Obituário: 51 funerais nesta terça (01/9); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e de um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (01/9):

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Campo da Esperança





Adão Pereira da Silva, 59 anos

Almerindo dos Santos, 96 anos

Antônio Ismael de Sousa, 97 anos

Arlene Souza Corteletti, 91 anos

Armando Izidoro Chaves, 86 anos

Carlos Américo Aguiar Monforte, 77 anos

Francisca Vitor Lins, 68 anos

Francisco Reginaldo dos Santos, 48 anos

Gilmar de Castro Nunes, 70 anos

Gilvaldeth Ribeiro Oliveira, 70 anos

Jordilina Maria da Silva, 10 anos

José dos Reis Moura, 74 anos

Luciana Pereira de Abreu, 42 anos

Manoel Marques dos Santos, 74 anos

Maria Dalva Leadebal Toledo da Silva, 90 anos

Maria Helena Minchetti Abrahao, 89 anos

Mauro Mauricio Lisboa, 92 anos

Roberto Luiz Ovidio, 70 anos

Tania Maria Silva de Almeida, 74 anos

Wilson Kill, 84 anos

Taguatinga





Adalgisa Joaquina Pereira, 97 anos

Ana Beatriz Ferreira Lima, 17 anos

Carlos José dos Santos, 71 anos

Darcirio de Azevedo Franca, 92 anos

Eromildes dos Santos Ribeiro, 79 anos

Francisco de Siqueira, 87 anos

Genival de Souza Lima, 83 anos

Joana Gomes Bezerra, 93 anos

João Cavalcante da Costa, 74 anos

João Rodrigues de Oliveira, 85 anos

José Fernandes da Rocha, 88 anos

Leonardo Lourenço Bertoldo Filho, 26 anos

Leonidia Antônia Pereira, 79 anos

Luzia Rodrigues Dias, 84 anos

Manoel Messias Gonçalves Pereira, 64 anos

Milson Ribeiro Lopes, 52 anos

Moacir Rodrigues da Silva, 61 anos

Rodrigo Andrade da Silva Cruz, 26 anos





Gama

Delvina Ferreira Campos, 82 anos

Francisca de Assis, 58 anos

Francisco Ribeiro do Nascimento, 79 anos

Isaac David Barbosa Garcia, menos de 1 ano

Ivani dos Santos Franca, 73 anos





Planaltina

Cirinesio Antônio de Melo, 88 anos

Nestor Rodrigues do Nascimento, 67 anos

Saulo Haun, 74 anos

Brazlândia

Daniel Cardoso de Santana, 22 anos





Sobradinho

Orlando Gonçalves da Silva, 58 anos

Pedro Alves Ferreira Filho, 58 anos

Walfrido Alves de Oliveira, 74 anos

Jardim Metropolitano