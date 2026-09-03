Aplicativo Match Eleitoral ajuda identificar candidaturas ecológicas

Era manhã de domingo (30/8). O termômetro subia rápido sobre o Eixo Norte, e ainda assim as cadeiras da Tenda do Movimento Regenerativo Tempo de Plantar foram se enchendo. Eleitores, candidatos, assessores e curiosos formaram uma roda de conversa — daquelas em que ninguém está no palco e todo mundo tem voz.

O motivo do encontro cabe em uma pergunta simples, mas que quase nunca é feita antes de apertar o botão da urna: e se fosse possível saber o que o candidato pensa sobre o futuro do planeta? Foi para responder essa pergunta que o movimento apresentou à sociedade O Match Eleitoral | Vote por amor à Natureza, ferramenta digital desenvolvida por voluntários para ajudar o eleitor do Distrito Federal a identificar candidaturas comprometidas com a Agenda Socioambiental 2027–2030. O lançamento oficial ocorre nesta quinta-feira (3/9), às 16h, no Sindicato dos Bancários (314/315 Sul). O aplicativo pode ser acessado neste link, sem necessidade de baixar no telefone celular.

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O documentos não nasceu em um gabinete. São 68 compromissos construídos a partir das resoluções da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, dos debates climáticos internacionais que passaram por Belém, na COP-30, e, sobretudo, dos Diálogos pela Natureza — uma série de encontros abertos em que o Tempo de Plantar sentou com a população para escutar desejos de ações.

Candidatos de todos os partidos e de ideologias distintas estão sendo convidados a assinar a Carta Compromisso com a Natureza. E os compromissos têm peso. O mais simbólico deles: quem for eleito se compromete a plantar uma muda de árvore nativa do Cerrado para cada voto recebido nas urnas. Cem mil votos, 100 mil árvores. O apoio popular deixa de ser um número em uma planilha e vira sombra, água, pássaro, futuro.

Movimento Regenerativo Tempo de Plantar apresenta aplicativo Match Eleitoral (foto: Tempo de Plantar/Divulgação)

O segundo compromisso é autorizar a inclusão do nome e da foto no aplicativo. A partir daí, candidatos a deputado distrital, deputado federal, senador e governador respondem a 20 perguntas distribuídas em quatro dimensões: ecológica, social, econômica e visão de mundo.

As perguntas são extraídas da própria carta que assinaram e servem para atestar se a assinatura é por convicção — e não por conveniência eleitoral. O eleitor responde às mesmas 20 perguntas. O aplicativo então cruza as respostas e mostra a confluência de opiniões sobre temas decisivos, entre eles o negacionismo climático.

Reconhecer o aquecimento



Negacionismo climático é a recusa, contra a evidência científica, em reconhecer que o aquecimento global está acontecendo, que ele é causado pela ação humana ou que exige resposta urgente. Aparece em três formas: negar o fenômeno, negar a responsabilidade humana ou admitir o problema e adiar indefinidamente a solução — o chamado negacionismo de retardo, hoje o mais comum.

O negacionismo não muda o clima, mas muda as pessoas. Produz dúvida onde há consenso científico, transforma questão de sobrevivência em disputa ideológica, paralisa políticas públicas, desmobiliza a sociedade e rouba o tempo — o recurso mais escasso na crise climática. Enfrentá-lo é condição para que a consciência ecológica avance da opinião para a ação.

Movimento Regenerativo Tempo de Plantar apresenta aplicativo Match Eleitoral (foto: Tempo de Plantar/Divulgação)

O que foi apresentado no domingo (30/8) ainda é uma versão de testes, com candidatos fictícios. A intenção era outra: escutar. Ouvir a experiência de quem usa, entender onde trava, o que confunde, o que emociona.

Bianco Oliveira, responsável técnico pelo desenvolvimento, esteve presente para responder aos questionamentos e recolher as últimas sugestões de melhoria. O acesso será feito por link, em página web — sem necessidade de instalação. A versão final estará disponível nos próximos dias.

Até 4 de outubro, o Tempo de Plantar segue mobilizando o maior número possível de candidatos para aderirem à Carta. Durante todo o mês de setembro, o movimento levará atividades públicas a espaços de grande circulação para que qualquer pessoa possa fazer o Teste Match Eleitoral e descobrir quais candidaturas estão alinhadas às próprias convicções.

Mais informações

Movimento Regenerativo Tempo de Plantar

(61) 9 9961-0812

Instagram: @tempodeplantar2026