo para baixa umidade relativa do ar e baixo risco de incêndios florestais. Apesar disso, o Inmet classifica a situação como de “perigo potencial”.
Por isso, a população deve adotar hábitos para evitar um desconforto maior durante a seca, como ingerir bastante líquido e evitar exercícios físicos nas horas mais quentes, principalmente aqueles realizados sob exposição ao sol.
Terça-feira (1º/9)
- Temperaturas: 33 °C a 20 °C
- Umidade relativa do ar: 54% a 15%
- Condições: muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada.
Quarta-feira (2/9)
- Temperaturas: 31 °C a 22 °C
- Umidade relativa do ar: 70% a 30%
- Condições: muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada.
*Matéria em atualização