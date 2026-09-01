Obituário: 51 funerais nesta terça (01/9); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e de um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (01/9):
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Campo da Esperança
- Adão Pereira da Silva, 59 anos
- Almerindo dos Santos, 96 anos
- Antônio Ismael de Sousa, 97 anos
- Arlene Souza Corteletti, 91 anos
- Armando Izidoro Chaves, 86 anos
- Carlos Américo Aguiar Monforte, 77 anos
- Francisca Vitor Lins, 68 anos
- Francisco Reginaldo dos Santos, 48 anos
- Gilmar de Castro Nunes, 70 anos
- Gilvaldeth Ribeiro Oliveira, 70 anos
- Jordilina Maria da Silva, 10 anos
- José dos Reis Moura, 74 anos
- Luciana Pereira de Abreu, 42 anos
- Manoel Marques dos Santos, 74 anos
- Maria Dalva Leadebal Toledo da Silva, 90 anos
- Maria Helena Minchetti Abrahao, 89 anos
- Mauro Mauricio Lisboa, 92 anos
- Roberto Luiz Ovidio, 70 anos
- Tania Maria Silva de Almeida, 74 anos
- Wilson Kill, 84 anos
Taguatinga
- Adalgisa Joaquina Pereira, 97 anos
- Ana Beatriz Ferreira Lima, 17 anos
- Carlos José dos Santos, 71 anos
- Darcirio de Azevedo Franca, 92 anos
- Eromildes dos Santos Ribeiro, 79 anos
- Francisco de Siqueira, 87 anos
- Genival de Souza Lima, 83 anos
- Joana Gomes Bezerra, 93 anos
- João Cavalcante da Costa, 74 anos
- João Rodrigues de Oliveira, 85 anos
- José Fernandes da Rocha, 88 anos
- Leonardo Lourenço Bertoldo Filho, 26 anos
- Leonidia Antônia Pereira, 79 anos
- Luzia Rodrigues Dias, 84 anos
- Manoel Messias Gonçalves Pereira, 64 anos
- Milson Ribeiro Lopes, 52 anos
- Moacir Rodrigues da Silva, 61 anos
- Rodrigo Andrade da Silva Cruz, 26 anos
Gama
- Delvina Ferreira Campos, 82 anos
- Francisca de Assis, 58 anos
- Francisco Ribeiro do Nascimento, 79 anos
- Isaac David Barbosa Garcia, menos de 1 ano
- Ivani dos Santos Franca, 73 anos
Planaltina
- Cirinesio Antônio de Melo, 88 anos
- Nestor Rodrigues do Nascimento, 67 anos
- Saulo Haun, 74 anos
Brazlândia
- Daniel Cardoso de Santana, 22 anos
Sobradinho
- Orlando Gonçalves da Silva, 58 anos
- Pedro Alves Ferreira Filho, 58 anos
- Walfrido Alves de Oliveira, 74 anos
Jardim Metropolitano
- Antomar José Lira, 61 anos (cremação)
postado em 01/09/2026 19:16