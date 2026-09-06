Confira quais serviços funcionam neste feriado

Veja o que abre e o que fecha no feriado desta segunda-feira (7/9) - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O funcionamento de órgãos essenciais do Distrito Federal será alterado nesta segunda-feira (7/9), em razão das comemorações do feriado do Dia da Independência do Brasil. Confira abaixo os horários de funcionamento de unidades da saúde, transporte público, delegacias, lazer, casas de acolhimento, entre outros.



Saúde

Samu – Atendimento 24 horas, pelo telefone 192

– Atendimento 24 horas, pelo telefone 192 Emergências – As emergências dos hospitais regionais, as unidades de pronto atendimento (UPAs) e a Casa de Parto de São Sebastião atendem de forma ininterrupta, 24 horas por dia.

– As emergências dos hospitais regionais, as unidades de pronto atendimento (UPAs) e a Casa de Parto de São Sebastião atendem de forma ininterrupta, 24 horas por dia. Emergência odontológica – A emergência odontológica do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) funciona 24 horas. No Hospital Regional de Taguatinga (HRT), não haverá atendimento. Na emergência odontológica do Hospital Regional do Gama (HRG), o horário de atendimento é das 18h à meia-noite.

– A emergência odontológica do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) funciona 24 horas. No Hospital Regional de Taguatinga (HRT), não haverá atendimento. Na emergência odontológica do Hospital Regional do Gama (HRG), o horário de atendimento é das 18h à meia-noite. Caps – Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) do tipo III e os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas III (Caps AD III) funcionarão de forma ininterrupta. Os Caps dos tipos I e II, inclusive os Caps AD II e os Centros de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (Capsi), não abrem no feriado e voltam a funcionar na terça-feira (8).

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) do tipo III e os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas III (Caps AD III) funcionarão de forma ininterrupta. Os Caps dos tipos I e II, inclusive os Caps AD II e os Centros de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (Capsi), não abrem no feriado e voltam a funcionar na terça-feira (8). Vacinação – Não haverá vacinação nesta segunda-feira (7). As salas de vacinação voltam a funcionar normalmente na terça-feira (8).

– Não haverá vacinação nesta segunda-feira (7). As salas de vacinação voltam a funcionar normalmente na terça-feira (8). UBS – As Unidades Básicas de Saúde (UBS) estarão fechadas e voltam a atender normalmente amanhã (8).

– As Unidades Básicas de Saúde (UBS) estarão fechadas e voltam a atender normalmente amanhã (8). Farmácias de Alto Custo – As unidades do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, chamadas de Farmácias de Alto Custo ficam fechadas. O atendimento retorna na terça-feira (8)

– As unidades do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, chamadas de Farmácias de Alto Custo ficam fechadas. O atendimento retorna na terça-feira (8) Ambulatórios e policlínicas – Os ambulatórios e as policlínicas não abrem neste feriado e retomam o funcionamento normal na terça-feira (8)

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Transporte

O Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal (STPC-DF) funcionará de forma gratuita, previstos para os feriados pelo programa Vai de Graça.

Para garantir o atendimento às cerca de 30 mil pessoas esperadas para o Desfile Cívico-Militar, na Esplanada dos Ministérios, a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF) determinou o reforço das frotas com 134 ônibus extras direcionados à área central de Brasília.

As viagens adicionais serão acionadas conforme o aumento da demanda de passageiros, principalmente nos horários de maior fluxo. São eles, a partir das das 6h, na ida das Regiões Administrativas em direção ao Plano Piloto, e a partir das 13h, para o retorno da população ao término do evento.

O metrô irá funcionar das 5h30 às 19h.

Segurança

O serviço operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), incluindo o atendimento de emergências pelo telefone 193, funciona de forma ininterrupta.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) informou que todas as delegacias circunscricionais do DF funcionam em regime de plantão ininterrupto de 24h, assim como as delegacias de Atendimento à Mulher (DEAM I e II) e as duas delegacias da Criança e do Adolescente (DCA I e II). A população também pode solicitar atendimento pelo número 197, pelo WhatsApp: (61) 98626-1197 ou pelo e-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br;

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) opera 24h por dia. A população pode solicitar atendimento pelo número 190.

Lazer

Os shopping irão abrir em horários especiais e reduzidos, definidos por cada centro comercial. O Zoológico de Brasília e as unidades de conservação do Instituto Brasília Ambiental abrem em horário normal.

No Zoo, das 8h30 às 17h, com entrada gratuita (permitida até as 16h), enquanto os parques abrem às 5h30 e, em algumas unidades, vão até as 22h. O Jardim Botânico de Brasília estará fechado para manutenção.

O Cine Brasília, a Biblioteca Nacional de Brasília e o Museu Nacional da República também estarão fechados no feriado.

Já o Museu de Arte de Brasília (MAB) e os complexos culturais de Samambaia e de Planaltina estarão abertos, com atividades como exposições, espetáculos, aulas de dança e de teatro entre as 8h e as 22h, conforme disponibilidade do local.

Trânsito

Os postos de atendimento do Detran-DF estarão fechados. As ações educativas e os serviços de fiscalização e engenharia de trânsito funcionarão normalmente e os serviços digitais, Portal de Serviços do Detran-DF e aplicativo Detran-DF Digital, permanecem disponíveis ao cidadão.

O atendimento ao público nas unidades do Detran-DF funcionará normalmente na terça-feira (08/09), a partir das 8h.

Cidadania

A Casa da Mulher Brasileira, em Ceilândia, e a Casa Abrigo estarão abertas. O Centro de Referência à Mulher Brasileira (CRMB), Centro de Atendimento Especializado à Mulher (CEAM), Espaços Acolher, Comitês de Proteção à Mulher e Espaços PROMulher estarão fechados.

As atividades realizadas nas unidades de atendimento do Na Hora também estarão suspensas.

Os Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas), Centros de Convivência (Cecons) não abrem. Já o Centro de Referência da População em Situação de Rua (Centros Pop) estará aberto ao público das 07h30 às 17h. Todos os restaurantes comunitários também funcionam.

Todos os restaurantes comunitários funcionam, com excessão da unidade Ceilândia-DJ Jamaika que não abre aos feriados e pontos facultativos.

Bancos

O BRB não abre nesta segunda-feira (7/9).

Limpeza urbana

Serviço funciona normalmente, inclusive com papa-entulhos, coletas convencional e seletiva.