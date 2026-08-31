DF bate recorde de calor pelo terceiro dia seguido e chega a 35,2 °C

Já a umidade relativa do ar chegou a 13% nos horários mais quentes desta segunda-feira (31/8) - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Distrito Federal alcançou mais um recorde de temperatura nesta segunda-feira (31/8). Com termômetros marcando 35,2 °C na estação do Gama, o índice é a maior temperatura já registrada para um mês de agosto desde o início das medições na capital.

Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o que configura o terceiro recorde de temperatura seguido nos últimos dias. No domingo (30), o DF registrou 35,1 °C, enquanto no sábado (29) foram 34,6 °C. Os três recordes foram registrados na estação do Gama.

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Já a umidade relativa do ar chegou a 13% nos horários mais quentes do dia.

Próximos dias A região ainda está sob alerta amarelo para baixa umidade relativa do ar e baixo risco de incêndios florestais. Apesar disso, o Inmet classifica a situação como de “perigo potencial”. Por isso, a população deve adotar hábitos para evitar um desconforto maior durante a seca, como ingerir bastante líquido e evitar exercícios físicos nas horas mais quentes, principalmente aqueles realizados sob exposição ao sol.

Confira a previsão para os próximos dias

Terça-feira (1º/9) Temperaturas: 33 °C a 20 °C

33 °C a 20 °C Umidade relativa do ar: 54% a 15%

54% a 15% Condições: muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. Quarta-feira (2/9) Temperaturas: 31 °C a 22 °C

31 °C a 22 °C Umidade relativa do ar: 70% a 30%

70% a 30% Condições: muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada.

*Matéria em atualização