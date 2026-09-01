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Obituário: 51 funerais nesta terça (01/9); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 01 de setembro de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e do Entorno

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e de um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (01/9):

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Campo da Esperança


  • Adão Pereira da Silva, 59 anos
  • Almerindo dos Santos, 96 anos
  • Antônio Ismael de Sousa, 97 anos
  • Arlene Souza Corteletti, 91 anos
  • Armando Izidoro Chaves, 86 anos
  • Carlos Américo Aguiar Monforte, 77 anos
  • Francisca Vitor Lins, 68 anos
  • Francisco Reginaldo dos Santos, 48 anos
  • Gilmar de Castro Nunes, 70 anos
  • Gilvaldeth Ribeiro Oliveira, 70 anos
  • Jordilina Maria da Silva, 10 anos
  • José dos Reis Moura, 74 anos
  • Luciana Pereira de Abreu, 42 anos
  • Manoel Marques dos Santos, 74 anos
  • Maria Dalva Leadebal Toledo da Silva, 90 anos
  • Maria Helena Minchetti Abrahao, 89 anos
  • Mauro Mauricio Lisboa, 92 anos
  • Roberto Luiz Ovidio, 70 anos
  • Tania Maria Silva de Almeida, 74 anos
  • Wilson Kill, 84 anos

 

Taguatinga


  • Adalgisa Joaquina Pereira, 97 anos
  • Ana Beatriz Ferreira Lima, 17 anos
  • Carlos José dos Santos, 71 anos
  • Darcirio de Azevedo Franca, 92 anos
  • Eromildes dos Santos Ribeiro, 79 anos
  • Francisco de Siqueira, 87 anos
  • Genival de Souza Lima, 83 anos
  • Joana Gomes Bezerra, 93 anos
  • João Cavalcante da Costa, 74 anos
  • João Rodrigues de Oliveira, 85 anos
  • José Fernandes da Rocha, 88 anos
  • Leonardo Lourenço Bertoldo Filho, 26 anos
  • Leonidia Antônia Pereira, 79 anos
  • Luzia Rodrigues Dias, 84 anos
  • Manoel Messias Gonçalves Pereira, 64 anos
  • Milson Ribeiro Lopes, 52 anos
  • Moacir Rodrigues da Silva, 61 anos
  • Rodrigo Andrade da Silva Cruz, 26 anos


Gama

  • Delvina Ferreira Campos, 82 anos
  • Francisca de Assis, 58 anos
  • Francisco Ribeiro do Nascimento, 79 anos
  • Isaac David Barbosa Garcia, menos de 1 ano
  • Ivani dos Santos Franca, 73 anos


Planaltina

  • Cirinesio Antônio de Melo, 88 anos
  • Nestor Rodrigues do Nascimento, 67 anos
  • Saulo Haun, 74 anos

 

Brazlândia

  • Daniel Cardoso de Santana, 22 anos


Sobradinho

  • Orlando Gonçalves da Silva, 58 anos
  • Pedro Alves Ferreira Filho, 58 anos
  • Walfrido Alves de Oliveira, 74 anos

 

Jardim Metropolitano 

  • Antomar José Lira, 61 anos (cremação)

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 01/09/2026 19:16
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